Wie Naddel selbst deutsche TV-Grössen überforderte

Zwegat und Naddel in «Raus aus den Schulden» Screenshot RTL

Sie war eine der bekanntesten Kandidatinnen der RTL-Schuldnerberatungsshow – doch trotz aller Bemühungen kam für Naddel keine Wende mehr. Selbst TV-Grösse Peter Zwegat verzweifelte an ihr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Naddel wurde 2016 und 2018 in «Raus aus den Schulden» begleitet – ohne nachhaltigen Erfolg.

Zwegat nannte sie einen «hoffnungslosen Fall» – und war sichtlich erschüttert von ihrer Lage.

Beide sind inzwischen verstorben: Zwegat mit 74, Abd el Farrag mit nur 60 Jahren. Mehr anzeigen

Peter Zwegat war als Schuldnerberater der deutschen Nation bekannt – und Nadja Abd el Farrag gehörte zu seinen prominentesten, aber auch verzweifeltsten Fällen. Jetzt sind beide tot – und ihre Begegnung bleibt als TV-Dokument einer gescheiterten Rettung in Erinnerung.

Zwegat, der 2024 mit 74 Jahren verstarb, hatte sich über Jahre hinweg als ruhiger, analytischer Helfer in der RTL-Sendung «Raus aus den Schulden» einen Namen gemacht. Seine Methoden waren strukturiert, seine Worte oft hart, aber ehrlich. Bei Naddel jedoch stiess selbst er an seine Grenzen.

2016 begleitete RTL die Sängerin und Ex-Partnerin von Dieter Bohlen in einer Spezialausgabe der Show. Abd el Farrag lebte damals hochverschuldet in einem Hotelzimmer – mit Hund, ohne Perspektive. Zwegat zeigte sich erschüttert: «Sie glich einem Obdachlosen – nur mit etwas besserem Dach über dem Kopf.»

«Sie sind ordentlich blöd»

Auch 2018 trafen sich die beiden erneut vor der Kamera. Wieder versuchte Zwegat, Struktur in das Leben der TV-Persönlichkeit zu bringen. Doch seine Bemühungen scheiterten: Naddel erschien nicht zu Terminen, wich Nachfragen aus, hielt Versprechen nicht ein. Am Ende verlor selbst Zwegat die Geduld. Seine letzten Worte im Format sind in Erinnerung geblieben: «Wissen Sie, wie man Menschen wie Sie nennt? Sie sind ordentlich blöd!»

Trotzdem versuchte er zu helfen. Er organisierte Jobgespräche in einem Pflegeheim, half bei der Wohnungssuche, holte eine Psychologin dazu – die eine erschütternde Diagnose stellte. Alkoholprobleme, Unsicherheit, mangelnde Stabilität prägten Naddels Leben. Sie selbst sprach von dem Wunsch, wieder gebraucht zu werden. «Ich wünsche mir einen Job wie damals im Altenheim – das hat mich erfüllt.»

Doch es blieb beim Wunsch. Naddel starb am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren in einer Hamburger Klinik an Organversagen. Noch kurz zuvor hatte sie ihre Lebensrealität öffentlich gemacht: 200 Euro Rente, kaum Einnahmen, keine Sicherheit.