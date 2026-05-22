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«Mandalorian»-Schöpfer Jon Favreau im Interview «Wir möchten den Jungen dieses besondere Gefühl geben, als wir Star Wars im Kino erlebten»

Von Gianluca Izzo

22.5.2026

«Mandalorian»-Schöpfer Jon Favreau im Interview: «Wir möchten den Jungen dieses besondere Gefühl geben, als wir Star Wars im Kino erlebten.»

«Mandalorian»-Schöpfer Jon Favreau im Interview: «Wir möchten den Jungen dieses besondere Gefühl geben, als wir Star Wars im Kino erlebten.»

Mit «The Mandalorian and Grogu» bekommt die beliebte Star-Wars-Serie jetzt ihren Kinofilm. blue News sprach mit Schöpfer Jon Favreau über das Phänomen Star Wars und das neue Cast-Member Sigourney Weaver.

20.05.2026

Mit «The Mandalorian and Grogu» bekommt die beliebte Star-Wars-Serie jetzt ihren Kinofilm. blue News sprach mit Schöpfer Jon Favreau über das Phänomen Star Wars und das neue Cast-Member Sigourney Weaver.

Von Gianluca Izzo

22.05.2026, 16:52

22.05.2026, 17:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das neue Science-Fiction-Abenteuer «The Mandalorian and Grogu» setzt die Geschichte der populären Serie mit dem niedlichen Baby Yoda im Kino fort.
  • Die Hauptfigur des Mandalorianers Din Djarin wird weiterhin von Pedro Pascal verkörpert, neu zum Cast hinzu stösst Sci-Fi-Legende Sigourney Weaver.
  • Im Interview mit blue News hebt Regisseur Jon Favreau den Kultfaktor von Star Wars hervor und beschreibt die neuen Möglichkeiten, die sich für ihre Abenteuer im Kino ergeben.
  • «The Mandalorian and Grogu» läuft aktuell bei blue Cinema.
Mehr anzeigen

Riesengross war die Freude bei vielen Star-Wars-Fans, als 2019 die Spin-Off-Serie «The Mandalorian» auf Disney+ (im Package von blue SuperMax) erschien. Mit seinem Look – der Rüstung aus edlem Beskar-Eisen und dem T-Visier-Helm erinnert die Hauptfigur stark an den Kopfgeldjäger Boba Fett. Mit seinem erstmaligen Erscheinen in «The Empire Strikes Back» wurde er einer der Lieblinge der Fancommunity. Boba Fett fasziniert, weil er wahnsinnig cool aussieht und geheimnisvoll ist. Er ist weder auf der guten noch auf der bösen Seite anzusiedeln, verzichtet aber nicht darauf, auch Aufträge des Imperiums anzunehmen, wenn sie lukrativ sind.

Die Hauptfigur in «The Mandalorian» ist ebenfalls als Kopfgeldjäger unterwegs. Din Djarin heisst sie und wird verkörpert von Pedro Pascal. Im Gegensatz zu Boba Fett, der als Klon geboren wurde und die Mandalorianer-Rüstung geerbt hat, ohne wirklich Teil dieses Stamms zu sein, wurde Din Djarin als Findelkind vom Clan der Mandalorianer aufgenommen und in deren Kultur integriert.

Eine Vaterfigur für Baby Yoda

Zu Beginn der Serie erhält Din Djarin von einem Imperialen Offizier den Auftrag, ihm einen geheim gehaltenen Wertgegenstand zu beschaffen. Tatsächlich handelt es sich dabei um ein Lebewesen – ein Baby derselben Spezies wie Yoda. Der Mandalorianer erfüllt seine Mission und fragt, was mit dem Baby geschehe. Weil der Imperiale Offizier ihm dies verschweigt, überkommen Din Djarin Gewissensbisse und er entscheidet sich kurzerhand, mit dem Baby zu fliehen.

Mit seinem kleinen Weggefährten namens Grogu durchquert «Mando» die Galaxie und gemeinsam stürzen sie sich von Abenteuer zu Abenteuer. Während Grogu mehr und mehr dazulernt und ungeahnte Kräfte zum Vorschein bringt, entwickelt sich sein Mentor zu einer immer besseren Vaterfigur.

THE MANDALORIAN AND GROGU
THE MANDALORIAN AND GROGU. Grogu und Ziehvater Din Djarin sind mittlerweile ein eingespieltes Team.

Grogu und Ziehvater Din Djarin sind mittlerweile ein eingespieltes Team.

Bild: © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

THE MANDALORIAN AND GROGU. Auf ihrem neusten Abenteuer bekommen sie es mit dem Hutt-Clan zu tun.

Auf ihrem neusten Abenteuer bekommen sie es mit dem Hutt-Clan zu tun.

Bild: © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

THE MANDALORIAN AND GROGU. An der Seite von Hauptdarsteller Pedro Pascal spielt neu auch Sci-Fi-Legende Sigourney Weaver.

An der Seite von Hauptdarsteller Pedro Pascal spielt neu auch Sci-Fi-Legende Sigourney Weaver.

Bild: © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

THE MANDALORIAN AND GROGU. Altbekannte Vehikel aus dem Star-Wars-Universum sorgen für einen nostalgischen Effekt.

Altbekannte Vehikel aus dem Star-Wars-Universum sorgen für einen nostalgischen Effekt.

Bild: © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

THE MANDALORIAN AND GROGU. Hauptdarsteller Pedro Pascal bei der Vorpremiere in Los Angeles.

Hauptdarsteller Pedro Pascal bei der Vorpremiere in Los Angeles.

Bild: © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

THE MANDALORIAN AND GROGU
THE MANDALORIAN AND GROGU. Grogu und Ziehvater Din Djarin sind mittlerweile ein eingespieltes Team.

Grogu und Ziehvater Din Djarin sind mittlerweile ein eingespieltes Team.

Bild: © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

THE MANDALORIAN AND GROGU. Auf ihrem neusten Abenteuer bekommen sie es mit dem Hutt-Clan zu tun.

Auf ihrem neusten Abenteuer bekommen sie es mit dem Hutt-Clan zu tun.

Bild: © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

THE MANDALORIAN AND GROGU. An der Seite von Hauptdarsteller Pedro Pascal spielt neu auch Sci-Fi-Legende Sigourney Weaver.

An der Seite von Hauptdarsteller Pedro Pascal spielt neu auch Sci-Fi-Legende Sigourney Weaver.

Bild: © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

THE MANDALORIAN AND GROGU. Altbekannte Vehikel aus dem Star-Wars-Universum sorgen für einen nostalgischen Effekt.

Altbekannte Vehikel aus dem Star-Wars-Universum sorgen für einen nostalgischen Effekt.

Bild: © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

THE MANDALORIAN AND GROGU. Hauptdarsteller Pedro Pascal bei der Vorpremiere in Los Angeles.

Hauptdarsteller Pedro Pascal bei der Vorpremiere in Los Angeles.

Bild: © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

Die Beziehung zwischen den beiden völlig unterschiedlichen Figuren, der düster-mysteriöse Look – kombiniert mit klassischen Western-Eigenschaften – und die Einbindung von altbekannten Star-Wars-Figuren machten die Serie zu einer echten Bereicherung für das Universum.

Neue Möglichkeiten auf der grossen Leinwand

Nach drei Staffeln der Serie folgt nun ein neues Abenteuer in Form eines Kinofilms. Das Konzept ist natürlich weiterhin dasselbe. Die Beziehung zwischen Mando und Grogu lebt von rührenden und witzigen Momenten. Stilistisch sind es im Film vor allem Neo-Noir-Elemente, die den Look prägen.

Im Interview mit blue News zeigt sich Regisseur Jon Favreau sehr glücklich darüber, dass er «Mando» nun auch auf der grossen Leinwand präsentieren kann. In einem Kinofilm ergeben sich neue Möglichkeiten, was die visuelle Umsetzung angeht. Zudem sei es eine Gelegenheit, einem jüngeren Publikum zu demonstrieren, wie es sich anfühlt, «Star Wars» auf dem Big Screen zu erleben! Über das neue Cast-Member Sigourney Weaver spricht er in den höchsten Tönen: Sie sei der John Wayne des Science-Fiction-Genres und mit ihrer Erfahrung sei sie für die Entwicklung des «Mandalorian»-Abenteuers eminent wichtig.

«The Mandalorian and Grogu» läuft ab sofort im Kino.

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