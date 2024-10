«Venom: The Last Dance»: Witz und Action hat's, Sinn macht's nicht Tom Hardy zankt sich zum letzten Mal mit seinem ausserirdischen Parasiten Venom, der von ihm Besitz ergriffen hat. Das Ende der Trilogie ist ein zusammenhangloses Chaos, wofür keine Hirnzellen nötig sind. 24.10.2024

F. Tschamper, S. Süess Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Venom: The Last Dance» ist der dritte und letzte Teil der Filmreihe zum Antihelden Venom.

Tom Hardy übernimmt dabei wieder die Doppelrolle und überzeugt – doch viel erwarten musst du von diesem Film nicht.

Durch eine ausserirdische Bedrohung wird Venom dazu gezwungen, sich von seinem Wirt zu lösen – wer der beiden hat das Nachsehen? Mehr anzeigen

«Venom: The Last Dance» läuft derzeit in allen blue Cinema Kinos.

