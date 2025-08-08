  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Plötzlich bricht das über dich herein» WWM-Gewinner enthüllt, was nach dem Million-Coup passierte

Lea Oetiker

8.8.2025

Leon Windscheid hat 2015 bei «Wer wird Millionär?» den Hauptgewinn abgesahnt.
Leon Windscheid hat 2015 bei «Wer wird Millionär?» den Hauptgewinn abgesahnt.
© MG RTL D

Leon Windscheid hat im Podcast «Lanz & Precht» mit Markus Lanz und Richard David Precht über seine erfolgreiche Teilnahme bei «Wer wird Millionär?» gesprochen. Der Million-Gewinner erstaunte vor allem den ZDF-Moderator mit einigen Details zum Ablauf vor und nach der RTL-Show.

Teleschau

08.08.2025, 19:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Leon Windscheid gewann 2015 bei «Wer wird Millionär» eine Million Euro nach intensiver Vorbereitung.
  • Das Geld bekam er überraschend ruhig überwiesen.
  • Einen Teil investierte er in das Party-Boot «MS Günther» in Münster.
Mehr anzeigen

Leon Windscheid ist als Gewinner der Höchstsumme von einer Million Euro bei «Wer wird Millionär?» in die Geschichte eingegangen - und erlangte mit seinem Auftritt bei Günther Jauch im Jahr 2015 bundesweite Bekanntheit. Jetzt war der Psychologe in der neusten Folge des Podcasts «Lanz & Precht» zu Gast und verriet dort nicht nur, wie viel er für seinen plötzlichen Geldregen trainiert hat, sondern auch, wie der Erhalt der Million wirklich ablief.

Auch Richard David Precht hat einst bei «Wer wird Millionär?» teilgenommen - konnte aus der kultigen RTL-Show aber «nur» 64’000 Euro mit nach Hause nehmen. «Ein frustrierendes Ergebnis im direkten Vergleich», merkt der Philosoph daher an, und auch Markus Lanz meint, dass die beiden Podcaster noch viel von Leon Windscheid lernen könnten. Der habe sich nämlich systematisch auf die Quiz-Sendung vorbereitet: «Ich habe drei Monate lang jeden Tag sieben Tage die Woche um die zehn Stunden gelernt», gesteht der heute 36-Jährige und erstaunt damit den ZDF-Moderator.

Von amerikanischen Präsidenten über Solisten bei Wikipedia bis zu historischen Ereignissen, erzählt Windscheid weiter, dass er «Zeitungen rückwärts gelesen - von den Schlagzeilen des aktuellen Tages bis so ein, zwei Jahre zurück -» und selbst im Sommer-Urlaub mehrere Duden dabei gehabt habe. Sport und Boulevard habe er allerdings ausgespart und sich da auf seine Joker verlassen.

Leon Windscheid «Kein Jauch, kein Konfetti, nichts»

«Dass das dann so kommen könnte, war natürlich absurd. Ich bin ja nicht dahingegangen und habe gedacht: Ich gewinne die Million. Ich bin auch nicht dahingegangen und habe gedacht: Ich will ins Fernsehen», stellt Leon Windscheid klar, dass er einfach «ein bisschen Geld haben» wollte.

Er berichtet weiter: «Ich sass in meinem WG-Zimmer und plötzlich bricht das da über dich herein.» Von RTL hätte es geheissen, dass es Wochen und Monate dauere, bis er das Geld bekomme. Dann hätte er ein Klemmbrett in die Hand gedrückt bekommen, auf dem er fehlerfrei seine IBAN eintragen musste, «und dann sass ich da in meinem WG-Zimmer ohne Million».

Doch plötzlich sei die Million-Überweisung auf seinem Sparkassen-Konto gewesen. «Das war, glaube ich, der erste und einzige Moment, in dem ich das realisiert habe», gibt der Psychologe zu und erzählt: «Einfach so ganz stumpf. Kein Jauch, kein Konfetti, nichts. Du hockst da in deinem WG-Zimmer und kriegst diese Überweisung und es hat keiner hinterfragt.» Da der Gewinn als Glücksspiel zähle, habe er das viele Geld nicht versteuern müssen - anders, als es zum Beispiel bei dem Preisgeld im RTL-Dschungelcamp der Fall sei.

Viele Kuriositäten

Da staunt Markus Lanz erneut: «Ach Quatsch! Das Preisgeld beim Dschungel muss versteuert werden? Das war mir nicht klar.» Richard David Precht weiss, dass der Sieg im Dschungelcamp als Arbeit zähle und deswegen auch versteuert werden müsse. Das findet auch Leon Windscheid kurios - immerhin hat er für seinen Million-Gewinn durchaus hart gearbeitet.

Das Geld habe er dann zu einem Teil in ein Party-Boot investiert, das den Namen «MS Günther» erhielt. Günther Jauch sei dann auch höchstpersönlich zur Taufe gekommen, verrät Windscheid, der inzwischen im ZDF Doku-Reihen präsentiert, eine kuriose Anekdote über den RTL-Moderator: «Das war kurz nach seinem 60. Geburtstag, ich weiss nicht, ob es daran lag: Er hat vier Anläufe gebraucht bis seine übrigens selbst mitgebrachte Sekt-Flasche an diesem Schiff geplatzt ist.»

Die MS Günther gibt es als Eventlocation nach wie vor in Münster und gehört auch noch immer Leon Windscheid - aber der Chef von dem Partyboot sei er inzwischen nicht mehr. «Seitdem läuft es besser denn je.»

Mehr Video aus dem Ressort

Dieser Fitness-Test bringt Günther Jauch ganz schön Schwitzen

Dieser Fitness-Test bringt Günther Jauch ganz schön Schwitzen

Wer lange auf einem Bein stehen kann, lebt Studien zufolge länger. Der Flamingo-Test gilt als gutes Mass für den Alterungsprozess. Jetzt hat sich «Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch daran versucht.

24.02.2025

Willem Dafoe am Locarno Film Festival: «Gib mir noch fünf Jahre und ich begeistere dich mit meinem Italienisch.»

Willem Dafoe am Locarno Film Festival: «Gib mir noch fünf Jahre und ich begeistere dich mit meinem Italienisch.»

Willem Dafoe betritt als erster Ehrengast des diesjährigen Locarno Film Festivals die Piazza Grande. Im Interview mit blue News spricht er über den Film «The Birthday Party» und demonstriert seine Italienischkenntnisse.

08.08.2025

Mehr zum Thema

«Warten Sie ab, Herrschaftszeiten». Jauch hat plötzlich genug – und blafft «WWM»-Kandidat an

«Warten Sie ab, Herrschaftszeiten»Jauch hat plötzlich genug – und blafft «WWM»-Kandidat an

Geständnis bei Jauch. «Wer wird Millionär»-Kandidat landet nach Essen im Notfall

Geständnis bei Jauch«Wer wird Millionär»-Kandidat landet nach Essen im Notfall

«Wer wird Millionär?». Kandidat enthüllt Günther Jauchs Schulnoten

«Wer wird Millionär?»Kandidat enthüllt Günther Jauchs Schulnoten

Meistgelesen

Autofahrerin durchbricht auf Flucht Polizeisperre in Wabern
Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
US-Millionär jagt «schwarzen Tod Afrikas» – und stirbt dabei
Chanel-Boutique lässt Jennifer Lopez nicht in den Laden hinein
Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS