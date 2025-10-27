Darum verlassen William und Kate Adelaide Cottage

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Royaler Umzug Darum verlassen William und Kate Adelaide Cottage

ai-scrape

27.10.2025 - 09:37

Neues Zuhause für William und Kate.
Neues Zuhause für William und Kate.
Keystone

Die königliche Familie verlässt Adelaide Cottage – jenen idyllischen Rückzugsort in Windsor, der über Jahre Schauplatz stiller Momente und royaler Erinnerungen war. Jetzt beginnt für die Royals ein neues Kapitel in ihrer Geschichte. Darum ziehen William und Kate um. 

Redaktion blue News

27.10.2025, 09:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • William und Kate sind mit ihren Kindern in die Forest Lodge im Windsor Great Park gezogen, die ihr neuer Hauptwohnsitz werden soll.
  • Sie verlassen Adelaide Cottage mit gemischten Gefühlen, zwischen glücklichen Erinnerungen und schwierigen Momenten. 
  • Mit dem Umzug folgt das Paar seinem Herzenswunsch: William und Kate wollen ihren Kindern ein behütetes, möglichst normales Aufwachsen schenken – fern vom hektischen London, in einem Zuhause, das Nähe, Geborgenheit und Familienalltag vereint.
Mehr anzeigen

Prinz William und Prinzessin Kate werden zusammen mit ihren Kindern ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen und in Forest Lodge, einem historischen georgianischen Herrenhaus im Windsor Great Park, einziehen.

Auch wenn William eines Tages den Thron besteigt, soll die neue Residenz ihr Zuhause bleiben. Trotz aller Vorfreude auf das neue Kapitel fällt der Abschied vom Adelaide Cottage schwer – einem Ort voller Erinnerungen, der die stillen, aber bedeutenden Momente ihres Familienlebens prägte.

Früher lebte die Familie im Apartment 1A des Kensington Palace in London. Laut der «Daily Mail» war der Umzug ins Adelaide Cottage im Jahr 2022 der Versuch, den Kindern eine ruhigere Umgebung zu bieten – näher an ihrer Schule Lambrook. Das charmante Haus, das 1831 für Königin Adelaide erbaut wurde, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Unter seinem Dach lebten einst Königin Victoria und später auch Peter Townsend, der durch seine Liebesaffäre mit Prinzessin Margaret in die Schlagzeilen geriet.

Das neue Kapitel: Forest Lodge

Wie unter anderem das Magazin «Vanity Fair» berichtet, wurde Adelaide Cottage im Laufe der Jahre renoviert, um es komfortabler zu machen, ohne seinen historischen Charme zu verlieren.

Neue Enthüllung um Skandal-Prinz. Prinz Andrew wohnt gratis im Luxus – Wut und Zorn in Grossbritannien

Neue Enthüllung um Skandal-PrinzPrinz Andrew wohnt gratis im Luxus – Wut und Zorn in Grossbritannien

Als William und Kate in das Cottage einzogen, wollten sie ihren Kindern ein möglichst normales Aufwachsen ermöglichen – fern vom Trubel der Hauptstadt. Das Paar verzichtete bewusst auf zusätzliches Personal und übernahm viele Alltagsaufgaben selbst, um ein echtes Familienleben zu führen.

Trotz vieler glücklicher Momente in ihrem Zuhause mit vier Schlafzimmern war Adelaide Cottage auch Zeuge schwerer Zeiten – Kates Krebsdiagnose und der Tod von Königin Elizabeth hinterliessen tiefe Spuren. Mit dem Umzug in die Forest Lodge beginnt für die Familie nun ein neues Kapitel – eines, das Raum für Hoffnung und Heilung lässt.

Da ihr neues Zuhause nur wenige Kilometer entfernt liegt, hoffen William und Kate, die schönen Erinnerungen an Adelaide Cottage in Ehren zu halten – während sie in der Forest Lodge neue schaffen und ihr Familienleben weiterführen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Memoiren von Epstein-Anklägerin Giuffre posthum veröffentlicht

Memoiren von Epstein-Anklägerin Giuffre posthum veröffentlicht

Die Memoiren von Virginia Giuffre sind posthum veröffentlicht worden. Die US-Amerikanerin, die im April Suizid begangen hatte, war eine der bekanntesten Anklägerinnen des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, der 2019 im Gefängnis tot aufgefunden worden war. Auch gegen Prinz Andrew setzte sich Giuffre juristisch zur Wehr.

21.10.2025

Meistgelesen

So dreist legen Betrüger in Zürich Wohnungssuchende rein – eine Warnung
«Dies sind dunkle Tage»: Biden ruft zum Widerstand gegen Trump auf
IV-Gutachter sollen Patient extra falsch beurteilt haben – auch zur Bereicherung?
Darum verlassen William und Kate Adelaide Cottage
Lawson: «Ich hätte sie verdammt noch mal umbringen können»

Das Neueste über Royals

Erschreckende Details. Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew – und den Palast

Erschreckende DetailsBuch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew – und den Palast

Aufstieg und Absturz des Duke of York. Prinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Aufstieg und Absturz des Duke of YorkPrinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Fatales Treffen wegen Andrew. Als William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Fatales Treffen wegen AndrewAls William spricht, kommt es im Königspalast zum grossen Knall

Mehr Nachrichten

«Tatort» im Check. Ist konventionelle Landwirtschaft krebserregend?

«Tatort» im CheckIst konventionelle Landwirtschaft krebserregend?

«Bergretter»-Star. Sebastian Ströbel: «Abenteuer ja – aber nicht auf Kosten meiner Kinder»

«Bergretter»-StarSebastian Ströbel: «Abenteuer ja – aber nicht auf Kosten meiner Kinder»

Händchenhalten in Paris. Katy Perry und Justin Trudeau zeigen sich erstmals als Paar

Händchenhalten in ParisKaty Perry und Justin Trudeau zeigen sich erstmals als Paar