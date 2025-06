Trauer um Harald Prinz von Hohenzollern – plötzlicher Tod

Harald Prinz von Hohenzollern mit seiner Frau Josefa: Der deutsche Adlige ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Instagram/josefa.vhohenzollern

Harald Prinz von Hohenzollern ist mit 63 Jahren gestorben. Der plötzliche Tod erschüttert seine Frau Josefa. Das Paar heiratete im September 2024, bald soll ihr gemeinsames Kind zur Welt kommen.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harald Prinz von Hohenzollern ist mit 63 Jahren überraschend verstorben.

Seine Frau Josefa erwartet ihr erstes Kind.

Sie zieht sich in den kommenden Tagen aus sozialen Medien und dem Wahlkampf zurück. Mehr anzeigen

Josefa von Hohenzollern, auch bekannt als singende Bürgermeisterin, hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten: Ihr Ehemann, Harald Prinz von Hohenzollern, ist völlig unerwartet im Alter von 63 Jahren verstorben.

Die Nachricht teilte sie persönlich auf Instagram. In einem emotionalen Post informierte sie ihre Community über den Tod ihres Mannes – und kündigte zugleich ihren Rückzug aus den sozialen Medien sowie aus dem Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt in Leonberg für die nächsten Tage an.

Im traurigen Post erklärte Josefa, dass ihr Ehemann an einem Herztod gestorben sei. Sie betonte, wie tief sie der Verlust trifft und dass sie Zeit brauche, um zu trauern und sich auf ihr ungeborenes Kind zu konzentrieren.

Die Fotocollage, die sie dazu teilte, zeigt glückliche Momente des Paares und erinnert an die gemeinsame Zeit, die sie bis zu Haralds Tod hatten.

Der deutsche Adlige arbeitete als Unternehmer

Harald Prinz von Hohenzollern-Emden war der Geschäftsführer eines Unternehmens in Windhoek, Namibia, das sich auf die Diamanten-Erkundung spezialisiert hat.

Er entstammte der schwäbischen Linie des Hauses Hohenzollern, einer Dynastie, die einst bedeutende Herrscher in Deutschland stellte.

Josefa lernte Harald 2022 in Stuttgart kennen. Die Kommunalpolitikerin wurde als singende Bürgermeisterin mit ihren musikalischen Veröffentlichungen einem breiteren Publikum bekannt.

Das Paar heiratete im September 2024 im kleinen Kreis und erwartete voller Freude das erste gemeinsame Kind, das bald zur Welt kommen soll.

