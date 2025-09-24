«Wir haben alles erreicht im Leben. Zwei glückliche Söhne und jetzt erwarten wir unser drittes Kind», schreibt Unternehmerin Yaël Meier auf der Karriereplattform Linkedin. Bild: IMAGO/Stefan Schmidbauer

Die Schweizer Unternehmerin Yaël Meier wird zum dritten Mal Mutter. Auf der Karriereplattform Linkedin schreibt die 25-Jährige, dass sie und ihr Lebenspartner Jo Dietrich alles erreicht hätten im Leben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unternehmerin Yaël Meier und ihr Partner Jo Dietrich werden zum dritten Mal Eltern.

Das gab das Gründerpaar der Firma Zeam auf der Karriereplattform Linkedin bekannt.

«Schönste Reise meines Lebens. Ich freue mich unendlich auf unseren dritten Passagier», kommentiert Dietrich.

Antwort Meier: «Das Leben ist echt verrückt. Zu fünft wird sich das wohl nicht ändern.» Mehr anzeigen

«Wir haben alles erreicht im Leben. Zwei glückliche Söhne und jetzt erwarten wir unser drittes Kind», schreibt Unternehmerin Yaël Meier auf der Karriereplattform Linkedin und verkündet damit ihre dritte Schwangerschaft.

Sie und ihr Lebenspartner Jo Dietrich hätten «eine grosse liebende Familie um uns herum. Viele Freunde zähle ich dazu. Unsere Partnerschaft ist auf Augenhöhe. Wir teilen alles 50/50.»

Meier gründete gemeinsam mit Dietrich die Firma Zeam im Februar 2020. Zeam will Unternehmen helfen, die Gen Z zu verstehen und auch Content für diese Generation herstellen.

Die News über ihre erneute Schwangerschaft verbindet Yaël Meier mit einem für Linkedin typischen Empowerment-Kommentar:

«Wir führen zusammen ein Millionenbusiness. Arbeiten hart an gemeinsamen Zielen. Aber geniessen das Leben in vollen Zügen. Wir sind 25 und 28 Jahre alt. Wir haben alles noch vor uns. In der Zeit, in der wir leben, ist ‹mehr› das Ziel. Für mich ist es der Weg.»

Jo Dietrich: «Schönste Reise meines Lebens»

Der Post wird fleissig kommentiert – unter anderem auch von Lebenspartner Jo Dietrich: «Schönste Reise meines Lebens. Ich freu mich unendlich auf unseren dritten Passagier.»

Antwort Meier: «Das Leben ist echt verrückt. Zu fünft wird sich das wohl nicht ändern.»

Antwort eines Followers: «Hut ab, wie ihr das schafft. Ich finde ein Kind mit Workaholic-Eltern schon schwer zu schwuppen.»

Antwort Meier: «Es sind viele Faktoren, die das möglich machen. Ich finde: Alle Eltern sind Superhelden.»

Mehr Videos aus dem Ressort