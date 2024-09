Zu Besuch beim Beauty-Doc: Wird Stefan Raab am kommenden Samstag so aussehen? Stefan Raab (57) lässt seine Fans und Kritiker*innen weiter rätseln. In seinem neusten Video auf Instagram zeigt er sich in neuem Look – mit blondierten Haaren, Seitenscheitel und strahlend weissen Zähnen. 12.09.2024

Stefan Raab (57) lässt seine Fans und Kritiker*innen weiter rätseln. In seinem neuesten Video auf Instagram zeigt er sich in neuem Look: Mit blondierten Haaren, Seitenscheitel und strahlend weissen Zähnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am kommenden Samstag ab 20:15 Uhr werden Stefan Raab und Regina Halmich bei RTL zum dritten Mal gegeneinander im Boxring antreten.

Stefan Raab hält sich bedeckt und lässt seine Fans weiter spekulieren, wie er denn nun heute aussieht.

In seinem neusten Video auf Instagram legt die «TV Total»-Legende sich bei Beauty-Doc «Lamborghini» unters Messer – dieser wird von keinem anderen als Michael «Bully» Herbig gespielt. Mehr anzeigen

Was zuerst als Aprilscherz galt, wird bald wahr: Stefan Raab und Regina Halmich werden am kommenden Samstag (20:15 Uhr, RTL) zum dritten Mal im Boxring gegeneinander antreten. Der 57-Jährige hält sich jedoch bedeckt.

Immer wieder tauchen auf seinem Instagram-Kanal Videos auf, die Fans und Kritiker*innen weiter rätseln lassen. Wie wird Raab am Samstag aussehen? Speck, Sixpack oder hat er einfach blondierte Haare?

In seinem neuesten Video bringt Fitness-Influencerin Pamela Reif (28) ihn in eine Klinik. Kurz danach liegt Raab im OP-Saal von Beauty-Doc «Lamborghini», gespielt von keinem Geringeren als Comedian Michael «Bully» Herbig.

Bully bohrt an Raab herum, saugt Fett ab und zieht der «TV Total»-Legende das Gebiss aus dem Kiefer. Als er schliesslich mit allem durch ist, sind alle begeistert: «Ja, ist doch ganz hübsch geworden, das poste ich gleich auf Instagram», so Bully. Raab bewundert seine strahlenden Beisserchen und blondierten Haare im Spiegel: «Danke, Herr Dr. Lamborghini, das ist so schön.»

Wer sich das Video aber ganz genau anschaut, wird merken, dass die Bilder stark bearbeitet wurden. Dennoch ist klar: Raab hat nichts von seinem Können verloren – Spannung erzeugen und gutes Entertainment gehören nach wie vor zu seinen Stärken.

Fans spekulieren, dass Raab unter der Maske in Topform ist und seinen mutmasslich durchtrainierten Körper erst vor einem Millionenpublikum im TV enthüllen wird.

