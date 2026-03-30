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Ein Bier in seinen letzten Stunden Wie Prinz Philip sogar kurz vor seinem Tod noch Regeln ignorierte

Dominik Müller

30.3.2026

Vor fünf Jahren ist Prinz Philip im Alter von 99 Jahren gestorben.
Vor fünf Jahren ist Prinz Philip im Alter von 99 Jahren gestorben.
Alastair Grant/AP Pool/AP/dpa

Ein neues Buch gewährt Einblicke in die letzten Stunden von Prinz Philip. Demnach soll er noch kurz vor seinem Tod eigenmächtig durch Windsor Castle gestreift sein – und sich ein Bier gegönnt haben.

Redaktion blue News

30.03.2026, 15:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz Philip soll in der Nacht vor seinem Tod eigenständig durch Windsor Castle gegangen sein und sich heimlich ein Bier geholt haben.
  • Am nächsten Morgen nahm er noch ein Bad, klagte über Unwohlsein und starb kurz darauf, ohne sich von Queen Elizabeth II. verabschieden zu können.
  • Laut einem Biograf litt er jahrelang an inoperablem Bauchspeicheldrüsenkrebs.
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Prinz Philip war zu seinen Lebzeiten dafür bekannt, sich nicht immer streng ans royale Protokoll zu halten. Ein neues Buch über Queen Elizabeth II. enthüllt nun, wie eigenwillig ihr Ehemann kurz vor seinem Tod handelte.

In der Nacht vor seinem Tod am 9. April 2021 soll der 99-jährige Herzog von Edinburgh laut Royal-Biograf Hugo Vickers heimlich das Pflegepersonal umgangen haben.

Mit seinem Rollator soll er sich durch Windsor Castle bewegt und sich ein Bier geholt haben, um dieses dann allein im «Oak Room» zu trinken. Für Vickers ein klares Zeichen: Philip habe bis zuletzt seinen unabhängigen Charakter gezeigt.

Ein Bad kurz vor dem Tod

Am Morgen danach nahm er noch ein Bad, klagte dann über Unwohlsein – und starb wenig später auf Schloss Windsor. Seine Frau, Queen Elizabeth II., war zwar ebenfalls vor Ort, konnte sich aber nicht mehr verabschieden, da sie noch schlief.

Brisant: Laut Vickers litt Philip jahrelang im Geheimen an Krebs. Gemäss «Daily Mail» war die Diagnose «inoperabler Bauchspeicheldrüsenkrebs» intern bereits seit 2013 bekannt. Öffentlich wurde das nie gemacht.

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