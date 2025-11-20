  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Felix Eitner ist tot Schauspiel-Star stirbt – jetzt wirft ein unheimlicher Wikipedia-Eintrag Fragen auf

Carlotta Henggeler

20.11.2025

Der Schauspieler Felix Eitner ist tot. Ein kürzlich veröffentlichter Wikipedia-Eintrag über seinen Tod sorgt für Spekulationen (Archivbild).
Der Schauspieler Felix Eitner ist tot. Ein kürzlich veröffentlichter Wikipedia-Eintrag über seinen Tod sorgt für Spekulationen (Archivbild).
picture alliance / dpa

Der Tod von Felix Eitner hat die deutsche Schauspiel-Szene geschockt. Jetzt gibt ein mysteriöser Wikipedia-Eintrag kurz vor dem Ableben des «Polizeiruf 110»-Stars weitere Rätsel auf.

Teleschau

20.11.2025, 12:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schauspieler Felix Eitner ist am 8. November 2025 überraschend im Alter von 58 Jahren gestorben, die Todesursache bleibt bislang unbekannt.
  • Ein mysteriöser Wikipedia-Eintrag am Todestag, der Eitners Ableben verkündete, wurde erstellt, noch bevor der Tod öffentlich bekannt war.
  • Wer den Eintrag verfasste – möglicherweise sogar Eitner selbst – ist unklar, was Spekulationen rund um seinen plötzlichen Tod weiter anheizt.
Mehr anzeigen

Nach und nach kommen mehr Details ans Licht, doch der plötzliche Tod des deutschen Schauspielers Felix Eitner sorgt noch immer für einige Fragezeichen.

Am 8. November war der 58-Jährige völlig überraschend gestorben. Das hatte die ZAV-Künstlervermittlung München am 17. November über die Deutsche Presse-Agentur im Namen der Familie mitgeteilt. Eine Ursache ist nach wie vor unbekannt. Stattdessen gibt jetzt ein mysteriöser Wikipedia-Eintrag weitere Rätsel auf.

So hatte es am Todestag von Felix Eitner noch Änderungen in seinem Wikipedia-Profil gegeben. «Der Mensch ist verstorben», war plötzlich in dem Artikel zu lesen. Der Eintrag wurde schon wenige Minuten später aufgrund fehlender Nachweise gelöscht, ist aber noch immer in der Versionsgeschichte von Wikipedia zu finden. Das Kuriose: Zu diesem Zeitpunkt war der Tod noch gar nicht öffentlich bekannt.

«Der Mensch ist verstorben»

Ein Bekannter des «Polizeiruf 110»-Stars erklärte gegenüber «Bild», dass Felix Eitner noch zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr zuletzt auf WhatsApp online war. «Dann erschienen um 21 Uhr ein Streifenwagen und Notfallseelsorger vor seinem Haus. Wir wissen nicht, was vorgefallen ist», gab der Bekannte weiter an. Die Polizei bestätigte der «Bild» den Einsatz, äusserte sich aber zu keinen weiteren Hintergründen. Der Wikipedia-Eintrag wurde allerdings um 18.35 Uhr verfasst – und damit einige Zeit vor Eintreffen der Polizei. Wer den Eintrag vorgenommen hat und ob es womöglich Felix Eitner selbst gewesen sein könnte, ist bislang unklar.

Felix Eitner war von 2006 bis 2009 in der Krimireihe «Polizeiruf 110» als in Schwerin tätiger Kriminalhauptkommissar Markus Tellheim zu sehen. Von 2012 bis 2017 spielte er den Kriminalhauptkommissar Paul Kleinert in der komödiantischen Krimiserie «Alles Klara».

Ausserdem wirkte er in sechs «Tatort»-Folgen mit. Zuletzt war Eitner noch mit dem Tourneetheater «Theaterlust» unterwegs und performte in dem Stück «Eingeschlossene Gesellschaft». Seinen letzten Bühnen-Auftritt hatte er sechs Tage vor seinem Tod.

Mehr Videos aus dem Ressort

Zürcher «Tatort» Kommissarin über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Zürcher «Tatort» Kommissarin über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Seit fünf Jahren ermitteln Grandjean und Ott im Zürcher «Tatort». Im Interview sprechen Anna Pieri Zuercher und Carol Schule über gefährliche Drehs, enge Freundschaft und den Umgang mit Kritik.

12.09.2025

Meistgelesen

Ein Denkfehler kostet Senioren viel Geld
«Ruhe, Schweinchen»: Trumps virales Eigengoal +++ F-35: USA drohen Kanada durch die Blume
Wie Merz mit einer Bemerkung ein ganzes Land in Rage bringt
Dieses Ski-Talent verhindert mit Startnummer 82 einen Schweizer 12-fach-Sieg
Auf wen treffen Italien, Türkei, Neukaledonien und Co. in den WM-Playoffs?

Mehr aus dem Ressort

Steht eine Hochzeit an?. Wegen eines Objekts gerät «Bares für Rares»-Händler völlig aus der Fassung

Steht eine Hochzeit an?Wegen eines Objekts gerät «Bares für Rares»-Händler völlig aus der Fassung

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Deshalb besitzt diese Frau 400 Meerschweinchen

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesDeshalb besitzt diese Frau 400 Meerschweinchen

«Werde sehr viel weinen». Michelle Hunziker fiebert Auroras Hochzeit entgegen

«Werde sehr viel weinen»Michelle Hunziker fiebert Auroras Hochzeit entgegen