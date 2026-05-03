Zürich-«Tatort» im Check: Wie ist die Flüchtlingssituation in der Schweiz? Mit der Geschichte um Moya Alemu (Nambitha Ben-Mazwi, links) und ihren Sohn Yaro Alemu (André Nkot Olinga) rückte der Zürich-«Tatort: Könige der Nacht» mit Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) auch das Schicksal von illegal in der Schweiz lebenden Migranten in den Fokus. Bild: SRF/Pascal Mora Nach einem Leichenfund in der Limmat waren die Kommissarinnen Tessa Ott (Carol Schuler, links) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) schockiert von der Brutalität der Täter. Bild: SRF/Sava Hlavacek Ruben Jovanov (Yves Weckemann) empfing die Pizzalieferantin gut gelaunt. Wenig später war er tot. Bild: SRF/Sava Hlavacek Der IT-Experte Noah Löwenherz (Aaron Arens, rechts) plante ein Sabbatical. Justus Reynier (Basil Eidenbenz) sollte ihn in der Zwischenzeit vertreten. Doch dann wurde letzterer als Mörder überführt. Bild: SRF/Sava Hlavacek Moya Alemu (Nambitha Ben-Mazwi, links) und Yaro Alemu (André Nkot Olinga) lebten illegal bei ihrer Freundin Sanaa Mukambo (Nancy Mensah-Offei). Bild: SRF/Sava Hlavacek Zürich-«Tatort» im Check: Wie ist die Flüchtlingssituation in der Schweiz? Mit der Geschichte um Moya Alemu (Nambitha Ben-Mazwi, links) und ihren Sohn Yaro Alemu (André Nkot Olinga) rückte der Zürich-«Tatort: Könige der Nacht» mit Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) auch das Schicksal von illegal in der Schweiz lebenden Migranten in den Fokus. Bild: SRF/Pascal Mora Nach einem Leichenfund in der Limmat waren die Kommissarinnen Tessa Ott (Carol Schuler, links) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) schockiert von der Brutalität der Täter. Bild: SRF/Sava Hlavacek Ruben Jovanov (Yves Weckemann) empfing die Pizzalieferantin gut gelaunt. Wenig später war er tot. Bild: SRF/Sava Hlavacek Der IT-Experte Noah Löwenherz (Aaron Arens, rechts) plante ein Sabbatical. Justus Reynier (Basil Eidenbenz) sollte ihn in der Zwischenzeit vertreten. Doch dann wurde letzterer als Mörder überführt. Bild: SRF/Sava Hlavacek Moya Alemu (Nambitha Ben-Mazwi, links) und Yaro Alemu (André Nkot Olinga) lebten illegal bei ihrer Freundin Sanaa Mukambo (Nancy Mensah-Offei). Bild: SRF/Sava Hlavacek

Ein toter Callboy beschäftigt die Zürcher Kommissarinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) im letzten «Tatort» vor der Sommerpause. Der Film erzählte auch von illegalen Migranten in der Schweiz. Wie viele davon gibt es wirklich?

Teleschau Gianluca Reucher

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Zürich- «Tatort: Könige der Nacht» versuchen die Kommissarinnen Tessa Ott und Isabelle Grandjean, den Mord an einem Callboy aufzuklären.

In dem Film geht es auch um illegale Migranten in der Schweiz. Denn eine letztendlich wichtige Zeugin hat keine Aufenthaltserlaubnis.

Es handelt sich um den letzten «Tatort» vor der Sommerpause. Der nächste neue Sonntagskrimi ist für den 13. September geplant. Mehr anzeigen

Der letzte neue Sonntagskrimi vor der extra langen Sommerpause kam in diesem Jahr aus der Schweiz:

Im «Tatort: Könige der Nacht» (Regie: Claudio Fäh, Buch: Mathias Schnelting) ermittelten die Zürcher Kommissarinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) am Sonntagabend in einem besonders sozialkritischen Fall.

Worum ging es im «Tatort: Könige der Nacht»?

An der Limmat wurde die Leiche des Callboys Ruben Jovanov (Yves Weckemann) gefunden. Den Verletzungen nach zu urteilen wurde der junge Mann, der als Jugendlicher aus Nordmazedonien in die Schweiz kam, von mehreren Tätern gleichzeitig erstochen. Auch stand er vor seinem Tod wohl unter Drogen.

In der Wohnung des Toten fanden die Kommissarinnen nicht nur eine Mini-Überwachungskamera, sie trafen auch auf zwei vorbestrafte Männer, die nach eben jener Kamera suchten. Einer von ihnen erzählte beim Verhör von Rubens «Suggardaddy».

Es handelte sich dabei um den angesehenen Richter Urs Jacobi (Stefan Merki). Da es pikante Aufnahmen von beiden gab, vermuteten die Kommissarinnen zunächst, dass Jacobi erpresst wurde und verdächtigten ihn des Mordes an dem Jungen.

Worum ging es wirklich?

Parallel zu den Mordermittlungen erzählte der Krimi jedoch noch eine andere Geschichte: Die Fahrradkurierin Moya Alemu (Nambitha Ben-Mazwi) hatte in der Mordnacht eine Pizza an den nun toten Ruben in ein grösstenteils leerstehendes Hochhaus in Zürich geliefert.

Dort wurde sie auch Zeuge, wie zwei vermummte Männer Rubens verpackte Leiche aus dem Gebäude schafften. Da sie die Schicht heimlich von ihrer Freundin Sanaa Mukambo (Nancy Mensah-Offei) übernommen hatte, traute sie sich nicht, zur Polizei zu gehen. Erst als Sanaa bei einem vorsätzlichen Autounfall starb, kam die Polizei ihr auf die Spur.

Sanaa Mukambo kam einst als Kriegsgeflüchtete aus Äthiopien in die Schweiz. Sie besass eine Arbeitserlaubnis und war als Geflüchtete anerkannt. Im Gegensatz zu Moya: Die junge Frau kam vor sechs Monaten zusammen mit ihrem Sohn Yaro (André Nkot Olinga) über die zentrale Mittelmeerroute nach Italien.

«Ihre Fingerabdrücke wurden von der italienischen Grenzschutzbehörde aufgenommen», erklärte der Kriminaltechniker Noah Löwenherz (Aaron Arens) im Film: «Das heisst, eigentlich hätte sie in Italien Asyl beantragen müssen, ist aber nach ihrer Ankunft untergetaucht.» Das Drehbuch bezog sich damit auf die 2013 in Kraft getretene Dublin-Verordnung. Doch stattdessen ist Moya mit ihrem Sohn illegal in die Schweiz weitergereist und dort bei ihrer Freundin Sanaa untergekommen.

Wie war die Asylsituation 2025 in der Schweiz?

Von den rund neun Millionen Menschen, die 2025 in der Schweiz lebten, besitzen laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) drei Viertel einen Schweizer Pass. Die Zahl der Asylgesuche betrug laut der Asylstatistik des Jahres 2025 (abzüglich der ukrainischen Geflüchteten mit Schutzstatus S) 25'781. Das waren 1959 Anträge weniger als noch 2024. Die Asylgewährungsquote lag 2025 bei 27,1 Prozent.

Rechtswidrige Aufenthalte in der Schweiz werden vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) erfasst. Dieses meldete für das Jahr 2025 14'577 entsprechende Aufgriffe, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu den Jahren 2024 (29'459), 2023 (50'185) und 2022 (52'077) darstellte. 2449 Personen wurden 2025 an ausländische Behörden übergeben.

Wie ging es für Moya weiter?

Dieses Schicksal drohte im «Tatort: Könige der Nacht» auch Moya und ihrem Sohn: «Wenn sie in Ausschaffungshaft kommt, dann wird sie innerhalb von sechs Monaten nach Italien rückgeführt», erörterte Ott im Film: «Von dort kommt sie in eines dieser Abschiebezentren irgendwo in Albanien oder sonst wo und kann jederzeit in ihr Herkunftsland abgeschoben werden, wo Krieg herrscht und sie keinerlei Perspektive hat.» In der Schweiz bleiben, so ergänze Grandjean, könnten sie nur, wenn sie «zuerst 18 Monate verschwinden».

Im Krimi erwies sich Moya letztlich als wichtige Zeugin: Bei einer Gegenüberstellung identifizierte sie einen der beiden tatsächlichen Täter. Auch, wenn die Polizei ihr zunächst nicht glauben wollte. Bei dem Identifizierten handelte es sich nämlich um Justus Reynier (Basil Eidenbenz), der eigentlich als Vertretung für Noah Löwenherz eingelernt werden sollte.

Der Kriminaltechniker plante zu Beginn des Films ein Sabbatical. Doch das steht nach dem Ende des elften Zürich-«Tatorts» auf mehr als wackligen Beinen.

Wer hat den Callboy ermordet?

Im Darknet, so stellte sich heraus, hatte Justus Reynier unter einem Pseudonym den Jura-Studenten Marcel De Winter (Tim Borys) kennengelernt. Im Hochhaus von Marcels Vater veranstalteten die beiden Drogenpartys. Irgendwann engagierte Justus den Callboy Ruben, gab ihm ebenfalls Drogen und tötete ihn, «einfach so», wie Marcel De Winter aussagte. Oder, um es mit Justus' Worten zu sagen: «Weil wir es konnten.»

Mehr als deutlich zeigte der sehr bewegende «Tatort» so ein Machtgefälle zwischen zwei überpriviligierten und morallosen jungen Männern und vier Migranten, von denen die zwei Überlebenden am Ende weiter um ihre Zukunft bangen mussten.

Denn auch wenn sich Kommissarin Ott nach Kräften für Moya und Yaro einsetzte, drohte den beiden am Ende die Rückführung, doch in letzter Sekunde liessen Ott und Grandjean die beiden absichtlich entkommen.

Wann geht es mit dem «Tatort» weiter?

Mit dem «Tatort: Könige der Nacht» schickt die ARD den Sonntagskrimi in eine extralange Sommerpause. Normalerweise dürfen sich Krimi-Fans noch bis in den Juni hinein über neue Filme der Marken «Tatort» und «Polizeiruf 110» freuen.

Dass das Erste in diesem Jahr bereits an Anfang Mai auf Wiederholungen setzt, hängt unter anderem mit der anstehenden Fussball-Weltmeisterschaft der Männer in den USA, Kanada und Mexiko zusammen. Diese startet am Donnerstag, 11. Juni.

Der erste neue Sonntagskrimi im Ersten ist für Sonntag, 13. September, um 20.15 Uhr angekündigt. Mit insgesamt 19 Wochen handelt es sich somit um die längste Sendepause in der Geschichte der Reihe. Ob es im Herbst zuerst mit einem «Tatort» oder einem «Polizeiruf» weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Die Zukunft des Schweizer «Tatort» ist derweil bereits gesichert: Ein zwölfter Film unter dem Arbeitstitel «Tatort: Schuldig» wurde bereits 2025 gedreht. Neben Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher als Ermittlerinnen sind auch Rachel Braunschweig als Staatsanwältin Anita Wegenast und Aaron Arens als IT-Spezialist Noah Löwenherz wieder dabei.

Tatort: Könige der Nacht So 03.05. 20:05 - 21:40 ∙ SRF 1 ∙ DE/AT/CH 2026 ∙ 95 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch

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