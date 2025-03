Am 1. Juni 2024 heiratete Richard «Mörtel» Lugner die fast 50 Jahre jüngere Simone Reiländer in Wien. 72 Tage später starb der Bauunternehmer. Bild: Florian Wieser/APA/dpa

Richard «Mörtel» Lugners Witwe Simone blickt in einem Interview auf die nur 72 Tage dauernde Ehe zurück. Die 43-Jährige liefert zudem intime Einblicke in das Liebesleben des österreichischen Promi-Paares.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 12. August starb der Wiener Bauunternehmer Richard «Mörtel» Lugner im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Wien-Döbling.

Jetzt spricht Witwe Simone in zwei Interviews über das Liebes- und Eheleben der beiden.

Richard Lugner und seine fast 50 Jahre jüngere Frau waren nur 72 Tage lang verheiratet. Mehr anzeigen

Im Stephansdom in Wien nahmen Ende August 2024 Hunderte von Menschen bei der Gedenkfeier von Richard «Mörtel» Lugner Abschied vom millionenschweren Bauunternehmer.

Lugner, der unter anderem durch seine Auftritte mit prominenten Frauen beim Wiener Opernball bekannt wurde, war am 12. August in seiner Villa in Wien-Döbling gestorben.

Kürzlich blickte Lugners Witwe Simone in einem Interview in der Ö3-Sendung «Frühstück bei mir» auf die nur 72 Tage dauernde Ehe mit dem Bauunternehmer zurück.

Die Witwe sprach in der Radiosendung über die Hochzeitsnacht am 1. Juni 2024, in welcher auch der Akt der Ehe vollzogen worden sei.

Simone Lugner: «Bei Richard hat noch alles gut funktioniert»

Heute verrät Simone Lugner in der «Bild» zudem weitere pikante Details aus ihrem Liebes- und Eheleben:

«Richard hatte zwar schon ein gewisses Alter, aber bei ihm hat noch alles gut funktioniert», so die 43-Jährige. Ohne das Potenzmittel Viagra? «Ja, auch ohne Viagra.»

Und weiter: «Ich habe ihm auch geraten: ‹Bitte nimm es nicht. Es funktioniert auch so. Und deine Gesundheit ist wichtiger.› Solche Hilfsmittel haben ja auch Nebenwirkungen. Es hat funktioniert. Ich war zufrieden. Er war zufrieden. Mehr brauchten wir nicht.»

Nur 72 Tage nach der Hochzeit fand die Ehe von Simone und Richard Lugner ein Ende. Der Wiener Bauunternehmer wurde am 12. August tot in seinem Schlafzimmer aufgefunden.

Mehr Videos aus dem Ressort