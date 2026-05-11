Hast du Lust, beim ersten Film von und mit Divertimento dabei zu sein? Dann hast du jetzt die Chance dazu. Denn Jonny Fischer und Manu Burkart suchen für ihren Kinofilm «It takes two to Tango» Statisten.
Gedreht wird im Juli 2026 in den Regionen Zürich und Zug. Für verschiedene Drehtage werden noch Komparsinnen und Komparsen gesucht – ob ganztags oder halbtags.
«It takes two to Tango» wird im Sommer 2026 von der Produktionsfirma Condorfilms gedreht. In die Kinos soll er 2027 kommen.
Noch ist nicht viel über den Film bekannt. «It Takes Two to Tango» ist eine humorvolle, ehrliche und berührende Geschichte über Freundschaft, Stolz und den Mut, loszulassen und neu anzufangen. Inspiriert vom echten Komikerduo Divertimento – doch erzählt als fiktionale, eigenständige Geschichte voller Herz, Witz und Lebenslust, schreibt Condorfilms zur Geschichte. Mit dabei beim Projekt ist der schweizerisch-deutsche Regisseur Markus Welter («Mein Freund Barry»).
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