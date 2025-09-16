  1. Privatkunden
«Zack, war meine Kohle weg» Günther Jauch spricht live über seine finanzielle Vergangenheit

ai-scrape

16.9.2025 - 20:01

Erste Sendung nach der Sommerpause. 
Erste Sendung nach der Sommerpause. 
RTL / Stefan Gregorowius

Am Montag startete die neue Staffel von «Wer wird Millionär?». Günther Jauch teilte eine Anekdote aus seiner Jugend und erzählte, wie er in New York auf Trickbetrüger hereinfiel.

Teleschau

16.09.2025, 20:01

16.09.2025, 20:06

Humpelnd, aber gut gelaunt betrat RTL-Moderator Günther Jauch (69) das «Wer wird Millionär?»-Studio nach der Sommerpause. Sein umgeknickter Fuss war jedoch nur anfangs kurz Thema, dann ging es gleich wieder in die Vollen: «Überhangkandidatin» Sophia Schneider (30) hatte sich bereits 8000 Euro erspielt und hoffte nun, diese verdoppeln zu können – was auch klappte, denn glücklicherweise hatte sie den aktuellen «John Wick»-Film bereits gesehen und wusste, dass dessen Titelheldin Ballerina heisst (und nicht etwa «Maestra», «Primadonna» oder «Diva»).

Eine erneute Verdoppelung gelang ihr leider nicht, dafür rührte sie Günther Jauch mit einem Geständnis, von dem er zunächst auf der von der Redaktion erstellten Infokarte über sie erfuhr: Als Zehnjährige sei sie mal unsterblich in ihn verknallt gewesen und dachte, sie würde ihn später heiraten. Die Datenanalystin bestätigte: «Ich fand Sie so toll!»

«Wer wird Millionär?». Kandidatin schockiert Günther Jauch mit Flirt-Versuch

«Wer wird Millionär?»Kandidatin schockiert Günther Jauch mit Flirt-Versuch

Die Vergangenheitsform liess den Moderator aufhorchen: «Fand?» Und ja, tatsächlich, eine bittere Erkenntnis war schuld: «Ich dachte, Sie wissen alles! Und die schicken Krawatten! Jetzt weiss ich: Sie wissen das ja auch nicht.» Als sie dann auch noch erfuhr, dass er nicht mal seine Krawatten selbst aussuchte, war er vorbei: «Schon wieder 'ne Enttäuschung!», kommentierte die Kandidatin trocken und brachte Jauch und Publikum zum Lachen. Mit ihrem 16'000-Euro-Gewinn wollte sie «Blödsinn» machen: «Schuhe kaufen, Vogelfutter ...» Sympathisch!

«Die haben mich aber nur ausgelacht»

Anschliessend erspielte sich der vierfache Vater Michael Reinhardt (39) souverän 16'000 Euro für einen Familienurlaub und machte Platz für die Bald-Vierfach-Mama Carolin Klinkenberg (36), die es sogar schaffte, 64'000 Euro zu ergattern. Anlass genug für Günther Jauch, sie zu ihrem Verhältnis zu schnell verdientem Geld zu befragen, denn natürlich hatte er auch zu ihr einige Infokarten parat.

Und so gestand die Theaterschauspielerin ihm, dass sie in Paris beinahe mal auf eine Hütchenspieler-Bande hereingefallen war, nachdem eine andere Frau aus dem Publikum von diesen vermeintlich einfach Geld gewonnen hatte. Ihrem Mann Martin war es zu verdanken, dass sie nichts verlor, klärte er sie doch auf, dass die «Gewinnerin» mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit Teil der Bande war.

Im Gespräch mit Kandidatin Carolin Klinkenberg erzählte Jauch, wie er als Jungendlicher auf Trickbetrüger reingefallen ist.
Im Gespräch mit Kandidatin Carolin Klinkenberg erzählte Jauch, wie er als Jungendlicher auf Trickbetrüger reingefallen ist.
RTL / Stefan Gregorowius

So jemanden hätte er einst auch gebraucht, verriet daraufhin Günther Jauch: «Ich war 16 und bin Hütchenspielern in New York begegnet. Und dann … Da war's im Grunde genauso – zack, war meine Kohle weg. 50 Dollar oder was auf einmal!» Er habe die Verfolgung aufgenommen, sich dann an Polizisten gewandt und auf die Gauner gezeigt: «Die haben mich aber nur ausgelacht.» Im kriminalitätsgebeutelten New York der 1970er-Jahre hatten die Cops vermutlich andere Sorgen, als sich um einen gutgläubigen Teenie aus Deutschland zu kümmern.

«Wer wird Millionär?»-Loser gibt's diesmal keine

Doch zurück zur Sendung: Insgesamt war die Auftaktfolge zur Herbst-Saison eine recht erfolgreiche: Nach 16'000 und 64'000 Euro gewann Kandidat Dominik Brust (36) die Zwischenstufe und ging mit stolzen 32'000 Euro nach Hause. Es hätten auch 64'000 Euro werden können. Denn bei der Beantwortung der Frage nach dem E im Wort UNICEF (Education, Emergency, Equal oder Europe?) hätte er mit Antwort B (Emergency) richtig gelegen, doch er war sich zu unsicher.

«Wer wird Millionär?». Günther Jauch, reichen 15 Fragen, um sich zu verlieben?

«Wer wird Millionär?»Günther Jauch, reichen 15 Fragen, um sich zu verlieben?

Als Letzter schaffte er Max Romanik (25) auf den Kandidatenstuhl. Der passionierte Hobby-Schatzsucher konnte spannende Funde vorweisen: Neben Silbermünzen, Ringen und Metall-Schnallen, stieß er einmal auch auf ein Beil aus der Bronzezeit, das mittlerweile im Lippeschen Landesmuseum in Detmold ausgestellt ist: «Das freut einen natürlich», berichtete er stolz. Wie gross der «Wer wird Millionär?»-Schatz sein würde, den er am Ende mit nach Hause nehmen kann, blieb am Ende offen – die 32'000-Euro-Frage wird ihm erst in der nächsten Folge gestellt werden …

