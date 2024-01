Witwe von Christian Oliver meldet sich nach Unglück

Christian Oliver beim Empfang zu Ehren der deutschen Oscar-Nominierten 2019. Der deutsche Schauspieler ist bei einem Flugzeugabsturz verstorben. imago/Future Image

Der bekannte deutsche Schauspieler Christian Oliver und seine zwei Töchter sind bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik gestorben. Jetzt meldet sich seine Witwe mit einem emotionalen Statement.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Schauspieler Christian Oliver und seine beiden Töchter Madita (zehn Jahre) und Annik (zwölf Jahre) sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Der 51-Jährige spielte im neuesten Teil der «Indiana Jones»-Saga, «Indiana Jones und das Rad des Schicksals», mit. Im deutschsprachigen Raum wurde er bekannt durch seine Rolle als Hauptkommissar Richter in der Serie «Alarm für Cobra 11».

Jetzt hat sich seine Witwe zu Wort gemeldet. Mehr anzeigen

Kurz nach dem Neujahreswechsel hat sich in der Karibik ein Unglück ereignet. Der deutsche Schauspieler Christian Oliver (51) und seine beiden Töchter Madita (zehn Jahre) und Annik (zwölf Jahre) sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Auch der Pilot starb beim Absturz. Das teilte die Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force mit.

Jetzt meldet sich Jessica Klepser mit einem emotionalen Statement erstmals zur Tragödie. Klepser ist die frühere Frau des «Cobra 11»-Stars und Mutter der Mädchen. Christian Oliver hiess gebürtig Christian Klepser.

«Wir sind zutiefst traurig über den tragischen Flugzeugunfall»

Jessica Klepser schreibt in ihrem emotionalen Abschiedsstatement: «Wir sind zutiefst traurig über den tragischen Flugzeugunfall am 4. Januar 2024, der unseren geliebten Familienmitgliedern das Leben kostete. Unsere Töchter Madita, 12, und Annik, 10, waren zusammen mit ihrem Vater Christian von einem Urlaub in der Karibik zurück, als das einmotorige Flugzeug, mit dem sie unterwegs waren, Probleme mit dem Motor hatte und ins Meer stürzte. Leider haben alle vier Passagiere des Kleinflugzeugs nicht überlebt.»

Jessica Klepser arbeitet als Pilates-Trainerin in den USA, sie hat die traurigen Abschiedsworte über den Account ihres Arbeitgebers veröffentlicht.

Die englische Zeitung «Daily Mail» berichtet, dass Christian Oliver 2021 die Scheidung von Jessica Klepser eingereicht haben soll. Ob diese vollzogen worden ist, bleibt unklar.

