HOPE «Squid Game»-Star Jung Ho-yeon kämpft als Polizistin gegen wütende Bestien. Bild: © Filmcoopi Mit Hauptdarsteller Hwang Jung-min bildet sie ein furcht-, aber auch ratloses Polizeiduo. Bild: © Filmcoopi Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell und Jung Ho-yeon bei der Premiere in Cannes. Bild: © Filmcoopi HOPE «Squid Game»-Star Jung Ho-yeon kämpft als Polizistin gegen wütende Bestien. Bild: © Filmcoopi Mit Hauptdarsteller Hwang Jung-min bildet sie ein furcht-, aber auch ratloses Polizeiduo. Bild: © Filmcoopi Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell und Jung Ho-yeon bei der Premiere in Cannes. Bild: © Filmcoopi

Schon wieder ein Kino-Highlight aus Südkorea! Im actiongeladenen Horrorfilm «Hope» wütet eine eigenartige Bestie in einem abgelegenen Dorf. Sieht sagenhaft aus, ist schonungslos brutal und irrsinnig witzig.

Von Gianluca Izzo aus Cannes Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im südkoreanischen Film «Hope» von Na Hong-jin jagen ein Polizist und dessen furchtlose Rookie-Kollegin eine unbekannte Kreatur, die eine Welle der Zerstörung im Dorf anrichtet.

Alicia Vikander, Michael Fassbender und Taylor Russell schlüpfen in die Rollen dieser Alien-Figuren und «Squid Game»-Star Jung Ho-yeon spielt die junge Polizistin.

Bei der Premiere in Cannes gab es für den Film gleich mehrfach Szenenapplaus. Mehr anzeigen

Dass die südkoreanische Filmindustrie exzellente Werke produziert, ist längst kein Geheimnis mehr. «Parasite» von Bong Joon-ho gewann im Jahr 2020 vier Academy Awards, unter anderem für den Besten Film. Die Netlix-Serie «Squid Game» löste weltweit einen regelrechten Hype aus und wurde ebenfalls mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit mehreren Emmy Awards. Und letztes Jahr wurde «No Other Choice» von Park Chan-wook (Oldboy) von Kritik und Publikum gefeiert. Eine Oscarnomination wurde dem Film jedoch verwehrt, was viele überrascht hat.

Beim diesjährigen Cannes Film Festival konkurriert ein neues südkoreanisches Highlight im Wettbewerb um die Goldene Palme. «Hope» von Na Hong-jin gilt als der bislang teuerste Film, der je in Südkorea gedreht wurde.

Internationale Stars in den Rollen der Aliens

Dies zeigt sich bereits bei der namhaften Besetzung: Mit dem Ehepaar Alicia Vikander und Michael Fassbender sowie Taylor Russell wurden für die Rollen der ausserirdischen Wesen internationale Schauspielstars verpflichtet. Mit ihrer Grösse und Farbe erinnern sie an die Na’vi aus «Avatar», mit den grimmigen Gesichtern eher an die Orks aus «Der Herr der Ringe».

An der Seite von Hauptdarsteller Hwang Jung-min wirkt zudem «Squid Game»-Star Jung Ho-yeon mit, die auch erfolgreich als Model tätig ist.

Was «Hope» aus dramaturgischer Sicht spannend macht: Die erste Stunde des Films erzählt aus der Perspektive eines Polizisten, wie innert Kürze grosses Unheil über sein verlassenes Dorf hereinbricht. Wie genau die Ursache dieses Unheils aussieht, bleibt jedoch vorenthalten.

«Shibal…» raunt der Polizist (Hwang Jung-min) mit der coolen Pilotenbrille immer wieder, während er der gewaltigen Katastrophe hinterher rennt. Auf Koreanisch bedeutet dies so viel wie «Sch*****» und angesichts der prekären Situation ist das Wort mehr als nur gerechtfertigt. Eine Gruppe junger Jäger, die mit Flinten unterwegs ist, hat ihn zunächst kontaktiert. Sie haben den Kadaver eines mächtigen Rindviehs auf offener Strasse entdeckt… Weitere Menschen- und Tierleichen tauchen auf und zahlreiche Häuser sind komplett zerstört. Immer wieder sind Schüsse, Schreie und Beben zu hören.

Fortsetzung bereits in Planung

Als der Cop schliesslich erblickt, mit was er es hier zu tun hat, ist der Schock riesig: Eine 3-Meter grosse muskulöse Bestie mit bösartiger Fratze. Auf allen Vieren rennt sie schnell wie ein Gepard. Gut, dass dem Polizisten im richtigen Moment seine mutige Rookie-Kollegin zu Hilfe eilt. Ein legendärer Auftritt für Shootingstar Jung Ho-yeon, die mit einem Granatenwerfer auf das Monster ballert.

Im weiteren Filmverlauf stellt sich heraus, dass sich im Wald noch mehr Aliens befinden. Und ein Alien-Baby wird von diesen gar vermisst. Somit wird diesen Wesen auch eine emotionale Note aufgedrückt. Aber ein Grund für diese Invasion wird trotzdem nie richtig erläutert. Vermutlich geschieht dies in der Fortsetzung von «Hope», die bereits geplant ist. Politische Messages könnten durchaus zum Vorschein kommen.

Inhaltsarm, aber visuell herausragend und unheimlich cool

Aber die Story steht bei «Hope» ganz klar im Hintergrund. Der Action-Horrorfilm ist in erster Linie ein ganz grosses visuelles Spektakel! Er fühlt sich an wie ein wilder Ritt, kreiert von der ersten Sekunde an Nervenkitzel und lässt kaum Zeit zum Durchatmen. Und es ist nicht nur die geballte Ladung Action, die mit imposanten Kamera-Fahrten und -Bewegungen visuell besticht. Der Film sieht auch einfach unheimlich cool aus, wenn er seine Heldenfiguren in Szene setzt. Und er sieht atemberaubend schön aus, wenn er die weitflächigen Landschaften in Meeresnähe mit kräftigen, natürlichen Farbtönen einfängt.

Zudem enthält «Hope» auch eine ordentliche Portion Humor. Die Gespräche zwischen dem Cop und den Dorfbewohnern sind immer wieder irrsinnig witzig, weil allgemein grosse Verwirrung herrscht und sie nicht fassen können, wie ihnen geschieht.

Ein Schweizer Kinostart für «Hope» dürfte demnächst bekanntgegeben werden. Bis dahin gibt es auf blue Play diverse Klassiker, wie «Parasite», «J'accuse» die in Cannes Premiere feierten.

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