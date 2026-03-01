«Tatort» im Check: Wie viele Menschen sterben pro Jahr im Strassenverkehr? Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) ermitteln im «Tatort: Sashimi Spezial» unter Velokurieren. Bild: SWR/Benoît Linder Logistikunternehmer Benjamin Menz (Robert Stadlober) könnte in den Fall verwickelt sein. Sein – angeblich gestohlener – Transporter hat das Opfer überfahren. Bild: SWR/Benoît Linder Auch ungewöhnliche Dinge werden transportiert. Johanna Stern (Lisa Bitter) darf in ihrer Undercover-Mission als Velokurierin nicht zimperlich sein. Bild: SWR/Benoît Linder Der leitende Polizeidirektor Breising (Bernd Hölscher) will die Unstimmigkeiten mit Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ausräumen. Bild: SWR/Benoît Linder Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, links) und Mara Hermann (Davina Chanel Fox) machen sich Sorgen wegen der gefährlichen Undercover-Mission ihrer Kollegin Johanna. Bild: SWR/Benoît Linder Welchen Plan verfolgt Zoe (Antje Traue) vom Velo-Kollektiv «Velo Punks»? Bild: SWR/Benoît Linder «Tatort» im Check: Wie viele Menschen sterben pro Jahr im Strassenverkehr? Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) ermitteln im «Tatort: Sashimi Spezial» unter Velokurieren. Bild: SWR/Benoît Linder Logistikunternehmer Benjamin Menz (Robert Stadlober) könnte in den Fall verwickelt sein. Sein – angeblich gestohlener – Transporter hat das Opfer überfahren. Bild: SWR/Benoît Linder Auch ungewöhnliche Dinge werden transportiert. Johanna Stern (Lisa Bitter) darf in ihrer Undercover-Mission als Velokurierin nicht zimperlich sein. Bild: SWR/Benoît Linder Der leitende Polizeidirektor Breising (Bernd Hölscher) will die Unstimmigkeiten mit Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ausräumen. Bild: SWR/Benoît Linder Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, links) und Mara Hermann (Davina Chanel Fox) machen sich Sorgen wegen der gefährlichen Undercover-Mission ihrer Kollegin Johanna. Bild: SWR/Benoît Linder Welchen Plan verfolgt Zoe (Antje Traue) vom Velo-Kollektiv «Velo Punks»? Bild: SWR/Benoît Linder

Im «Tatort: Sashimi Spezial» ermittelten Odenthal (Ulrike Folkerts) und Stern (Lisa Bitter) im Spannungsfeld «linke» Velofahrer vs. ignorante Autolenker. Sind Velofahrer tatsächlich Freiwild im Strassenverkehr?

Teleschau Julian Weinberger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Undercover»-Ermittlung für die Ludwigshafener «Tatort»-Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter): Der Mörder einer Velokurierin war gesucht.

In der Schweiz ist die Zahl an Verkehrstoten zuletzt stark angestiegen.

2024 starben 250 Menschen im Strassenverkehr. Mehr Tote waren es zuletzt 2015. Mehr anzeigen

Im «Tatort: Sashimi Spezial» lernte man ein trotziges Fahrradkurier-Kollektiv kennen, von dem ein Mitglied tödlich und absichtlich von einem Lieferwagen überfahren wird. Die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) ermitteln. Letztere «undercover» als Velokurierin.

Wie viele Menschen lassen in der Schweiz jährlich ihr Leben im Strassenverkehr? Und was tut die Politik gegen die zuletzt stark gestiegenen Zahlen?

Worum ging es?

Lena Odenthal und Johanna Stern (Lisa Bitter) mussten herausfinden, warum ein Mitglied des linksidealistischen Velokurier-Kollektivs «Velo Punks» überfahren worden war. Kurz davor wollte sich der junge Mann selbst wegen Drogenhandels anzeigen. Johanna Stern heuerte daraufhin selbst als Lenkerin an und gewann das Vertrauen der Rädelsführer Theo (Camill Jammal) und Zoe (Antje Traue).

Was trieb diese Truppe neben dem klassischen Kuriergeschäft, bei dem offenbar nicht genug abfällt, um die angestrebten fairen Löhne zu zahlen? Was hatten der undurchsichtige Logistik-Unternehmer Benjamin Menz (Robert Stadlober) und Polizeidirektor Breising (Bernd Hölscher) mit der Sache zu tun?

Worum ging es wirklich?

«Tatort»-Veteran Stefan Dähnert (64), der schon legendäre Folgen für Lena Odenthal schrieb wie «Tod im Häcksler» (1991) oder zuletzt die bärenstarke Episode «Lenas Tante» (2023), schaut sich in diesem nicht immer überzeugenden Krimi ein linkes Kollektiv an.

Die «Velo Punks» haben nicht nur Autos zum gemeinsamen Feind erklärt, sondern auch die Ausbeutung des kapitalistischen Systems. Dass die gerade bei Lieferdiensten überdeutlich sichtbar wird, ist eine Tatsache, die schon andere «Tatorte» wie die Berliner Folge «Erika Mustermann» oder die Kölner Weihnachtsfolge «Des anderen Last» thematisierten.

Im «Tatort: Sashimi Spezial» stellt Dähnert jedoch eine andere Frage, die man bereits aus gefeierten Kinofilmen wie «Die fetten Jahre sind vorbei» (2004) oder «Und morgen die ganze Welt» (2020) kennt: Wie radikal darf linker Idealismus sein, beim Versuch, die Welt zu retten?

Wie viele Verkehrstoten verzeichnet die Schweiz?

2024 starben in der Schweiz 250 Menschen im Strassenverkehr – so viele wie zuletzt 2015. Die offizielle Statistik des Bundesamts für Strassen (ASTRA) weist sie nach Verkehrsmittel ungefähr wie folgt aus: 81 Personenwagen-Insassen, 47 Motorradfahrende, 25 E-Biker, 20 bis 30 Velofahrer (die Quellen schwanken hier) und 48 Fussgänger.

Um 34 Prozent stieg die Zahl der Todesopfer auf Schweizer Strassen in den vergangenen fünf Jahren. Das bedeutet einen Negativrekord bei Vekehrstoten im europäischen Vergleich. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Opfer in den meisten europäischen Ländern um durchschnittlich zwölf Prozent.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) sieht vor allem ein Problem. «Es gibt wirkungsvolle Massnahmen, die aber nur realisiert werden können, wenn der politische Wille vorhanden ist», übte Mario Cavegn von der BFU im vergangenen November Kritik am unzureichenden Engagement seitens der Politik.

Wie geht es beim «Tatort» in Ludwigshafen weiter?

Die kommende Folge «Tatort: Explosive Mischung» wurde Ende 2025 abgedreht. Sie spielt überwiegend nachts und soll (weitgehend) in Echtzeit stattfinden. Regie führte Martin Eigler. Odenthal und Stern ermitteln nach der Sprengung eines Geldautomaten, bei der der Anführer einer stadtbekannten Bande tot zurückbleibt.

Die Kommissarinnen verschlägt es bei ihren Nachforschungen in ein Viertel, in dem Machtkämpfe toben und die Polizei einen schweren Stand hat. Dieser Film könnte nach der Sommerpause 2026 zu sehen sein.

Gerade entsteht schon der übernächste Fall mit dem Arbeitstitel «Tatort: Im Nebel». Es geht um Ghosting, einen toten jungen Mann und seine Ex-Freundin, von der er sich von einem Tag auf den anderen getrennt hatte, mit der er nie wieder ein Wort wechselte und die er damit in tiefe Verzweiflung stiess. Jana McKinnon spielt diese junge Frau.

Das Drehbuch zum Odenthal-Film Nr. 85 schrieb Karlotta Ehrenberg («Tatort: Restschuld»). Regie führt Saralisa Volm, die zuletzt den Dresdner Neujahrsfall «Tatort: Nachtschatten» inszenierte. Dieser Krimi dürfte erst 2027 im Programm des Ersten auftauchen.

