Horror-Remake «Speak No Evil»: Würdest du dich trauen, deinem Gastgeber zu widersprechen? Was nach einem idyllischen Wochenendausflug aussieht, wird für eine Familie plötzlich zum Albtraum. Das Mainstream-Remake des dänischen Horrorthrillers «Speak No Evil» spielt gekonnt mit der Angst, gegen gängige Höflichkeitsregeln zu verstossen. 12.09.2024

Was nach einem idyllischen Wochenendausflug aussieht, wird für eine Familie plötzlich zum Albtraum. Das Mainstream-Remake des dänischen Horrorthrillers «Speak No Evil» spielt gekonnt mit der Angst, gegen gängige Höflichkeitsregeln zu verstossen.

Fabienne Berner Fabienne Berner

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen James Watkins' neuster Regiestreich «Speak No Evil» (2024) ist ein Remake des gleichnamigen, dänischen Spielfilms von 2022.

Im Horrorthriller verwandelt sich ein idyllischer Wochenendausflug auf dem Land für eine amerikanische Familie schnell zum Albtraum.

«Speak No Evil» ist teils vorhersehbar, überzeugt aber mit einem tollen Cast, inklusive James McAvoy , einem gelungenen Spannungsaufbau und humoristischen Elementen. Mehr anzeigen

Worum geht es in «Speak no Evil»? Eine amerikanische Familie wird eingeladen, ein Wochenende im Landhaus ihrer britischen Freunde zu verbringen, die sie in den Italienferien kennengelernt haben. Was als Tapetenwechsel gedacht war, wird zum Albtraum.

Ben und Louise fühlen sie sich unwohl in der Gegenwart ihres Gastgebers Paddy, gespielt von James McAvoy, wollen aber niemanden vor den Kopf stossen und bleiben stets höflich. Ein Fehler, wie sich später herausstellt.

Neben einem durchtrainierten McAvoy überzeugt auch der restliche Cast. Allen voran Mackenzie Davis als ängstliche Mutter Louise und Alix West Lefler als deren Tochter Agnes, die sich trotz ihrer fast zwölf Jahren noch nicht von ihrem geliebten Plüschtier trennen kann.

Dem Horrorthriller gelingt es, sein Original zu würdigen und gleichzeitig neue Wege zu gehen. Das Remake hat so seine Berechtigung und bleibt auch für Kenner des gefeierten «Speak No Evil» (2022) spannend, wenn auch etwas vorhersehbar. Fans von Slasher-Momenten dürfen sich auf die letzten 30 Minuten freuen.

«Speak No Evil» läuft ab dem 19. September in allen blue Cinema Kinos.

Mehr aus dem Ressort