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Statisten gesucht Du willst im Kinofilm von Divertimento dabei sein? Das ist deine Chance

Carlotta Henggeler

11.5.2026

Film mit und über Divertimento: Jonny Fischer (links) und Manu Burkart suchen für ihren Film «It takes two to Tango» Statisten.
Film mit und über Divertimento: Jonny Fischer (links) und Manu Burkart suchen für ihren Film «It takes two to Tango» Statisten.
blue News

Divertimento drehen ihren ersten Kinofilm: Für «It takes two to Tango» suchen Jonny Fischer und Manu Burkart jetzt Statisten – und du kannst Teil davon sein.

Carlotta Henggeler

11.05.2026, 10:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Comedy-Duo Divertimento dreht mit «It takes two to Tango» seinen ersten Kinofilm und sucht dafür Statisten. Interessierte können sich als Komparsen bewerben.
  • Die Dreharbeiten finden im Juli 2026 in den Regionen Zürich und Zug statt. Einsätze sind an verschiedenen Tagen ganztags oder halbtags möglich.
  • Gesucht werden unter anderem Konzertpublikum, Passanten, Gäste und Fans. Die Chancen stehen gut, im fertigen Film auf der Leinwand zu erscheinen.
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Hast du Lust, beim ersten Film von und mit Divertimento dabei zu sein? Dann hast du jetzt die Chance dazu. Denn Jonny Fischer und Manu Burkart suchen für ihren Kinofilm «It takes two to Tango» Statisten.

Gedreht wird im Juli 2026 in den Regionen Zürich und Zug. Für verschiedene Drehtage werden noch Komparsinnen und Komparsen gesucht – ob ganztags oder halbtags.

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Gesucht sind unter anderem Konzertpublikum, Passanten, Gäste oder Fans. Heisst: Die Chancen stehen gut, dass du es auf die grosse Leinwand schaffst.

Lust, Teil des Films zu werden? Dann kannst du dich hier bewerben.

Der Film soll 2027 in die Kino kommen

«It takes two to Tango» wird im Sommer 2026 von der Produktionsfirma Condorfilms gedreht. In die Kinos soll er 2027 kommen. 

Noch ist nicht viel über den Film bekannt. «It Takes Two to Tango» ist eine humorvolle, ehrliche und berührende Geschichte über Freundschaft, Stolz und den Mut, loszulassen und neu anzufangen. Inspiriert vom echten Komikerduo Divertimento – doch erzählt als fiktionale, eigenständige Geschichte voller Herz, Witz und Lebenslust, schreibt Condorfilms zur Geschichte. Mit dabei beim Projekt ist der schweizerisch-deutsche Regisseur Markus Welter («Mein Freund Barry»).

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