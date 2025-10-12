  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Tatort» im Check Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?

Julian Weinberger

12.10.2025

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?
«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Der neue Dresdener «Tatort: Siebenschläfer» erzählt aus dem Mikrokosmos Kinderheim.

Der neue Dresdener «Tatort: Siebenschläfer» erzählt aus dem Mikrokosmos Kinderheim.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Pascal (Florian Geisselmann) und Lilly-Marie (Dilara Aylin Ziem) geniessen scheinbar die Zeit nach ihrer Flucht aus dem Kinderheim.

Pascal (Florian Geisselmann) und Lilly-Marie (Dilara Aylin Ziem) geniessen scheinbar die Zeit nach ihrer Flucht aus dem Kinderheim.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Im Dresdner «Tatort» ermitteln neuerdings Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) zu zweit. Karin Gorniak (Karin Hanczeswski) hatte mit der letzten Episode im Februar 2025 das Format verlassen.

Im Dresdner «Tatort» ermitteln neuerdings Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) zu zweit. Karin Gorniak (Karin Hanczeswski) hatte mit der letzten Episode im Februar 2025 das Format verlassen.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Eine 16-Jährige, die in einem Kinderheim lebte, wurde tot aus einem See geborgen: Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links), Polizistin Antje (Victoria Schulz), Peter Schnabel (Martin Brambach, dritter von links) und Dr. Himpe (Ron Helbig) inspizieren die Tote Lilly-Marie Reuter (Dilara Aylin Ziem).

Eine 16-Jährige, die in einem Kinderheim lebte, wurde tot aus einem See geborgen: Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links), Polizistin Antje (Victoria Schulz), Peter Schnabel (Martin Brambach, dritter von links) und Dr. Himpe (Ron Helbig) inspizieren die Tote Lilly-Marie Reuter (Dilara Aylin Ziem).

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Saskia Rühe (Silvina Buchbauer) ist die Leiterin des Kinderheims Siebenschläfer. Erwin Miersch (Elmar Gutmann) arbeitet dort als Hausmeister.

Saskia Rühe (Silvina Buchbauer) ist die Leiterin des Kinderheims Siebenschläfer. Erwin Miersch (Elmar Gutmann) arbeitet dort als Hausmeister.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Niemand mag Pascal (Florian Geisselmann). Der 17-Jährige ist ein anstrengender Typ. Mit seiner Freundin ist er aus dem Heim Siebenschläfer abgehauen. Nun ist das Mädchen tot und er wacht benebelt am See auf.

Niemand mag Pascal (Florian Geisselmann). Der 17-Jährige ist ein anstrengender Typ. Mit seiner Freundin ist er aus dem Heim Siebenschläfer abgehauen. Nun ist das Mädchen tot und er wacht benebelt am See auf.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Es könnte jemand in Gefahr sein, deshalb muss Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) mit ihren Kollegen schnell eingreifen.

Es könnte jemand in Gefahr sein, deshalb muss Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) mit ihren Kollegen schnell eingreifen.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Pascal (Florian Geisselmann) ist zu seiner ehemaligen Erzieherin Birte Friesack (Anna-Katharina Muck) geflüchtet, mit der er früher ein enges Verhältnis hatte.

Pascal (Florian Geisselmann) ist zu seiner ehemaligen Erzieherin Birte Friesack (Anna-Katharina Muck) geflüchtet, mit der er früher ein enges Verhältnis hatte.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghan

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Diese Dinge trug das tote Mädchen bei sich: Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links), Polizistin Antje (Victoria Schulz) und Peter Schnabel (Martin Brambach) untersuchen die Tasche von Lilly-Marie.

Diese Dinge trug das tote Mädchen bei sich: Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links), Polizistin Antje (Victoria Schulz) und Peter Schnabel (Martin Brambach) untersuchen die Tasche von Lilly-Marie.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Jetzt packt – wegen Personalmangel – sogar der Chef vor Ort mit an: Peter Schnabel (Martin Brambach, links) untersucht mit Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Dr. Himpe (Ron Helbig) einen Tatort in Dresden.

Jetzt packt – wegen Personalmangel – sogar der Chef vor Ort mit an: Peter Schnabel (Martin Brambach, links) untersucht mit Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Dr. Himpe (Ron Helbig) einen Tatort in Dresden.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?
«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Der neue Dresdener «Tatort: Siebenschläfer» erzählt aus dem Mikrokosmos Kinderheim.

Der neue Dresdener «Tatort: Siebenschläfer» erzählt aus dem Mikrokosmos Kinderheim.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Pascal (Florian Geisselmann) und Lilly-Marie (Dilara Aylin Ziem) geniessen scheinbar die Zeit nach ihrer Flucht aus dem Kinderheim.

Pascal (Florian Geisselmann) und Lilly-Marie (Dilara Aylin Ziem) geniessen scheinbar die Zeit nach ihrer Flucht aus dem Kinderheim.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Im Dresdner «Tatort» ermitteln neuerdings Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) zu zweit. Karin Gorniak (Karin Hanczeswski) hatte mit der letzten Episode im Februar 2025 das Format verlassen.

Im Dresdner «Tatort» ermitteln neuerdings Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) zu zweit. Karin Gorniak (Karin Hanczeswski) hatte mit der letzten Episode im Februar 2025 das Format verlassen.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Eine 16-Jährige, die in einem Kinderheim lebte, wurde tot aus einem See geborgen: Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links), Polizistin Antje (Victoria Schulz), Peter Schnabel (Martin Brambach, dritter von links) und Dr. Himpe (Ron Helbig) inspizieren die Tote Lilly-Marie Reuter (Dilara Aylin Ziem).

Eine 16-Jährige, die in einem Kinderheim lebte, wurde tot aus einem See geborgen: Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links), Polizistin Antje (Victoria Schulz), Peter Schnabel (Martin Brambach, dritter von links) und Dr. Himpe (Ron Helbig) inspizieren die Tote Lilly-Marie Reuter (Dilara Aylin Ziem).

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Saskia Rühe (Silvina Buchbauer) ist die Leiterin des Kinderheims Siebenschläfer. Erwin Miersch (Elmar Gutmann) arbeitet dort als Hausmeister.

Saskia Rühe (Silvina Buchbauer) ist die Leiterin des Kinderheims Siebenschläfer. Erwin Miersch (Elmar Gutmann) arbeitet dort als Hausmeister.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Niemand mag Pascal (Florian Geisselmann). Der 17-Jährige ist ein anstrengender Typ. Mit seiner Freundin ist er aus dem Heim Siebenschläfer abgehauen. Nun ist das Mädchen tot und er wacht benebelt am See auf.

Niemand mag Pascal (Florian Geisselmann). Der 17-Jährige ist ein anstrengender Typ. Mit seiner Freundin ist er aus dem Heim Siebenschläfer abgehauen. Nun ist das Mädchen tot und er wacht benebelt am See auf.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Es könnte jemand in Gefahr sein, deshalb muss Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) mit ihren Kollegen schnell eingreifen.

Es könnte jemand in Gefahr sein, deshalb muss Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) mit ihren Kollegen schnell eingreifen.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Pascal (Florian Geisselmann) ist zu seiner ehemaligen Erzieherin Birte Friesack (Anna-Katharina Muck) geflüchtet, mit der er früher ein enges Verhältnis hatte.

Pascal (Florian Geisselmann) ist zu seiner ehemaligen Erzieherin Birte Friesack (Anna-Katharina Muck) geflüchtet, mit der er früher ein enges Verhältnis hatte.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghan

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Diese Dinge trug das tote Mädchen bei sich: Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links), Polizistin Antje (Victoria Schulz) und Peter Schnabel (Martin Brambach) untersuchen die Tasche von Lilly-Marie.

Diese Dinge trug das tote Mädchen bei sich: Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links), Polizistin Antje (Victoria Schulz) und Peter Schnabel (Martin Brambach) untersuchen die Tasche von Lilly-Marie.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

«Tatort» im Check: Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?. Jetzt packt – wegen Personalmangel – sogar der Chef vor Ort mit an: Peter Schnabel (Martin Brambach, links) untersucht mit Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Dr. Himpe (Ron Helbig) einen Tatort in Dresden.

Jetzt packt – wegen Personalmangel – sogar der Chef vor Ort mit an: Peter Schnabel (Martin Brambach, links) untersucht mit Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Dr. Himpe (Ron Helbig) einen Tatort in Dresden.

Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghans

Der neue «Tatort: Siebenschläfer» aus Dresden spielt im Kinderheim. Die Ermittler Winkler (Cornelia Gröschel) und Schnabel (Martin Brambach) treffen auf ein System, in das viel Geld gepumpt wird. Wie realitätsnah ist der Krimi?

Teleschau

12.10.2025, 21:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine tote Jugendliche und ein verschwundener Teenager beschäftigen im «Tatort: Siebenschläfer» die Dresnder  Kommissare Schnabel (Martin Brambach) und Winkler (Cornelia Gröschel).
  • Neben dem Krimi selbst fokussiert der Film aber auch auf die eklatante Personalnot im Sozialwesen.
  • Daneben werden die hohen Kosten für die Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen thematisiert.
Mehr anzeigen

Das 16-jährige Lilly-Marie (Dilara Aylin Ziem) aus dem titelgebenden Kinderheim «Siebenschläfer» wird tot aus einem See geborgen. Mitten in der Nacht war das Mädchen aus der Erziehungsanstalt ausgebüxt.

Gesucht wird der Freund und Begleiter von Lilly-Marie, der kaum ältere Pascal (Florian Geisselmann). Hat er das Mädchen getötet?

«Tatort: Siebenschläfer» ist der erste Dresdener Fall ohne Karin Gorniak (Karin Hanczewski), die das Format verlassen hat. Chef Schnabel tritt als zweiter Ermittler neben Leo Winkler (Cornelia Gröschel) in den Vordergrund.

Wird Martin Brambachs Rolle nun dauerhaft grösser im «Tatort»? Und sind Heimkinder wirklich so teuer für den Staat?

Worum ging es?

Das Kinderheim Siebenschläfer unter der Leitung von Saskia Rühe (Silvina Buchbauer) arbeitet am Anschlag. Wie so viele Institutionen, die sich um Menschen kümmern, leidet die Einrichtung unter akutem Personalmangel.

Erzieherin Jasmin Hoffmann (Aysha Joy Samuel) wurde von der Chefin bekniet, Sonderschichten zu fahren. Man fand einfach keine neuen Mitarbeiter.

«Tatort» im Check. So lief der Abschied von Kommissarin Gorniak in Dresden

«Tatort» im CheckSo lief der Abschied von Kommissarin Gorniak in Dresden

Der Polizei ging es ähnlich – denn der Stuhl der ausgeschiedenen Kommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) blieb unbesetzt. Chef Schnabel musste an der Seite von Kommissarin Winkler vor Ort im Kinderheim ermitteln. Zwei Abgänge hatte man dort zu verzeichnen.

Vom jungen Ausreisser-Paar war die 16-jährige Lilly-Marie tot im See geborgen worden – und ihr scheinbar unberechenbarer Freund blieb verschwunden. Ein klarer Fall von Beziehungstat?

Worum ging es wirklich?

Es ist ein klassischer Sozialkrimi, den das Drehbuch-Duo Silke Zertz und Frauke Hunfeld («Lauchhammer – Tod in der Lausitz») für den MDR geschrieben hat. Seine Aussage ist mehr als eindeutig: In diesem Deutschland sind es die Systemrelevanten, die ächzen und wanken.

Personalmangel herrscht bei der Kinderbetreuung wie auch bei der Polizei. Überall, wo sich Menschen um Menschen kümmern (sollen), ist Notstand angesagt.

«Die beste Option, aber nicht die optimale». Verlassen, aber nicht vergessen: Wie es ist, im Kinderheim aufzuwachsen

«Die beste Option, aber nicht die optimale»Verlassen, aber nicht vergessen: Wie es ist, im Kinderheim aufzuwachsen

Der Krimi lässt den Leiter des Jugendamtes (Peter Moltzen) und einen Kinderpsychiater (Hanno Koffler) zu Wort kommen. Man ist erstaunt darüber, dass relativ viel Geld in ein System gepumpt wird, das sich aber mehr nach Notstand anfühlt. Und mit dem alle Beteiligten unzufrieden sind.

Richtig erklären kann der Krimi nicht, wo das Geld hängen bleibt oder ob es einfach nicht reicht. Auch nicht, ob schlechte Bezahlung die Ursache für den Personalmangel ist. Wo also liegen die Ursachen für Zustände wie im «Siebenschläfer»?

Wie viel kostet ein Heimkind pro Monat?

Die Zahlen sind von der Betreuungsintensität abhängig. Zum Beispiel davon, ob eine Betreuung rund um die Uhr stattfindet oder ob es sich um eine Krisenintervention oder Notfallplätze handelt.

In der Schweiz sind Kosten von 600 bis über 900 Franken pro Tag möglich. Pro Monat (je nach Belegung und Auslastung) kommen so 15'000 bis 30'000 Franken und mehr zustande.

Wie viel verdienten Mitarbeitende in einem Kinderheim?

Die Verdienstmöglichkeiten pro Jahr reichen von 44'000 für eine*n Kinderbetreuer*in über Stellen als Sozialpädagoge-/pädagogin mit 42'000 bis 130'000 Franken Lohn bis zu Heimleiterstellen, die mit 84'500 bis 176'000 Franken vergütet werden.

Wie und mit wem geht es beim «Tatort» Dresden weiter?

So wie es aktuell aussieht, geht es mit Martin Brambach als festem zweiten Ermittler weiter. Der nächste Fall ist der «Tatort: Nachtschatten» (noch ohne Startdatum):

Eine 16‑Jährige wird nachts mit einem blutverschmierten Skalpell aufgegriffen. Sie berichtet, ihr Vater habe sie und ihre Schwester lebenslang in einem Keller gefangen gehalten – und die Schwester sei noch dort.

Saralisa Volm («Schweigend steht der Wald») führt Regie, das Drehbuch stammt von Viola M. J. Schmidt («Die Schule der magischen Tiere»).

Bötschi fragt Hecht-Sänger Stefan Buck. «Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»

Bötschi fragt Hecht-Sänger Stefan Buck«Ich habe Mühe damit, wie in St. Moritz das Geld gefeiert wird»

Auch der übernächste Fall «Tatort: Das, was du zurücklässt» mit Martin Brambach und Cornelia Gröschel ist bereits in Arbeit. Am 2. September begannen die Dreharbeiten zu einer ungewöhnlich prominent besetzten Geschichte:

Ronald Zehrfeld, Katharina Schüttler und Clemens Schick treten in Episodenrollen auf: Es geht um eine Frau, die nachts von einem Taxi überfahren wird – es ist Annika Reihmann (Katharina Schüttler), Ehefrau, Mutter und Lehrerin.

Der Taxifahrer wird kurz darauf erschlagen aufgefunden. Thomas Sieben und Viola M. J. Schmidt schrieben das Drehbuch, Regie führt Alex Eslam. In diesem Film wird eine neue, junge Ermittlerin eingeführt – ob dauerhaft oder nur als Gast, ist noch nicht bekannt. Kommissaranwärterin Milla Brandis heisst die Figur, gespielt wird sie von Lilja van der Zwaag (29, «Der Geier – Freund oder Feind»).

Tatort: Siebenschläfer
live
Tatort: Siebenschläfer

So 12.10. 20:05 - 21:45 ∙ SRF 1 ∙ DE/AT/CH 2025 ∙ 100 Min

Mit tv.blue.ch anschauen

Mehr Videos aus dem Ressort

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

Mehr zum Thema

«Tatort» im Check. Gibt es den Frankfurter Serienmörder wirklich?

«Tatort» im CheckGibt es den Frankfurter Serienmörder wirklich?

«Tatort» im Check. Woher kommt der Hass auf den Staat?

«Tatort» im CheckWoher kommt der Hass auf den Staat?

«Tatort» im Check. Gibt es mehr männliche oder weibliche Stalker?

«Tatort» im CheckGibt es mehr männliche oder weibliche Stalker?

Meistgelesen

Aufgetauchte E-Mail an Epstein setzt Prinz Andrew unter Druck
«Xi hatte nur einen schlechten Moment» – Trump beschwichtigt im Handelsstreit
Fahrer springt mit Auto über geöffnete Brücke – Video zeigt Verfolgungsjagd
«Wir sehen, dass Russland Angst hat»: Selenskyj spricht mit Trump über Tomahawks
Schwacher Polarwirbel könnte der Schweiz eisigen Winter bescheren