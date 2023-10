Yara Buol: «Sujab und ich sind nicht mehr zusammen»

3:50 Bachelorette liebt zweite Wahl Suajb: «Ich war enttäuscht, die letzte Rose nicht zu bekommen» Bei der aktuellen Bachelorette kehrt nun wieder Ruhe ein: Im Pärchen-Interview erzählen uns Yara und Suajb, wie die Geheimniskrämerei war – und warum es dem Kandidaten im Paradies nicht wirklich gefallen hat.

Die Liebe zwischen Yara Buol und Sujab hat nicht lange gehalten. Die Bachelorette gibt das Beziehungsende bekannt – und nimmt sich eine Auszeit in Brasilien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bachelorette Yara Buol und ihr Freund Sujab Hetemi haben sich getrennt.

Sie hatten sich in der Datingshow «Die Bachelorette» auf 3+ kennengelernt.

Yara reist zurzeit alleine durch Südamerika. Mehr anzeigen

Yara Buol stellt in einem Instagram-Video klar: «Sujab und ich sind seit einer Weile nicht mehr zusammen. Wir haben das miteinander geklärt. Zwischenmenschlich sind wir im Reinen miteinander und alles ist okay. That's it!»

Zwischen ihr und ihrem Ex herrsche Klarheit, sie habe sich mit der neuen Situation abgefunden, sagt Yara in ihrem Post. Über die Gründe zum Liebes-Aus schweigt sich die 25-jährige Bündnerin aber aus.

Nun hoffe Yara, dass sie und Sujab (26) mit Nachfragen in Ruhe gelassen werden. Es gebe zu diesem Thema nichts mehr hinzuzufügen.

Mit Eric wollte es nicht funken

Mit dem «Bachelorette»-Gewinner Eric Plangger (25) war Yara nie wirklich zusammen, wie sie schon in der «Wiedersehen»-Sendung nach dem Finale verraten hatte. Stattdessen kam sie mit Sujab zusammen.

Yara Buol geniesst jetzt das Leben in vollen Zügen. Sie macht gerade eine einmonatige Reise durch Südamerika – allein. In einem Insta-Post sagt sie ihren Followern: «Ihr seid nie alleine unterwegs. Ihr habt immer euch selber.»

Yara und Sujab sind kein Einzelfall. Viele Liebschaften aus der Datingshow «Die Bachelorette» entpuppten sich als Strohfeuer. Nur Bachelorette Dina Rossi und ihr Auserwählter Cyrill sind seit 2021 ein Paar und wohnen bis heute zusammen.

