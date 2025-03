L.A. Calling: Simone Bargetzes Leben als Stuntfrau Simone Bargetze war Stuntfrau. Und zwar eine ganz schön mutige. Ihr Mut zahlte sich aus, sie wurde für Filme wie «Avatar» oder «Transformers» gebucht. Ein Blick in ihr Leben als «mutigste Frau Hollywoods». 05.03.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Simone Bargetze wurde unter anderem für «Avatar» und «Transformers» als Stuntfrau gebucht.

Dies, obwohl sie am Anfang gar nicht viel Erfahrung mitbrachte.

In der neuen Folge von «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories» spricht die ausgewanderte Liechtensteinerin über ihren Weg zur erfolgreichen Stuntfrau und wie gefährlich manche Projekte waren. Mehr anzeigen

Sie ist nicht in einer Familie von Zirkusartist*innen aufgewachsen und war auch keine weltklasse Turnerin, trotzdem wurde Simone Bargetze (48) zu einer der bekanntesten Stuntfrauen Hollywoods. Weil sie einfach «wild» genug war, wie die gebürtige Liechtensteinerin meint.

Beigebracht hat sie sich alles selbst. Mit 26 begann sie fleissig in Stuntparks zu trainieren. «Dann war da dieser neue Film – Avatar – mit Amazonen auf Pferden in Planung. Das war meine Chance», erinnert sich Bargetze. Reiten sei das einzige gewesen, was sie gut konnte.

Sie übte mit Pfeil und Bogen schiessen. Zuerst auf dem Boden, dann auf dem Ross. Und schliesslich wurde sie für «Avatar» gebucht.

Ihre Leistung blieb auch bei James Cameron (70) in Erinnerung: «Sie war eine sehr gute Reiterin», sagte der Regisseur später in einem Interview.

Bei «Avatar» gab es viele Stürze und Explosionen

Der Erfolg ging weiter: In «Transformers 3» doubelte Bargetze die Hauptdarstellerin Rosie Huntington-Whiteley (37). Weitere Filmprojekte folgten.

Doch «Avatar» ist der heute 48-Jährigen besonders geblieben. Damals war sie Teil eines dreiköpfigen Stuntriders-Teams – und das einzige Mädchen. Hinter jeder Szene steckte viel Arbeit. «Es gab brutal viele Stürze, Angriffe und Explosionen», so Bargetze.

«Transformers»-Dreh war «freaking gefährlich»

Auch bei «Transformers» ging es wild zu und her. Die Arbeit an dem dritten Teil der Reihe um die Autobots sei «freaking gefährlich» gewesen. «Es war so ein gefährlicher Film, jeden zweiten Tag wurden die Leute mit der Ambulanz abtransportiert.»

Während ihrer Karriere als Stuntfrau habe sich Bargetze immer wieder gefragt, was sie hier eigentlich genau machte. «Weiss gar nicht, wie ich diese Stunts überhaupt alle geschafft habe», findet die Liechtensteiner Auswanderin heute.

Das Gefühl, dass jemand früher oder später mal herausfinden könnte, dass sie ein Imposter – auf Deutsch eine Hochstaplerin – war, habe Bargetze ständig begleitet. «Ich hatte Angst, dass sie irgendwann merken, dass ich eine bin, die das eigentlich gar nicht kann», sagt die Liechtensteinerin und lacht. Doch es ist alles gut gegangen und Bargetze machte sich als eine der mutigsten Frauen Hollywoods einen Namen.

Im Video erzählt Bargetze von ihrem Leben als Stuntfrau und verrät, wie viel Geld sie sich schon durch die Lappen gehen liess, weil sie einen Job nicht annehmen konnte. Neugierig geworden? Jeden Mittwochabend erscheint eine neue Folge von «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories».

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories Simone Bargetze war Stuntfrau, lebt in La La Land und berichtet neu in ihrer regelmässigen Video-Kolumne für blue News aus Hollywood. Vor ihrer Tür trifft sie schon mal ihren Nachbarn Bill Kaulitz und seinen Zwillingsbruder Tom zu einem Schwatz, schaut ausgewanderten Schweizer*innen in ihre mehr oder weniger luxuriösen Häuser und besucht die ausgefallensten Orte in der Traumfabrik. Simone Bargetze streift durch Hollywood – und nimmt uns exklusiv mit.

