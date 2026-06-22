  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Gucci bis Kim Kardashian Wie die Luxuswelt gerade die Formel 1 erobert

Noemi Hüsser

23.6.2026

Kim Kardashian am Grand Prix von Monaco 2026. Die Unternehmerin und Influencerin soll mit Formel-1-Star Lewis Hamilton liiert sein.
Kim Kardashian am Grand Prix von Monaco 2026. Die Unternehmerin und Influencerin soll mit Formel-1-Star Lewis Hamilton liiert sein.
IMAGO/ABACAPRESS

Gucci wird ab 2027 Titelpartner des Formel-1-Teams Alpine – ein Novum für die Luxusbranche. Der Deal zeigt, wie stark sich die Rennserie vom Motorsport zur globalen Unterhaltungsplattform gewandelt hat.

Noemi Hüsser

23.06.2026, 00:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gucci wird ab 2027 Titelsponsor von Alpine in der Formel 1. Das Team wird dann neu als «Gucci Racing Alpine Formula One Team» antreten.
  • Der Deal soll 50 bis 60 Millionen Dollar pro Saison wert sein und der angeschlagenen Marke neue, jüngere Kundschaft bringen.
  • Die Formel 1 hat sich stark zum Entertainment-Produkt entwickelt. Serien wie «Drive to Survive» und ein wachsendes Lizenzgeschäft haben Reichweite, Sponsoring-Einnahmen und Teambewertungen deutlich erhöht.
Mehr anzeigen

Noch steht der Rennwagen unter einer Plane – wie er aussehen wird, weiss man noch nicht. Nur die Farben stehen fest: Guccis Grün, Rot und Gold, dazu das ineinandergreifende Doppel-G. Gucci wird nämlich ab 2027 Titelpartner des Formel-1-Rennstalls Alpine – das Team tritt dann als «Gucci Racing Alpine Formula One Team» an. So weit ist vor Gucci noch kein Modehaus gegangen. Offizielle Zahlen nennen die Beteiligten nicht, Brancheninsider schätzen den Deal aber auf 50 bis 60 Millionen Dollar pro Saison.

Man wolle damit neue, jüngere Zielgruppen erreichen, hiess es bei der Bekanntgabe. Denn Gucci kann neue Kundschaft gut gebrauchen: Das Modehaus schreibt seit Längerem schwache Zahlen. 2025 sank der Umsatz von Mutterkonzern Kering um 13 Prozent – wesentlicher Grund ist die kriselnde Kernmarke Gucci. Allein im vierten Quartal 2025 fielen die Gucci-Verkäufe um 10 Prozent.

Die Formel 1 soll also helfen. Und Luxusmarken drängen ohnehin gerade in Scharen in den Sport. Seit 2025 ist der Luxusgüterkonzern LVMH globaler Luxuspartner der Formel 1, unter anderem mit den Marken Louis Vuitton, Moët Hennessy und TAG Heuer. Der auf 10 Jahre angelegte Vertrag soll einen Umfang von mehr als 1 Milliarde Dollar haben.

Frauenanteil unter den Fans liegt bei gut 40 Prozent

Dass die Formel 1 für solche Marken so attraktiv wurde, hat vor allem mit einem Eigentümerwechsel zu tun. Seit Liberty Media 2017 die Rennserie übernommen hat, betreibt sie den Sport wie ein Entertainment-Produkt: Sie lockerte Social-Media-Regeln und lässt mittlerweile reihenweise Content aus den Rennställen produzieren.

Weltmeister wird .... blue News wagt vor dem Saisonstart die grosse Formel-1-Prognose

Weltmeister wird ...blue News wagt vor dem Saisonstart die grosse Formel-1-Prognose

Darunter die Netflix-Dokuserie «Formula 1 – Drive to Survive». Seit 2019 inszeniert sie die Rennserie wie ein Drama: Die Fahrer werden zu Figuren mit Charakterentwicklungen und Rivalitäten zugespitzt. Selbst wer noch nie ein Rennen gesehen hatte, konnte der Serie folgen: Es geht nicht um Aerodynamik und Motoren, sondern um Egos, Verträge und Niederlagen. Manche Fahrer warfen der Serie vor, Konflikte zu erfinden, die es so nie gegeben habe – aber genau diese Dramatisierung war der Erfolg.

Es folgte ein Ableger über die Nachwuchsserie F1 Academy, die junge Rennfahrerinnen begleitet. Parallel wuchs das Lizenzgeschäft – von Lego- und Mattel-Spielsachen über eine Disney-Kooperation bis zu eigenen Energydrinks. Der Erfolg zeigt sich in Zahlen: Die Sponsoring-Einnahmen haben sich gegenüber 2019 mehr als verdoppelt, der Frauenanteil unter den Fans liegt bei gut 40 Prozent.

«Der Ort, an dem man sein muss»

Und genau dieses kaufkräftige Publikum, das den Motorsport bislang links liegen liess, macht ihn für die Mode interessant. Das Kosmetikunternehmen Charlotte Tilbury etwa ging 2024 bei der F1-Academy sein erstes Sport-Sponsoring überhaupt ein. Für Flavio Briatore, Teamchef von Alpine und Architekt des Gucci-Deals, ist die Formel 1 schlicht «der Ort, an dem man sein muss».

Seit dieser Saison muss dort offenbar auch Kim Kardashian sein. Sie ist mutmasslich mit Rennfahrer Lewis Hamilton liiert. In Monaco sass die Influencerin und Unternehmerin in der Box, nach seinem zweiten Platz warf Hamilton ihr vom Podest einen Kuss zu. Als sie nach dem Rennen ein Handtuch aus der Box von Fahrer Kimi Antonelli mitnahm, machte Mercedes daraus ein Social-Media-Video: Antonelli erhält darin ein Ersatzhandtuch, bestickt mit «To Kimi from Kim». Mit dem Sport hat das nichts mehr zu tun – mit dem Spektakel, an das sich die Luxusmarken hängen, dafür alles.

Mehr aus dem Ressort

F1-Reporter-Legende über Michael Schumacher: «Er hat am meisten gemacht – von den Fahrern mit nicht so viel Talent»

F1-Reporter-Legende über Michael Schumacher: «Er hat am meisten gemacht – von den Fahrern mit nicht so viel Talent»

Seit 1969 reist Roger Benoit mit dem Formel-1-Zirkus um die Welt. Bekannt für Zigarren, klare Worte und angeblich keinen Jetlag, spricht die Reporter-Legende bei Claudia Lässer über seine Erlebnisse.

08.05.2026

Meistgelesen

Darum tappt Putins Luftabwehr immer wieder in Kiews fliegende Fallen
Sie wollen Platz machen für Familien – doch ihre Häuser will niemand
Gefahrgut-Lkw droht zu explodieren – Dorf evakuiert
EWZ will Anzeige gegen Limmat-Springer erstatten
Kantonseigene IT-Firma belohnt Verbleib im Job mit 14'000 Franken

Mehr News

In eigener Sache. Neuer Look, neuer Motor: blue News startet in die nächsten 30 Jahre

In eigener SacheNeuer Look, neuer Motor: blue News startet in die nächsten 30 Jahre

Nahost. US-Vizepräsident JD Vance verlässt den Bürgenstock

NahostUS-Vizepräsident JD Vance verlässt den Bürgenstock

Nahost. Schweiz begrüsst «konstruktive Fortschritte» auf dem Bürgenstock

NahostSchweiz begrüsst «konstruktive Fortschritte» auf dem Bürgenstock