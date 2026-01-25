Wie viele SChweizer*innen brechen ihr Studium ab? Die Bremer «Tatort»-Kommissarin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Gastermittler Patrice Schipper (Tijan Njie) erforschen eine Wohngemeinschaft des Grauens. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Kommissarin Linda Selb (Luise Wolfram) untersucht die Leiche einer Studentin, die in unmittelbarer Nähe eines Nachtclubs ums Leben kam. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Studentin Annalena Höpken (Annika Gräslund) erfährt in den ersten Szenen des neuen Bremer «Tatorts» viel Ablehnung. Kurz darauf ist sie tot. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Gerichtsmedizinerin Edda Bingley (Helen Schneider) und Patrice Schipper (Tijan Njie) vom KDD machen sich ein Bild vom Tatort. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Die ehemaligen Mitbewohner des Opfers, Laslo Wolf (Joyce Sanhá, links), Karima Al-Sharquawi (Shirin Eissa) und Hannes Butenbeker (Michael Schweisser), besprechen sich. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Betty (Mathilda Smidt, links) ist die kleine Schwester der Toten. Sie und ihre Mutter Gabriele Höpken (Catrin Striebeck) bekommen Besuch von der Polizei. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Karima Al-Sharquawi (Shirin Eissa) gilt als Vorzeigestudentin. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Poetry Slammer Colin Trenkner (Mitja Over) war der einzige, der sich um die mittlerweile verstorbene Mitbewohnerin gesorgt und gekümmert hat. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Wie viele SChweizer*innen brechen ihr Studium ab? Die Bremer «Tatort»-Kommissarin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Gastermittler Patrice Schipper (Tijan Njie) erforschen eine Wohngemeinschaft des Grauens. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Kommissarin Linda Selb (Luise Wolfram) untersucht die Leiche einer Studentin, die in unmittelbarer Nähe eines Nachtclubs ums Leben kam. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Studentin Annalena Höpken (Annika Gräslund) erfährt in den ersten Szenen des neuen Bremer «Tatorts» viel Ablehnung. Kurz darauf ist sie tot. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Gerichtsmedizinerin Edda Bingley (Helen Schneider) und Patrice Schipper (Tijan Njie) vom KDD machen sich ein Bild vom Tatort. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Die ehemaligen Mitbewohner des Opfers, Laslo Wolf (Joyce Sanhá, links), Karima Al-Sharquawi (Shirin Eissa) und Hannes Butenbeker (Michael Schweisser), besprechen sich. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Betty (Mathilda Smidt, links) ist die kleine Schwester der Toten. Sie und ihre Mutter Gabriele Höpken (Catrin Striebeck) bekommen Besuch von der Polizei. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Karima Al-Sharquawi (Shirin Eissa) gilt als Vorzeigestudentin. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel Poetry Slammer Colin Trenkner (Mitja Over) war der einzige, der sich um die mittlerweile verstorbene Mitbewohnerin gesorgt und gekümmert hat. Bild: Radio Bremen/Magdalena Stengel

Der Bremer «Tatort» mit Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Selb (Luise Wolfram) zeichnet ein Horrorbild der aktuellen Studi-Szene: Prekäre Lebensverhältnisse, fundamentale Ängste, Drogen, versteckte Abbrüche – und ganz wenig Solidarität. Ist es wirklich so schlimm?

Teleschau Julian Weinberger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Tod einer Studentin rief im Bremer «Tatort» die Kommissarinnen Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Selb (Luise Wolfram) auf den Plan.

Die Ermittlungen des Duos zeichneten ein Bild einer verzweifelten Generation von Studierenden.

Die Abbruchquote Schweizer Studierenden hängt massgeblich von der Fachrichtung ab. Hoch ist sie besonders in exakten und technischen Wissenschaften sowie Naturwissenschaften. Mehr anzeigen

Früher galt die Studienzeit als Ära des grossen Ausprobierens und Entdeckens: Persönlichkeitsentwicklung, Partys, Gemeinschaft – und natürlich auch ein bisschen Druck vor den Prüfungen.

In ihrem «Tatort: Wenn man nur einen retten könnte» zeichnen die drei Macherinnen nun ein wahres Horror-Szenario des Studierendenlebens der Gegenwart: Die Kommissarinnen Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Selb (Luise Wolfram) – unterstützt von Gastermittler Patrice Schipper (Tijan Njie) – müssen den Tod einer Studentin aufklären. Der ging es offensichtlich schon vor ihrem gewaltsam herbeigeführten Tod nicht gut.

Dabei taucht der Film tief ein in ein (fiktives) Studentinnenleben ein. Steht es exemplarisch für das – oft verdeckte – Leid vieler junger Menschen heutzutage?

Worum ging es?

In kompakten zwei Minuten zu Beginn des «Tatorts» wird collagenhaft der Leidensweg von Studentin Annalena Höpken (Annika Gräslund) dargestellt: Die junge Frau hatet existenzielle Geldsorgen. Noch nicht mal fürs Essen reichte die Kohle. Zu einem traurigen HipHop-Song sah man sie an verschiedener Menschen Türen klopfen. Helfen konnte oder wollte ihr jedoch niemand.

Wenige Minuten später lag Annalena tot am Fusse der Hinterhoftreppe eines Nachtclubs. Weil sie wohl jemand gestossen hatte. Ermittelt wurde in der toxisch wirkenden WG Annalenas und ihren Hinterbliebenen: der Mutter (Catrin Striebeck) und der 15-jährigen Schwester (Mathilda Smidt).

Worum ging es wirklich?

Drehbuchautorin Elisabeth Herrmann (67), Bestseller-Autorin und verantwortlich für die mit Jan Josef Liefers verfilmte Joachim Vernau-Reihe, stammt aus der Studentenstadt Marburg. Ihr Studium – auf dem zweiten Bildungsweg – sowie das ihrer Partnerin Dr. Christine Otto (Jahrgang 1961) dürfte schon etwas zurückliegen.

Doch vielleicht war es gerade die wahrgenommene Diskrepanz zwischen eigenen Jugend-Erinnerungen und aktuellen Statistiken, die ihnen zeigte: Studierende fühlen sich heute offenbar weit mehr unter Druck als früher.

Über ihr Drehbuch sagen Herrmann und Otto: «Der Ausgangspunkt für ‹Wenn man nur einen retten könnte› ist ein reales Erlebnis, das uns erschüttert hat: eine junge Frau, die über Jahre vorgibt, Jura zu studieren und nicht den Mut findet, ihren Eltern zu gestehen, dass sie das Studium, einfach nicht mehr schafft. Hier zeigt sich exemplarisch, unter welchem emotionalen Druck junge Erwachsene stehen.»

Wie hoch ist die Abbrecherquote Schweizer Studierender?

Die Studienabbruchquote in der Schweiz liegt – je nach Hochschule, Fach und Definition – im Bereich von etwa 20 bis 30 Prozent der Studierenden. Historische und neuere Auswertungen zeigen, dass die Quoten im internationalen Vergleich eher im mittleren Bereich liegen und sich über die Zeit leicht rückläufig entwickelt haben.

In der Schweiz finden sich die höchsten Studienabbruchquoten in den exakten und technischen Wissenschaften sowie Naturwissenschaften. Auch Medizin/Pharmazie liegt im oberen Bereich. Geistes- und Sozialwissenschaften hatten historisch sehr hohe Quoten, sind aber deutlich gesunken, während Technikfächer teils steigende oder stabil hohe Abbruchsrisiken zeigen.

Was ist Hirn-Doping?

In einer von «Focus» veröffentlichten Befragung von rund 8'000 Studierenden gaben etwa fünf Prozent an, gelegentlich verschreibungspflichtige Medikamente wie Schmerz‑ und Beruhigungsmittel, ADHS‑Medikamente, Antidepressiva oder Betablocker zur Leistungssteigerung oder Stressbewältigung zu nutzen.

Studien zu «Neuro‑Enhancement» (Hirn-Doping) zeigen, dass insgesamt ungefähr jeder fünfte Befragte (Studis, Schüler, Berufstätige) mindestens einmal illegale oder verschreibungspflichtige Mittel zur Leistungssteigerung ausprobiert hat. Der regelmässige Gebrauch liegt deutlich darunter.

Wie geht es beim Bremer «Tatort» weiter?

Anfang Dezember 2025 gab Radio Bremen bekannt, dass gespart werden muss und deshalb 2026 nur ein neuer «Tatort» gedreht wird. Dieser wird voraussichtlich erst 2027 im ARD-Programm auftauchen. Der Drehstart des Films, der noch keinen Namen trägt, soll im Juni 2026 erfolgen.

Das Drehbuch steuern – so wie bereits beim «Tatort: Stille Nacht» von 2024 – Daniela Baumgärtl und Kim Zimmermann bei.

