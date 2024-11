Rosanna und Michael Reardon waren auf Youtube ein Herz und eine Seele: «Papa Pizza» starb Ende 2019 an Leukämie, nun ehrt ihn seine Tochter auf einzigartige Weise. Bild: instagram/rosannapansino

Eine backende Youtuberin ehrte ihren verstorbenen Vater auf ganz besondere Weise: Rosanna Reardon züchtete eine Cannabis-Pflanze aus seiner Asche und rauchte das Gras, es war sein letzter Wunsch.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rosanna Reardon startet ihren Podcast «Smoking My Dead Dad» und widmet die erste Folge ihrem verstorbenen Vater.

Ihr Vater wollte, dass seine Asche als Dünger für eine Cannabis-Pflanze genutzt wird, die sie später raucht.

Reardon reflektiert über Verlust, Trauer und die prägenden Lektionen ihres Vaters. Mehr anzeigen

Rosanna Pansino – bürgerlich Rosanna Reardon – hat auf den sozialen Medien über 14,6 Millionen Follower*innen. Die Bäckerin hat jüngst ihren eigenen Podcast lanciert und die erste Folge widmet sie ihrem Vater. Der Titel? «Smoking My Dead Dad» – also «Meinen toten Vater rauchend».

Dabei erzählt sie, dass ihr Vater im Dezember 2019 nach einem langen Kampf gegen Leukämie gestorben ist. Sie hatte mit ihm regelmässig Youtube-Videos gedreht, darin war er als «Papa Pizza» bekannt. Vater Michael hatte kurz vor dem Ende noch einen letzten Wunsch: Seine beiden Töchter und seine Ehefrau Jeanne sollen ihn rauchen.

Seine Asche sollte also als Dünger für eine Cannabis-Pflanze verwendet werden – gesagt, getan.

In der ersten Folge ihres Podcasts zündet sich Reardon einen Joint an, hustet und erzählt von eben jenem letzten Wunsch von «Papa Pizza». «Der Blunt ist köstlich, er schmeckt so gut», strahlt sie.

In der weiteren Podcast-Folge spricht sie zudem mit einem Experten zum Thema Trauer und Verlust: «Meinen Vater zu verlieren, war anders als alles. Er war einer meiner besten Freunde. Ich dachte, die Trauer verginge mit der Zeit, doch sie bleibt bei mir – als wäre sie permanent zu einem Teil von mir geworden», sagt Rosanna Reardon.

Sie erinnert sich an die Lektionen, die ihr ihr Vater mitgegeben hat. Man soll das Leben respektieren, nichts verschwenden. «Lass dich von niemandem runtermachen, du kannst immer etwas verändern. Dad war saucool und ein Rebell – und ich werde seinen Fussabdrücken folgen», sagt Reardon.

Mehr aus dem Ressort Entertainment