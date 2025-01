Wie funktioniert eine Erotik-Party?

Die Kommissare Mila Sahin (Almila Bagriacik) und Klaus Borowski (Axel Milberg) untersuchen den Tatort. Die 40-jährige Andrea Gonzor hatte in ihrer Wohnung zu einer Erotikparty eingeladen und Sex mit mehreren Männern. In derselben Nacht stirbt sie an einer Schussverletzung.

Bild: NDR/Thorsten Jander