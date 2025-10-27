Darum verlassen William und Kate Adelaide Cottage

Neues Zuhause für William und Kate. Keystone

Die königliche Familie verlässt Adelaide Cottage – jenen idyllischen Rückzugsort in Windsor, der über Jahre Schauplatz stiller Momente und royaler Erinnerungen war. Jetzt beginnt für die Royals ein neues Kapitel in ihrer Geschichte. Darum ziehen William und Kate um.

Prinz William und Prinzessin Kate werden zusammen mit ihren Kindern ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen und in Forest Lodge, einem historischen georgianischen Herrenhaus im Windsor Great Park, einziehen.

Auch wenn William eines Tages den Thron besteigt, soll die neue Residenz ihr Zuhause bleiben. Trotz aller Vorfreude auf das neue Kapitel fällt der Abschied vom Adelaide Cottage schwer – einem Ort voller Erinnerungen, der die stillen, aber bedeutenden Momente ihres Familienlebens prägte.

Früher lebte die Familie im Apartment 1A des Kensington Palace in London. Laut der «Daily Mail» war der Umzug ins Adelaide Cottage im Jahr 2022 der Versuch, den Kindern eine ruhigere Umgebung zu bieten – näher an ihrer Schule Lambrook. Das charmante Haus, das 1831 für Königin Adelaide erbaut wurde, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Unter seinem Dach lebten einst Königin Victoria und später auch Peter Townsend, der durch seine Liebesaffäre mit Prinzessin Margaret in die Schlagzeilen geriet.

Das neue Kapitel: Forest Lodge

Wie unter anderem das Magazin «Vanity Fair» berichtet, wurde Adelaide Cottage im Laufe der Jahre renoviert, um es komfortabler zu machen, ohne seinen historischen Charme zu verlieren.

Als William und Kate in das Cottage einzogen, wollten sie ihren Kindern ein möglichst normales Aufwachsen ermöglichen – fern vom Trubel der Hauptstadt. Das Paar verzichtete bewusst auf zusätzliches Personal und übernahm viele Alltagsaufgaben selbst, um ein echtes Familienleben zu führen.

Trotz vieler glücklicher Momente in ihrem Zuhause mit vier Schlafzimmern war Adelaide Cottage auch Zeuge schwerer Zeiten – Kates Krebsdiagnose und der Tod von Königin Elizabeth hinterliessen tiefe Spuren. Mit dem Umzug in die Forest Lodge beginnt für die Familie nun ein neues Kapitel – eines, das Raum für Hoffnung und Heilung lässt.

Da ihr neues Zuhause nur wenige Kilometer entfernt liegt, hoffen William und Kate, die schönen Erinnerungen an Adelaide Cottage in Ehren zu halten – während sie in der Forest Lodge neue schaffen und ihr Familienleben weiterführen.

