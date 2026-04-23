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Skurrile Gerüchte um Michael Jackson Wollte der King of Pop ein deformiertes Skelett kaufen? 

Fabienne Berner

23.4.2026

Skurrile Gerüchte um Michael Jackson: Wollte der King of Pop ein deformiertes Skelett kaufen?

Skurrile Gerüchte um Michael Jackson: Wollte der King of Pop ein deformiertes Skelett kaufen?

Michael Jackson fasziniert bis heute wie kaum ein anderer Popstar. Zwischen Schönheits-OPs, Missbrauchsvorwürfen und wilden Gerüchten verschwimmen Fakten und Fiktion. blue News nimmt drei besonders schräge Geschichten unter die Lupe.

20.04.2026

Michael Jackson fasziniert bis heute wie kaum ein anderer Popstar. Zwischen Schönheits-OPs, Missbrauchsvorwürfen und wilden Gerüchten verschwimmen Fakten und Fiktion. blue News nimmt drei besonders schräge Geschichten unter die Lupe.

Fabienne Berner

23.04.2026, 21:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 2009 verstorbene Sänger und Songwriter Michael Jackson sorgte zu Lebzeiten immer wieder für Schlagzeilen.
  • Er soll in einer Sauerstoffkammer geschlafen haben, um ewig jung zu bleiben, wollte angeblich die Knochen des «Elefantenmenschen» kaufen – und träumte davon, Spider-Man zu spielen.
  • Doch was steckt dahinter? blue News macht den Faktencheck.
Mehr anzeigen

Kurz vor dem Kinostart des Biopics «Michael» sorgen neue Vorwürfe gegen den Michael Jackson für Schlagzeilen: Eine Familie, die dem Sänger einst nahestand, erhebt erneut Missbrauchsanschuldigungen. Der Fall rückt den «King of Pop» wieder ins Rampenlicht.

Betäubt und vergewaltigt. Rest in Peace? Nicht für Michael Jackson – neue Missbrauchs-Vorwürfe machen die Runde

Betäubt und vergewaltigtRest in Peace? Nicht für Michael Jackson – neue Missbrauchs-Vorwürfe machen die Runde

Dabei ist klar: Der Superstar sorgte schon zu Lebzeiten immer wieder für Aufsehen – mit seinem Aussehen, seinem Lebensstil und unzähligen Gerüchten. Er verstand es auch wie kaum ein anderer, sein Image bewusst geheimnisvoll zu inszenieren.

blue News hat sich drei der schrägsten Geschichten rund um den Popstar unter die Lupe genommen und macht den Reality-Check. Was ist dran an seinem Schönheitsschlaf in der Sauerstoffkammer? Wollte Jackson wirklich die Knochen des «Elefantenmenschen» kaufen? Und wie ernst waren seine Spider-Man-Pläne? Mehr dazu erfährst du im Video oben.

«Michael» läuft seit 22. April bei blue Cinema

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Der Weg zum «King of Pop» war gepflastert mit beispiellosem Ruhm, aber auch mit tiefen Schatten. Das neue Biopic «Michael» versucht nun, diesen monumentalen Lebensweg auf die Leinwand zu bringen.

21.04.2026

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