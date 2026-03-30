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Royals im Kontrastprogramm Während Harry und Meghan in die Schusslinie geraten, tauchen William und Kate ab

fon

30.3.2026

Harry und Meghan wieder im Zentrum des Sturms.
Harry und Meghan wieder im Zentrum des Sturms.
KEYSTONE

Während William und Kate die Öffentlichkeit gegen Familienleben eintauschen, geraten Harry und Meghan erneut unter Druck. Eine Petition in Australien gegen ihre bevorstehende Reise hat über 30'000 Unterschriften gesammelt – obwohl sie auf einem Missverständnis beruht.

Nicolò Forni

30.03.2026, 10:24

30.03.2026, 11:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • William und Kate haben sich für die Schulferienzeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und priorisieren das Familienleben.
  • Eine australische Petition mit über 30'000 Unterschriften gegen Harrys und Meghans Reise basiert auf einem Irrtum, da die Kosten privat getragen werden.
  • Hinter der Australien-Reise sollen laut Königshaus-Kennern vor allem geschäftliche Interessen rund um Meghans persönliche Marke stecken.
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Die britischen Royals sorgen dieser Tage für ein klares Kontrastbild: Auf der einen Seite ziehen sich William und Kate mit ihren Kindern ins Private zurück. Auf der anderen stehen Harry und Meghan einmal mehr im Mittelpunkt einer Kontroverse.

Mit Beginn der Schulferien haben der Prinz und die Prinzessin von Wales ihre öffentlichen Verpflichtungen vorerst auf Eis gelegt. George, Charlotte und Louis stehen im Vordergrund – kein offizieller Kalender, keine protokollarischen Auftritte.

Wie William gegenüber britischen Medien bereits mehrfach betont hat, gilt seit Kates Erkrankung die Familie als oberste Priorität. Ein Rückzug, der wenig überrascht, aber deutlich macht, wohin die Reise des Paares geht: weg vom Rampenlicht, hin zur Normalität.

Australien-Reise löst Petition aus

Für Harry und Meghan sieht die Lage anders aus. Die Sussexes planen einen Besuch in Australien – und dieser hat in dem Land bereits vor dem Abflug für Aufruhr gesorgt. Eine Online-Petition gegen den Einsatz öffentlicher Mittel für die Reise hat laut «Daily Mail» über 30'000 Unterschriften gesammelt.

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Das Problem: Die Empörung basiert auf einem Missverständnis. Anfangs war unklar, wer die Kosten der Reise trägt. Als bekannt wurde, dass sie privat finanziert wird, war die Petition bereits im Umlauf.

Meghans Marke im Mittelpunkt

Hinter der Australien-Reise stecken laut der Königshaus-Korrespondentin Jannie Bond, die gegenüber dem «Mirror» sprach, vor allem geschäftliche Interessen: Es gehe in erster Linie darum, Meghans persönliche Marke auf internationalem Parkett weiterzuentwickeln.

Offen bleibt unterdessen eine heikle Frage, die die Sussexes seit Längerem begleitet: jene der Sicherheit. Der Schutz von Harry, Meghan und ihren Kindern ist nach wie vor Gegenstand von Debatten. 

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