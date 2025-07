William und Kate denken über Umzug nach

Prinzessin Kate und Prinz William mit den Kindern George, Louis und Charlotte. Die Familie denkt offenbar über einen Umzug nach. IMAGO/i Images

Prinz William und Prinzessin Kate könnten bald umziehen. Die Familie sucht angeblich nach einem grösseren Zuhause – im Gespräch ist unter anderem Fort Belvedere.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William und Prinzessin Kate leben seit 2022 mit ihren drei Kindern im Adelaide Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das Haus gilt laut «The Mail on Sunday» jedoch nur als Übergangslösung.

Laut der Zeitung denkt die Familie über einen Umzug in die grössere Residenz Fort Belvedere beim Schloss Windsor nach.

Das Anwesen bietet weitläufige Gärten, einen Pool, einen Tennisplatz und mehrere Personalunterkünfte.

Konkrete Pläne für einen Umzug gebe es jedoch noch nicht. Mehr anzeigen

Prinz William und Prinzessin Kate leben seit drei Jahren mit ihren Kindern im Adelaide Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor. Doch das Haus soll laut «The Mail on Sunday» nur eine Übergangslösung sein. Die Familie ist angeblich auf der Suche nach einem neuen, grösseren Zuhause.

Laut der Zeitung ziehen William und Kate in Erwägung, in eine grosszügigere Residenz umzuziehen. Eine mögliche Option sei Fort Belvedere, ein Haus im neugotischen Stil, das im Windsor Great Park liegt.

Das Anwesen, das im 18. Jahrhundert erbaut wurde, soll einst der Lieblingswohnsitz von König Edward VIII. (1894–1972) gewesen sein.

Noch keine konkreten Pläne

Für die Familie würde ein Umzug vor allem mehr Platz bedeuten. Das Anwesen bietet nicht nur ein grosses Haus, sondern auch einen Pool und einen Tennisplatz. Zudem gehören mehrere Gärten, ein Gewächshaus, Stallungen, zwei Seen und drei Häuser für das Personal zum Grundstück.

«Sie haben das Gefühl, dass ihnen Adelaide Cottage zu klein geworden ist und sie etwas Grösseres brauchen», berichtet eine Quelle gegenüber «Mail on Sunday». Dennoch gebe es noch keine konkreten Pläne für einen Umzug.

In der Vergangenheit gab es auch Spekulationen, dass die Familie in die Royal Lodge ziehen könnte, ein 30-Zimmer-Anwesen in Windsor, das derzeit von Prinz Andrew bewohnt wird. Doch dieser soll Berichten zufolge nicht bereit sein, umzuziehen.

