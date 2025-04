Folge 9: Simone hüpft mit dem Auto durch die Gegend Lowrider sind farbenfrohe, tiefgelegte Autos mit Hydraulik, die in der lateinamerikanischen und afroamerikanischen Szene Kultstatus haben. Simone Bargetze begleitet in «L.A. Calling» die Szene, trifft auch Frauen, die mit ihren «hüpfenden» Autos die 29.04.2025

Die Kultur entstand in den 1940ern in Los Angeles und ist meist männlich geprägt.

Schonmal was von Lowrider gehört? So werden Fahrzeuge bezeichnet, die vor allem in der lateinamerikanischen und in der afroamerikanischen Szene beliebt sind.

Die schicken und farbigen Autos sind durch elektrische betriebene Hydraulik- oder Pneumatikpumpen so modifiziert, dass die Karosserie an den einzelnen Radaufhängungen, insbesondere an den Vorderrädern, individuell angehoben werden kann. Das führt dazu, dass man das Fahrzeug nicht nur tieferlegt, sondern es auch zum «hüpfen» bringt.

An Wettbewerben treten die Lowrider damit gegeneinander an: Wessen Auto höher «bounct», gewinnt.

Die Lowrider-Kultur entwickelte sich in den späten 1940er-Jahren in Los Angeles als kreative Ausdrucksform und identitätsstiftendes Phänomen innerhalb der mexikanisch-amerikanischen Gemeinden an der US-Westküste. Während das charakteristische Cruisen mit den tiefgelegten Fahrzeugen in Kalifornien erst Anfang 2024 offiziell legalisiert wurde, bleibt die Szene bis heute stark männlich geprägt – Frauen spielten lange nur eine marginale Rolle.

Auch Simone Bargetze ist grosser Lowrider-Fan. Diese Woche begleitet sie ein paar Gruppen, trifft auch auf Frauen, die lowriden und «hüpft» mit ihnen und ihren Autos die Strasse hinunter.

Willst du sehen, wie hoch so ein Auto «hüpfen» kann? Dann schau dir die neue Folge von «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories» an.