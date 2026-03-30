Wie Prinz Philip sogar kurz vor seinem Tod noch Regeln ignorierte

Prinz Philip war zu seinen Lebzeiten dafür bekannt, sich nicht immer streng ans royale Protokoll zu halten. Ein neues Buch über Queen Elizabeth II. enthüllt nun, wie eigenwillig ihr Ehemann kurz vor seinem Tod handelte.
In der Nacht vor seinem Tod am 9. April 2021 soll der 99-jährige Herzog von Edinburgh laut Royal-Biograf Hugo Vickers heimlich das Pflegepersonal umgangen haben.
Mit seinem Rollator soll er sich durch Windsor Castle bewegt und sich ein Bier geholt haben, um dieses dann allein im «Oak Room» zu trinken. Für Vickers ein klares Zeichen: Philip habe bis zuletzt seinen unabhängigen Charakter gezeigt.
Ein Bad kurz vor dem Tod
Am Morgen danach nahm er noch ein Bad, klagte dann über Unwohlsein – und starb wenig später auf Schloss Windsor. Seine Frau, Queen Elizabeth II., war zwar ebenfalls vor Ort, konnte sich aber nicht mehr verabschieden, da sie noch schlief.
Brisant: Laut Vickers litt Philip jahrelang im Geheimen an Krebs. Gemäss «Daily Mail» war die Diagnose «inoperabler Bauchspeicheldrüsenkrebs» intern bereits seit 2013 bekannt. Öffentlich wurde das nie gemacht.
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