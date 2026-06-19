Deshalb musste Mette-Marit nur zwölf Tage auf einen neue Lunge warten

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit benutzte im Alltag ein Sauerstoffgerät. Bild: Keystone/Lise Åserud/NTB Pool

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit erhielt nach nur zwölf Tagen eine Spenderlunge. Doch der Fall ist kein Beleg für eine Bevorzugung: In Norwegen warten derzeit nur wenige Menschen auf eine Spenderlunge.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kronprinzessin Mette-Marit erhielt nur zwölf Tage nach ihrer Aufnahme auf die Warteliste eine neue Lunge.

Möglich wurde dies durch die aktuell sehr kurze Warteliste in Norwegen und ein passendes Spenderorgan.

Die Wartezeit für eine Lungentransplantation hängt nicht von der Reihenfolge auf der Liste ab. Faktoren wie Blutgruppe, Körpergrösse, Krankheitsverlauf und Organverfügbarkeit entscheiden über die Zuteilung. Mehr anzeigen

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat eine neue Lunge erhalten. Darauf warten musste sie erstaunlich kurz. Am 5. Juni meldete der Palast in Oslo, Mette-Marit sei auf die Warteliste gesetzt worden. Nur zwölf Tage später, am Mittwoch, 17. Juni, hiess es, sie habe nun eine Lunge erhalten. Wie ist das möglich?

Mette-Marit hat eine seltene Form von Lungenfibrose, die sie 2018 öffentlich gemacht hatte. Die Krankheit gilt als nicht heilbar. Im Alltag benutzte Mette-Marit ein Sauerstoffgerät. Auf die Warteliste kommt in Norwegen nur, wer ohne neue Lunge nur noch etwa ein Jahr zu leben hätte.

Auf eine Lungentransplantation wartet man in Norwegen heute deutlich kürzer als noch vor einigen Jahren. «Früher betrug die mediane Wartezeit fünf bis sechs Monate, heute geht es deutlich schneller», sagt Are Martin Holm, Lungenspezialist am Universitätsspital Oslo und Mette-Marits behandelnder Arzt, in einer Mitteilung der norwegischen Organspendestiftung.

Ärzte informieren am 5. Juni in Oslo darüber, dass Kronzprinzessin Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt worden ist. Bild: Keystone

Ein Grund ist die kurze Warteliste: Ende 2025 standen in Norwegen nur noch vier Personen auf der Liste für eine Lunge – vor zehn Jahren war es etwa das Zehnfache, Ende 2023 noch 15. Als Mette-Marit Anfang Juni 2026 gelistet wurde, warteten laut der norwegischen Zeitung «VG» acht Patient*innen. «Dieser Wert ist sehr tief», sagt Holm. Der starke Rückgang dürfte vor allem an einer einzelnen Krankheitsgruppe liegen: Dank eines neuen Medikaments brauchte 2025 niemand mit zystischer Fibrose eine neue Lunge. Holm geht aber davon aus, dass es sich bei dieser extrem kurzen Warteliste um eine vorübergehende Ausnahme handelt und die Anzahl Patient*innen bald wieder steigen wird.

Mette-Marits zwölf Tage sind aber selbst gemessen an der kurzen Warteliste aussergewöhnlich kurz, und das hat auch mit Glück zu tun. Spenderorgane werden nicht chronologisch vergeben. «Die Wartezeit hängt von Faktoren wie Blutgruppe, Körpergrösse, Vorerkrankungen, dem Schweregrad der Erkrankung und der Verfügbarkeit passender Spenderlungen ab. Wenn all diese Faktoren zusammenkommen, kann es schnell gehen», erklärte eine Spezialistin gegenüber «VG». Ein direkter Vergleich zwischen Patient*innen sei sehr schwierig.

Auch in der Schweiz hängt die Wartezeit von solchen Faktoren ab. Hier warteten laut Daten von Swisstransplant im Jahr 2025 120 Personen auf eine Lunge. Das ist allerdings nicht direkt mit den vier Personen aus Norwegen vergleichbar: Die Schweizer Zahl erfasst alle, die im Lauf des Jahres mindestens einen Tag auf der Liste standen, während die norwegische Zahl den Stand am Jahresende zeigt – also nur, wie viele gerade aktuell warteten.

Die mediane Wartezeit bis zur Transplantation einer Lunge liegt in der Schweiz bei 0,61 Jahren, also rund 7,3 Monaten. Auch dieser Wert lässt sich nicht eins zu eins mit Norwegen vergleichen, weil die Zahlen anders erhoben werden. «Die individuelle Wartezeit kann aber deutlich kürzer oder länger sein», schreibt Swisstransplant. «Sie hängt von der Organverfügbarkeit, der medizinischen Dringlichkeit, der Blutgruppe und je nach Organ von weiteren Faktoren wie Alter oder Gewicht ab.»

Norwegen hat die Widerspruchslösung bereits

Beim üblichen Vergleichsmass der verstorbenen Spender*innen pro Million Einwohner*innen kam Norwegen 2024 auf rund 21, die Schweiz ebenfalls auf 21, Deutschland nur auf 11.

In Norwegen gilt die Widerspruchslösung – anders als bisher in der Schweiz, die erst voraussichtlich 2027 umstellt: Wer nicht spenden will, muss zu Lebzeiten aktiv widersprechen. Zusätzlich ist in Norwegen – wie auch in der Schweiz – die Organspende nach Herz-Kreislauf-Stillstand erlaubt. Dabei kann eine Person, bei der die lebenserhaltende Behandlung beendet wird, Organe spenden. In der Schweiz machten solche Spenden 2025 laut Swisstransplant knapp die Hälfte aller Spenden von Verstorbenen aus.

Mette-Marits Erkrankung hatte auch einen direkten Effekt: Zwar gelten in Norwegen ohnehin alle als Spender*innen, die nicht aktiv widersprechen. Doch wer seine Zustimmung im Register festhält, erleichtert die Entscheidung für die Angehörigen, die am Ende ebenfalls einbezogen werden. Seit der Palast Mette-Marits Aufnahme auf die Warteliste bekanntgegeben hat, hielten laut der norwegischen Organspendestiftung rund 12'000 Menschen ihren Spendewillen fest – das 180-fache des Werts im Monat davor.

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