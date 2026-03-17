Wie krank ist Prinzessin Mette-Marit wirklich?

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit besuchte am Sonntag ihren Sohn Marius im Gefängnis, berichten norwegische Medien. Screenshot Seg og Hor

Kronprinzessin Mette-Marit durchlebt eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens: Während ihre chronische Lungenerkrankung fortschreitet und eine Lungentransplantation im Raum steht, belastet auch der Prozess gegen ihren Sohn Marius sie schwer. Neue Bilder werfen Fragen zu ihrem Gesundheitszustand auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kronprinzessin Mette-Marit trat erstmals seit Wochen wieder öffentlich auf und besuchte mit Kronprinz Haakon ihren inhaftierten Sohn Marius in Oslo.

Ihr verändertes Aussehen auf neuen Fotos sorgt für Spekulationen, wobei Nebenwirkungen einer Kortisonbehandlung ihrer chronischen Lungenfibrose als mögliche Ursache gelten.

Neben ihrer fortschreitenden Erkrankung belastet sie der laufende Gerichtsprozess gegen ihren Sohn, dessen Urteil noch aussteht. Mehr anzeigen

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist am Sonntag erstmals seit Wochen wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Zusammen mit Kronprinz Haakon (52) besuchte sie ihren Sohn Marius Borg Høiby (29) im Gefängnis in Oslo.

Bilder des Besuchs veröffentlichte das Portal «Se og Hør». Das Kronprinzenpaar traf gegen 16.30 Uhr mit Polizeieskorte ein und blieb rund eine Stunde in der Haftanstalt. Marius sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Auf den Bildern sorgt vor allem das veränderte Erscheinungsbild der Kronprinzessin für Gesprächsstoff. Ihr Gesicht wirkt deutlich runder und weicher als noch vor wenigen Wochen.

In norwegischen Medien wird deshalb bereits über mögliche gesundheitliche Hintergründe spekuliert.

Aufgedunsene Gesichtszüge wegen Kortisonbehandlung?

Die 52-Jährige leidet seit Jahren an chronischer Lungenfibrose – einer unheilbaren Erkrankung, die regelmässig behandelt werden muss und oft schubweise verläuft.

Als mögliche Erklärung für die sichtbare Veränderung wird in Fachkreisen auch die Therapie genannt. Pneumologe Torsten Bauer sagte gegenüber «Bild»: «Ein wichtiges Mittel ist Kortison, das zur Behandlung der chronischen Entzündung in der Lunge eingesetzt wird.»

Solche Medikamente können unter anderem das Erscheinungsbild beeinflussen. Auch typisch für die Krankheit: Sie verläuft in Schüben. Äussere Faktoren, die aktuell diskutiert werden, spielen laut Bauer hingegen meist eine untergeordnete Rolle.

Das Königshaus schweigt über die Besuche

Der norwegische Königspalast äusserte sich nicht offiziell zu dem Gefängnisbesuch. Für Mette-Marit war es einer der ersten öffentlichen Auftritte seit Ende Januar, als sie zuletzt einen offiziellen Termin wahrnahm. Mitte Februar war sie bereits einmal bei einem privaten Besuch bei ihrem Sohn gesehen worden.

Der Prozess gegen Marius Borg Høiby steht unterdessen kurz vor dem Abschluss. Gegen den 29-Jährigen liegt eine umfangreiche Anklageschrift mit rund 40 Punkten vor. Schwerwiegende Vorwürfe weist er zurück, weniger gravierende Delikte räumt er teilweise ein.

Für Aufsehen sorgen auch Zeichnungen, die während des Prozesses entstanden sein sollen. Seine Anwältin spielte zwei davon einem norwegischen Medium zu. Eines der Bilder zeigt eine nackte Frau sowie eine provokante Abkürzung.

Am Donnerstag werden die Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Wann das Urteil fällt, ist noch offen.

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