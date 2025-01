SRF zieht «Zivadiliring» sofort den Stecker – Macherinnen überrumpelt Was für ein Knall in der Medienwelt: SRF wirft den Podcast «Zivadiliring» per sofort raus. Der Rauschmiss des Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic kommt umso überraschender, weil das Erfolgstrio bei seinen Fans super gut ankommt. 07.01.2025

SRF stellt«Zivadiliring» per sofort ein. Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic, das Trio hinter dem Erfolgspodcast, bedauert den Entscheid – und fühlt sich unfair behandelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Was für ein Knall in der Medienwelt: SRF wirft den Podcast «Zivadiliring» per sofort raus.

Der Rauschmiss des Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic kommt umso überraschender, weil die drei Podcasterinnen bei ihren Fans super gut ankommen.

Am 26. Oktober 2025 treten die drei Frauen als erste Podcasterinnen überhaupt im Hallenstadion in Zürich auf. Die Tickets waren innert zehn Tagen bereits ausverkauft.

«Wir haben keine Lohnerhöhung gefordert. Wir wären sehr gerne zu den Bedingungen, die wir hatten, geblieben», sagen Adilji, Eisenring und Zivadinovic auf Anfrage von blue News. Mehr anzeigen

Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring, wie überrascht seid ihr über den Entscheid von SRF, euren Podcast «Zivadiliring» per sofort hinauszuwerfen?

Die Zusammenarbeit mit SRF war stets sehr angenehm, wir fühlten uns wohl und auch die Zahlen sind bis zuletzt gestiegen. 2024 waren wir auf Spotify auf Platz 3 der meistgehörten Podcasts in der Schweiz. Am 26. November sagte unsere ehemalige Produzentin Anita Richner und heutige Angebotsverantwortliche noch in der Zwei-Stunden-Folgen:

«Euch ist etwas Wahnsinniges gelungen, das ist mega lässig! Für mich ist das Wichtigste, dass wir für unser Publikum etwas Cooles machen, etwas, bei dem sie sich abgeholt fühlen und sich wiedererkennen und das habt ihr wirklich geschafft. Congrats!»

Umso mehr müsst ihr über den Rauswurf schockiert sein ...

Wir haben das Aus nicht kommen sehen und sind gleichwohl überrascht und traurig, «Zivadiliring» ist unser Herzensprojekt.

Seit wann genau wisst ihr, dass euch SRF euren Podcast ab 2025 nicht mehr produziert und distribuiert?

Im vergangenen September wurde uns gesagt, dass die neuen Verträge besprochen werden müssen. Im Zuge der Vertragserneuerung hat SRF dann aber entschieden, dass sie den Podcast unter keinen Bedingungen weiterführen möchten.

Wir haben aber erst, nachdem die letzten Folgen für 2024 aufgezeichnet waren, erfahren, dass SRF entschieden hat, «Zivadiliring» nicht weiter zu produzieren und zu distribuieren.

«Zivadiliring» gehört schweizweit zu den erfolgreichsten Podcasts. Wieso schmeisst euch SRF jetzt so plötzlich raus?

Das musst du das SRF fragen.

War euer Podcast zu erfolgreich – oder waren eure Lohnvorstellungen bei der Verhandlung der neuen Verträge zu hoch?

Wir haben keine Lohnerhöhung gefordert. Wir wären sehr gerne zu den Bedingungen, die wir hatten, geblieben. Zu den Gründen können wir nicht viel sagen, da wendest du dich am besten direkt an SRF. (Anm. d. Red.: Das Statement von SRF findest du in diesem Artikel.)

Wie geht es weiter mit «Zivadiliring»: Werdet ihr den Podcast künftig unabhängig produzieren?

Da wir erst vor kurzem von dieser Entscheidung erfahren haben, müssen wir diese zuerst verdauen und dann weiterschauen.

Am 26. Oktober 2025 tretet ihr mit «Zivadiliring» als erster Schweizer Podcast im Hallenstadion auf. Hat der Entscheid von SRF einen Einfluss auf diesen Live-Auftritt?

Nein, die Show wird wie geplant stattfinden. Wir freuen uns riesig darauf, unsere Community am 26. Oktober 2026 live zu sehen.

Wann erscheint die nächste Folge von mit «Zivadiliring»?

Das wissen wir, Stand heute, nicht. Wenn es dann aber so weit sein sollte, informieren wir über unsere Kanäle in den sozialen Medien.

