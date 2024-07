Prinzessin Kate und Prinz William brauchen Verstärkung im Kensington Palast. James Manning/PA Wire/dpa

Auch die Royals suchen Mitarbeitende per Stellenanzeige: Kate und William brauchen einen neuen Privatsekretär. Die Konditionen schmälern die Auswahl wohl drastisch – und vom Lohn steht auch kein Wort.

fts Fabian Tschamper

Prinz William und Prinzessin Kate suchen einen stellvertretenden Privatsekretär, der fliessend Walisisch spricht und in London lebt.

Die Position erfordert ausgezeichnete Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten und umfasst die Planung öffentlicher Engagements in Wales, Schottland und Nordirland.

Der Lohn für die unbefristete Stelle wird nicht angegeben, aber die Bewerbung ist auf royalvacancies.tal.net möglich. Mehr anzeigen

Prinz William und Prinzessin Kate brauchen Unterstützung in ihrer Administration. Sie haben eine offizielle Stellenanzeige veröffentlicht, die nach einem stellvertretenden Privatsekretär sucht.

Die Voraussetzungen? Du musst fliessend Walisisch sprechen, äusserst diskret sein, in London leben. Die Person wird sich beim Erfüllen dieser Konditionen dem Team im Kensington Palast anschliessen, dem offiziellen Büro des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Die Position ist zudem unbefristet. Allerdings verlangt sie auch hervorragende Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten beziehungsweise die fehlerlose Beherrschung der schwierigen walisischen Sprache. Es heisst im Statement: «Konversationssicheres Walisisch ist unerlässlich und fliessendes Walisisch, sowohl geschrieben als auch gesprochen, ist wünschenswert.»

Der Lohn bleibt ein Geheimnis

Der Kensington Palast hat auch noch andere – teils begrenzte – Jobangebote. Darunter befindet sich unter anderem eine Stelle als Barkeeper. Alle Angebote (Stand: 15. Juli 2024) findest du hier.

Beim stellvertretenden Privatsekretär heisst es weiter: «Dies ist eine aufregende Gelegenheit, sich dem engagierten Team im Kensington Palace anzuschließen und ihren königlichen Hoheiten, den Prinzen und die Prinzessin von Wales, zu unterstützen». Der Job beinhaltet zudem die Planung und Durchführung von den meisten öffentlichen Engagements ihrer königlichen Hoheiten in Wales, Schottland und Nordirland, «um die Wirkung in den konstituierenden Nationen des Vereinigten Königreichs zu maximieren.»

Falls du also per Zufall fliessend Walisisch redest und in London wohnst, könntest du dich auf royalvacancies.tal.net bewerben. Allerdings wird bei der Stelle mit keinem Wort erwähnt, wie es mit dem Lohn aussieht.

