Über 30 Jahre wartete Marvin auf ein Zeichen von seiner Familie – ohne Ergebnis. Nik Hartmann und sein «Happy Day»-Team haben sich in Thailand auf die Suche gemacht und wurden fündig. Ein Wiedersehen mit vielen Emotionen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marvin hat über 30 Jahre lang nach seiner thailändischen Mutter gesucht, über die er kaum Informationen hatte.

Sein Vater versprach ihm wiederholt eine Reise nach Thailand, um sie zu finden, hielt dieses Versprechen aber nie ein.

Die Ungewissheit über das Schicksal seiner Mutter belastete Marvin über Jahrzehnte hinweg. Dank «Happy Day» hat er seine Mutter wiedergefunden. Mehr anzeigen

Über dreissig Jahre lang hat sich Marvin gefragt, was aus seiner thailändischen Mutter geworden ist. Sein Vater hat ihn immer wieder vertröstet: «Er hat mir immer gesagt, wir gehen nach Thailand, wenn ich alt genug bin. Aber das ist nie zustande gekommen», erinnert sich Marvin.

Marvins Geschichte beginnt 1992 in Chiang Mai. Sein Vater ist Schweizer, seine Mutter Thailänderin, dort bewirten sie die «Firehouse»-Bar. Doch die Beziehung hält nicht, Marvin und sein Vater kehren in die Schweiz zurück. Marvin wohnt fortan bei seinem Grosi. Marvin erinnert sich bei «SRF.ch»: «Meine Grossmutter hat mir alles bedeutet. Sie hat mir alles mitgegeben, was ich gebraucht habe», sagt er. Als die Grossmutter ins Alterszentrum zieht, bleibt Marvin alleine zurück, der Kontakt zum Vater bricht ab.

Dann schlägt das Schicksal zu: Ein Feuerbrand zerstört Dokumente und Fotos der Familie – übrig bleibt nur Weniges, darunter ein Foto von Marvins Mutter. Wenn er sich das Foto anschaue, spüre er viel Wärme. Marvin will seine Mutter wiederfinden. Der Wunsch wächst, als er erfährt, dass er selbst Vater wird. Marvin erzählt: «Ich möchte einfach für mich selber wissen, ob sie mich jemals vergessen hat.»

Baby Marvin und seine Mutter Pranee. Es ist das einzige erhaltene Foto nach einem Brand. zVg

Marvins Partnerin meldet sich bei «Happy Day»

Marvins Frau Nadine meldet sich bei der Redaktion von «Happy Day» und erhofft sich Hilfe für Marvin. Sie ist schwanger und würde sich freuen, wenn ihr Kind Marvins thailändische Familie kennenlernen könnte.

Da springt Nik Hartmann ein. Er macht sich mit einer TV-Crew und Marvin in Thailand auf die Suche nach seiner Mutter. In der Schweiz unterstützt ein erfahrener Thailand-Journalist die Suche. Denn er weiss, wie die Behörden in Chang Mai funktionieren. Die Suche startet das Team in der «Firehouse»-Bar, die Marvins Eltern einst bewirteten.

Doch die Suche läuft harzig, bei der Bar erinnert sich niemand an den Auslandsschweizer. Doch das Team gibt nicht auf – und wird fündig.

Im Süden wendet sich das Blatt: Mithilfe der Dorfbewohnerinnen finden Nik und Übersetzer Daniel tatsächlich Marvins Mutter Pranee sowie seine Grossmutter. Die Frauen öffnen alte Fotoalben – Erinnerungen an ein Kind, das sie nie losgelassen haben.

Pranee hat Marvin nie vergessen

Marvins Mutter Pranee ist vom Leben gezeichnet. Die Thailänderin hat eine schwere Kopfverletzung erlitten – aber die Erinnerung an ihren Sohn Marvin ist nicht ausgelöscht.

Nach 32 Jahren treffen Mutter und Sohn aufeinander, später stösst die Verwandtschaft dazu. Grosse Emotionen, die Tränen fliessen. Pranee erzählt, sie habe Marvin «nie vergessen».

Eine Begegnung, die Spuren hinterlässt. Marvin ist happy: «Es war unglaublich, ich hatte mit Grossmutter und Mutter gerechnet, aber habe das ganze Päckchen bekommen. Das bedeutet für mich, dass ich plötzlich wieder eine Familie habe auf meiner Seite.»

