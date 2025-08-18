  1. Privatkunden
William und Kate beziehen neues Zuhause – Nachbarn müssen weichen

Lea Oetiker

18.8.2025

Prinzessin Kate und Prinz William werden mit ihren drei Kindern umziehen.
Prinzessin Kate und Prinz William werden mit ihren drei Kindern umziehen.
Chris Jackson/AP/dpa

Prinz William und Prinzessin Kate verlassen mit ihren drei Kindern das Adelaide Cottage und ziehen in das traditionsreiche Forest Lodge in Windsor. Doch der royale Umzug verläuft nicht ohne Spannungen.

Lea Oetiker

18.08.2025, 13:38

18.08.2025, 13:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz William und Prinzessin Kate ziehen mit ihren drei Kindern vom Adelaide Cottage in das historische Forest Lodge in Windsor.
  • Der Umzug sorgt für Aufsehen, weil zwei langjährige Nachbarsfamilien ihre Cottages räumen mussten.
  • Am Anwesen selbst wird bereits eifrig renoviert und modernisiert, bevor die Royals einziehen können.
Mehr anzeigen

Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Prinzessin Kate und Prinz William werden mit ihren drei Kindern – George, Charlotte und Louis – aus dem bisherigen Wohnsitz Adelaide Cottage ausziehen. Die Familie zieht in das historische Forest Lodge in Windsor.

Ganz reibungslos verläuft der Umzug jedoch nicht. Wie die «Mail on Sunday» berichtet, sorgt der Ortswechsel bereits für Schlagzeilen. Bevor die royale Familie in das rund 300 Jahre alte Anwesen einziehen kann, mussten gleich mehrere Nachbarn weichen. 

Zwei Familien, die seit Jahren in zu Forest Lodge gehörenden Cottages gewohnt hatten, sollen vom Königshaus aufgefordert worden sein, ihre Häuser zu verlassen.

Laut Insidern waren die Betroffenen «überrascht», als sie von der Entscheidung erfuhren. Eine Quelle erklärte: «Sie wurden gebeten, auszuziehen. Vermutlich hat man ihnen eine andere Unterkunft angeboten, aber klar war: Sie mussten ihre Häuser räumen.»

Renovierungsarbeiten laufen auf Hochtouren

Mit seinen venezianischen Fenstern, einem Ballsaal mit Kristallleuchtern, einem eigenen Tennisplatz und weitläufigem Parkgelände ist Forest Lodge ein deutlicher Aufstieg im Vergleich zum gemütlichen Adelaide Cottage, in dem Prinz William und Prinzessin Kate die vergangenen drei Jahre mit ihren Kindern gewohnt haben.

Rundum das Anwesen herrscht bereits reges Treiben: Gärtner pflanzen neue Sträucher, Bauarbeiter sind mit Modernisierungen beschäftigt, und ein hoher Metallzaun mit Sichtschutz schirmt das Gelände inzwischen ab.

Das letzte Mal wurde die Lodge im Jahr 2001 umfassend renoviert – höchste Zeit also für ein erneutes Facelifting, das die Villa in einen standesgemässen neuen Lebensabschnitt führt.

