Charles Nguela: «Wir Komiker sind wie Waffenhändler, wir freuen uns, wenn etwas schief läuft» Mit Augenzwinkern sagt Charles Nguela, dass schwierige Zeiten für Komiker viel Unterhaltungsmaterial hergeben. 10.03.2026

Charles Nguela tourt mit seinem neuen Programm «Timing» durch die Schweiz. Im «Lässer»-Talk erklärt der Entertainer, warum Comedy trotz Krisenlage und Kriegen funktioniert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Komiker Charles Nguela tourt mit seiner neuen Show «Timing» durch die Schweiz und thematisiert, wie entscheidend der richtige Zeitpunkt für Chancen oder Katastrophen im Leben sein kann.

Im «Lässer»-Talk erklärt er, dass Komiker «wie Waffenhändler» seien, weil gesellschaftliche Krisen und Fehltritte oft den Stoff für Comedy liefern, deren Ziel bleibe, Menschen in schwierigen Zeiten zum Lachen zu bringen.

Nguela, dessen Vater im Kongo ermordet wurde und der als 13-Jähriger in die Schweiz floh, sagt, dass ihm die Reaktionen des Publikums nach den Shows zeigen würden, wie wichtig Humor als kurze Flucht aus dem Alltag sein kann. Mehr anzeigen

Der Schweizer Komiker Charles Nguela tourt aktuell mit seinem neuen Comedy-Baby durch die Schweiz. Der Titel? «Timing».

Darin erzählt er mit viel Selbstironie Geschichten aus seinem Leben – von verpassten Chancen, peinlichen Situationen und Momenten, in denen einfach alles schiefläuft. Dabei stellt er eine zentrale Frage: Wie wichtig ist eigentlich das richtige Timing im Leben? Zwischen persönlichen Anekdoten, unerwarteten Wendungen und viel Humor zeigt Nguela, dass der Zeitpunkt manchmal alles entscheidet – und manchmal eben gar nichts.

Gerade in Zeiten voller Krisen, Kriege und schlechter Nachrichten stellt sich dabei auch die Frage: Wie bringt man die Menschen überhaupt noch zum Lachen? Für den Gewinner des Swiss Comedy Awards gehört genau das zu seinem Job. In der Sendung «Lässer» sagt Charles Nguela über Komiker augenzwinkernd: «Wir sind wie Waffenhändler – wir freuen uns, wenn etwas schiefläuft.» Genau aus solchen Momenten entsteht oft der Stoff, aus dem eine Comedyshow gemacht ist.

Der im Kongo geborene Nguela sieht darin seine Stärke: In schwierigen Zeiten seinem Publikum zwei Stunden Comedy, Ablenkung von allem Schrecklichen dieser Welt zu schenken.

Charles Nguelas Vater wurde im Kongo ermordet

Charles Nguela hat schwere Zeiten hinter sich. Er musste als Kind Gewalt und Verlust erleben. Als er fünf Jahre alt war, wurde sein Vater während blutiger Stammeskämpfe in der Demokratischen Republik Kongo ermordet.

Gemeinsam mit seiner Mutter und seinen vier Geschwistern floh er daraufhin zunächst nach Südafrika, bevor die Familie später in die Schweiz kam. Nguela war das jüngste der fünf Kinder. Mit 13 Jahren liessen sich die Nguelas in der Schweiz nieder.

Er wuchs in Lenzburg AG auf. Dort lernte er nach seiner Ankunft zuerst Hochdeutsch – und später auch Schweizerdeutsch. Trotzdem spricht er im Talk mit Claudia Lässer von einer schönen Kindheit. Die Familie habe eng zusammengehalten, erzählt Nguela.

Bei den Nguelas sei viel gelacht worden. Ein Onkel habe die Familie stark unterstützt. Und seine Mutter habe alles getan, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Dafür sei er ihr bis heute dankbar. Heute, als zweifacher Vater, sehe er noch klarer, was seine Mutter damals alles geleistet hat.

«Es ist ein Hochrisiko-Job, ein falsches Wort – du bist weg»

Charles Nguela: «Es ist ein Hochrisiko-Job, ein falsches Wort – du bist weg» Charles Nguela über die Schattenseiten seines Berufs im «Lässer»-Talk. 06.03.2026

Für Charles Nguela ist Comedy auch «ein Hochrisiko-Job», wie er im Talk selbst sagt: «Ein falsches Wort auf der Bühne – und du bist weg.»

Ein Beispiel ist der US-Comedian Michael Richards, der 2006 während eines Auftritts Zuschauer rassistisch beschimpfte – danach war seine Stand-up-Karriere praktisch vorbei. Auch Roseanne Barr verlor 2018 nach einem rassistischen Tweet ihre erfolgreiche TV-Serie und verschwand weitgehend aus dem Rampenlicht.

Trotzdem weiss er genau, warum er diesen Beruf ausübt. Nach seinen Shows kämen oft Menschen zu ihm und erzählten, dass sie nach einem schlechten Tag zwei Stunden lang einfach nur lachen konnten. Genau das gebe ihm die Kraft, weiterzumachen.

Wie der Comedian seine Frau kennengelernt hat – und was das mit Timing zu tun hat, das erzählt er im «Lässer»-Talk. Zudem verrät er, dass seine ältere Tochter ihm charakterlich sehr gleicht und sie ihn oft zum Lachen bringt.

Die ganze «Lässer»-Sendung mit Charles Nguela siehst du hier: