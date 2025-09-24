  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wir haben alles erreicht» Unternehmerin Yaël Meier wird wieder Mutter

Bruno Bötschi

24.9.2025

«Wir haben alles erreicht im Leben. Zwei glückliche Söhne und jetzt erwarten wir unser drittes Kind», schreibt Unternehmerin Yaël Meier auf der Karriereplattform Linkedin.
«Wir haben alles erreicht im Leben. Zwei glückliche Söhne und jetzt erwarten wir unser drittes Kind», schreibt Unternehmerin Yaël Meier auf der Karriereplattform Linkedin.
Bild: IMAGO/Stefan Schmidbauer

Die Schweizer Unternehmerin Yaël Meier wird zum dritten Mal Mutter.  Auf der Karriereplattform Linkedin schreibt die 25-Jährige, dass sie und ihr Lebenspartner Jo Dietrich alles erreicht hätten im Leben.

Bruno Bötschi

24.09.2025, 09:46

24.09.2025, 10:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unternehmerin Yaël Meier und ihr Partner Jo Dietrich werden zum dritten Mal Eltern.
  • Das gab das Gründerpaar der Firma Zeam auf der Karriereplattform Linkedin bekannt.
  • «Schönste Reise meines Lebens. Ich freue mich unendlich auf unseren dritten Passagier», kommentiert Dietrich.
  • Antwort Meier: «Das Leben ist echt verrückt. Zu fünft wird sich das wohl nicht ändern.»
Mehr anzeigen

«Wir haben alles erreicht im Leben. Zwei glückliche Söhne und jetzt erwarten wir unser drittes Kind», schreibt Unternehmerin Yaël Meier auf der Karriereplattform Linkedin und verkündet damit ihre dritte Schwangerschaft.

Sie und ihr Lebenspartner Jo Dietrich hätten «eine grosse liebende Familie um uns herum. Viele Freunde zähle ich dazu. Unsere Partnerschaft ist auf Augenhöhe. Wir teilen alles 50/50.»

Meier gründete gemeinsam mit Dietrich die Firma Zeam im Februar 2020. Zeam will Unternehmen helfen, die Gen Z zu verstehen und auch Content für diese Generation herstellen.

Die News über ihre erneute Schwangerschaft verbindet Yaël Meier mit einem für Linkedin typischen Empowerment-Kommentar:

«Wir führen zusammen ein Millionenbusiness. Arbeiten hart an gemeinsamen Zielen. Aber geniessen das Leben in vollen Zügen. Wir sind 25 und 28 Jahre alt. Wir haben alles noch vor uns. In der Zeit, in der wir leben, ist ‹mehr› das Ziel. Für mich ist es der Weg.»

Jo Dietrich: «Schönste Reise meines Lebens»

Der Post wird fleissig kommentiert – unter anderem auch von Lebenspartner Jo Dietrich: «Schönste Reise meines Lebens. Ich freu mich unendlich auf unseren dritten Passagier.»

Antwort Meier: «Das Leben ist echt verrückt. Zu fünft wird sich das wohl nicht ändern.»

Bücher statt Tablets. Die Kinder von Influencerin Yaël Meier wachsen analog auf

Bücher statt TabletsDie Kinder von Influencerin Yaël Meier wachsen analog auf

Antwort eines Followers: «Hut ab, wie ihr das schafft. Ich finde ein Kind mit Workaholic-Eltern schon schwer zu schwuppen.»

Antwort Meier: «Es sind viele Faktoren, die das möglich machen. Ich finde: Alle Eltern sind Superhelden.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Christa Rigozzi und Marco Fritsche reden über ihre Erfahrungen mit der Liebe

Christa Rigozzi und Marco Fritsche reden über ihre Erfahrungen mit der Liebe

Demnächst startet die 21. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» auf dem TV-Kanal 3+. Ein Gespräch mit dem Moderatorenduo Christa Rigozzi und Marco Fritsche über die Liebe, die Ehe und bäuerliche Verführungstipps.

15.07.2025

Mehr aus dem Ressort

Erfahrung und Expertise angezweifelt. Yaël Meier erntet Shitstorm nach Referat an Uni St. Gallen

Erfahrung und Expertise angezweifeltYaël Meier erntet Shitstorm nach Referat an Uni St. Gallen

Bötschi fragt Barbara Bleisch. «Nur wer bereit ist zu verlieren, kann auch wirklich lieben»

Bötschi fragt Barbara Bleisch«Nur wer bereit ist zu verlieren, kann auch wirklich lieben»

Bötschi fragt Nik Hartmann. «Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Bötschi fragt Nik Hartmann«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Meistgelesen

«Unser Präsident feiert, wenn Amerikaner ihre Jobs verlieren, nur weil er keinen Witz verträgt»
UBS-Abwanderung ins Ausland – jetzt bricht der Präsident sein Schweigen
Auto-Weltmarktführer meldet Insolvenz an – sind Chinesen schuld?
Ist Trump Putins Spielchen leid?
Trump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt