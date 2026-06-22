Kim Kardashian am Grand Prix von Monaco 2026. Die Unternehmerin und Influencerin soll mit Formel-1-Star Lewis Hamilton liiert sein. IMAGO/ABACAPRESS

Gucci wird ab 2027 Titelpartner des Formel-1-Teams Alpine – ein Novum für die Luxusbranche. Der Deal zeigt, wie stark sich die Rennserie vom Motorsport zur globalen Unterhaltungsplattform gewandelt hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gucci wird ab 2027 Titelsponsor von Alpine in der Formel 1. Das Team wird dann neu als «Gucci Racing Alpine Formula One Team» antreten.

Der Deal soll 50 bis 60 Millionen Dollar pro Saison wert sein und der angeschlagenen Marke neue, jüngere Kundschaft bringen.

Die Formel 1 hat sich stark zum Entertainment-Produkt entwickelt. Serien wie «Drive to Survive» und ein wachsendes Lizenzgeschäft haben Reichweite, Sponsoring-Einnahmen und Teambewertungen deutlich erhöht. Mehr anzeigen

Noch steht der Rennwagen unter einer Plane – wie er aussehen wird, weiss man noch nicht. Nur die Farben stehen fest: Guccis Grün, Rot und Gold, dazu das ineinandergreifende Doppel-G. Gucci wird nämlich ab 2027 Titelpartner des Formel-1-Rennstalls Alpine – das Team tritt dann als «Gucci Racing Alpine Formula One Team» an. So weit ist vor Gucci noch kein Modehaus gegangen. Offizielle Zahlen nennen die Beteiligten nicht, Brancheninsider schätzen den Deal aber auf 50 bis 60 Millionen Dollar pro Saison.

Man wolle damit neue, jüngere Zielgruppen erreichen, hiess es bei der Bekanntgabe. Denn Gucci kann neue Kundschaft gut gebrauchen: Das Modehaus schreibt seit Längerem schwache Zahlen. 2025 sank der Umsatz von Mutterkonzern Kering um 13 Prozent – wesentlicher Grund ist die kriselnde Kernmarke Gucci. Allein im vierten Quartal 2025 fielen die Gucci-Verkäufe um 10 Prozent.

Die Formel 1 soll also helfen. Und Luxusmarken drängen ohnehin gerade in Scharen in den Sport. Seit 2025 ist der Luxusgüterkonzern LVMH globaler Luxuspartner der Formel 1, unter anderem mit den Marken Louis Vuitton, Moët Hennessy und TAG Heuer. Der auf 10 Jahre angelegte Vertrag soll einen Umfang von mehr als 1 Milliarde Dollar haben.

Frauenanteil unter den Fans liegt bei gut 40 Prozent

Dass die Formel 1 für solche Marken so attraktiv wurde, hat vor allem mit einem Eigentümerwechsel zu tun. Seit Liberty Media 2017 die Rennserie übernommen hat, betreibt sie den Sport wie ein Entertainment-Produkt: Sie lockerte Social-Media-Regeln und lässt mittlerweile reihenweise Content aus den Rennställen produzieren.

Darunter die Netflix-Dokuserie «Formula 1 – Drive to Survive». Seit 2019 inszeniert sie die Rennserie wie ein Drama: Die Fahrer werden zu Figuren mit Charakterentwicklungen und Rivalitäten zugespitzt. Selbst wer noch nie ein Rennen gesehen hatte, konnte der Serie folgen: Es geht nicht um Aerodynamik und Motoren, sondern um Egos, Verträge und Niederlagen. Manche Fahrer warfen der Serie vor, Konflikte zu erfinden, die es so nie gegeben habe – aber genau diese Dramatisierung war der Erfolg.

Es folgte ein Ableger über die Nachwuchsserie F1 Academy, die junge Rennfahrerinnen begleitet. Parallel wuchs das Lizenzgeschäft – von Lego- und Mattel-Spielsachen über eine Disney-Kooperation bis zu eigenen Energydrinks. Der Erfolg zeigt sich in Zahlen: Die Sponsoring-Einnahmen haben sich gegenüber 2019 mehr als verdoppelt, der Frauenanteil unter den Fans liegt bei gut 40 Prozent.

«Der Ort, an dem man sein muss»

Und genau dieses kaufkräftige Publikum, das den Motorsport bislang links liegen liess, macht ihn für die Mode interessant. Das Kosmetikunternehmen Charlotte Tilbury etwa ging 2024 bei der F1-Academy sein erstes Sport-Sponsoring überhaupt ein. Für Flavio Briatore, Teamchef von Alpine und Architekt des Gucci-Deals, ist die Formel 1 schlicht «der Ort, an dem man sein muss».

Seit dieser Saison muss dort offenbar auch Kim Kardashian sein. Sie ist mutmasslich mit Rennfahrer Lewis Hamilton liiert. In Monaco sass die Influencerin und Unternehmerin in der Box, nach seinem zweiten Platz warf Hamilton ihr vom Podest einen Kuss zu. Als sie nach dem Rennen ein Handtuch aus der Box von Fahrer Kimi Antonelli mitnahm, machte Mercedes daraus ein Social-Media-Video: Antonelli erhält darin ein Ersatzhandtuch, bestickt mit «To Kimi from Kim». Mit dem Sport hat das nichts mehr zu tun – mit dem Spektakel, an das sich die Luxusmarken hängen, dafür alles.

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