Schauspieler Pasquale Aleardi: «Ich habe mich an mein Äusseres gewöhnt» Schauspieler Pasquale Aleardi (50) verrät in der Talksendung «On the Rocks», warum er für seine Rolle im Musical «Billy Elliot» seine Haare abschneiden musste – und wie sich sein neuer Look auf sein Privatleben auswirkt. 05.11.2024

Schauspieler Pasquale Aleardi verrät in der TV-Sendung «On the Rocks», wie er sich auf seine Rollen vorbereitet und warum er mit seiner Familie nach fast 30 Jahren in Berlin zurück in die Schweiz gezogen ist.

Bruno Bötschi Vania Spescha

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pasquale Aleardi , bekannt aus dem TV-Krimi «Kommissar Dupin», wirkte bisher in über 100 Film- und Fernsehproduktionen mit.

In der Talksendung «On the Rocks» verrät der 53-Jährige aus Dietikon ZH, warum er seit dem vergangenen Jahr mit seiner Familie wieder in der Schweiz lebt.

Aleardi steht aktuell im Musical «Billy Elliot» in der Maag Halle in Zürich auf der Bühne. Mehr anzeigen

«Mittlerweile habe ich mich auch an meinen 80er-Jahre-Bergarbeiter-Look gewöhnt.»

Pasquale Aleardi steht im Musical «Billy Elliot», das bis im März 2025 in der Maag Halle in Zürich gezeigt wird, auf der Bühne. Der 53-jährige Schauspieler spielt den Vater des tanzbegeisterten Teenagers Billy.

In der Talksendung «On the Rocks» verrät Aleardi, warum er für die Rolle seine Lockenpracht abschneiden musste – und wie sich sein neuer Look auf sein Privatleben auswirkt. «Meine Frau hat schon vieles mit mir durchgemacht.»

Pasquale Aleardi: «Die Schweiz war eine gute Entscheidung»

Pasquale Aleardi lebte fast 30 Jahre lang in Berlin, bevor er im vergangenen Jahr zusammen mit seiner Frau Petra und den beiden Söhnen in die Schweiz zurückgekehrt ist.

«Wir mussten uns entscheiden, wo unsere Kinder in die Schule gehen werden.»

Weil in der Schweiz das Schulsystem derart hervorragend funktioniere, sei der Umzug zurück in die Heimat ein naheliegender Entscheid gewesen. Und einer, den der Schauspieler bis heute nicht bereut. «Die Schweiz war eine gute Entscheidung.»

Beruflich war der Umzug für den Schauspieler kein Problem

Beruflich sei der Umzug ebenfalls kein Problem. «Ein Schauspieler ist wie ein Vagabund», sagt Aleardi. «Egal, wo ich wohne, mein Beruf bringt es mit sich, dass ich oft unterwegs bin.»

Umso mehr geniesst er es, wenn er bei seiner Familie sein kann – und ganz besonders am Wochenende, dann steht der Nutella-Samstag auf dem Programm.

An diesem Tag dürfen alle Familienmitglieder so viel Nutella essen, wie sie wollen. «Diesen Tag hat meine Frau erfunden. Dafür sind wir an den restlichen Tagen ganz streng mit Süssigkeiten.»

Mit dem Musical «Billy Elliot» geht ein Traum in Erfüllung

Mit der Rolle als Vater Jackie im Musical «Billy Elliot» geht für Pasquale Aleardi ein Traum in Erfüllung. Als er im Jahr 2000 im Kino den gleichnamigen Film gesehen habe, sei er am Ende der Vorstellung minutenlang sitzen geblieben und habe geheult.

Schon damals, so Aleardi, sei er von der Rolle des Vaters stark berührt gewesen. «Als Bergarbeiter kommt er aus einer komplett anderen Welt.»

Einer Welt, in der der vermeintlich Stärkere der Sieger sei. Und dann habe Jackie Elliot auch noch seine Frau früh verloren und nun wolle sein Sohn auch noch Ballett tanzen.

Absolut begeistert ist Pasquale Aleardi von den jungen Darstellern, die im Musical «Billy Elliot» abwechselnd seinen Sohn Billy spielen: «Sie sind alle wunderbar und jeder erfüllt die Rolle auf seine eigene Art.»

Das komplette Gespräch mit Pasquale Aleardi findest du hier – oder auf blue Zoom: