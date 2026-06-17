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Nach Mette-Marits Operation Zahl potenzieller Organspender in Norwegen schiesst in die Höhe

Carlotta Henggeler

17.6.2026

Mette-Marit wurde die Lunge erfolgreich transplantiert. Das Bild entstand im Sommer 2026 bei einem staatlichen Empfang. 
Mette-Marit wurde die Lunge erfolgreich transplantiert. Das Bild entstand im Sommer 2026 bei einem staatlichen Empfang. 
IMAGO/PPE

Die Berichte über die Aufnahme von Kronprinzessin Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation scheinen einen ungeahnten Effekt zu haben.

Carlotta Henggeler

17.06.2026, 19:08

17.06.2026, 19:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Mette-Marit Anfang Juni auf die Warteliste für eine Lungentransplantation kam, haben sich in Norwegen rund 12'000 Menschen als Organspender registriert. 
  • Die Kronprinzessin erhielt inzwischen erfolgreich eine neue Lunge. Sie bleibt zur Erholung mehrere Wochen im Spital.
  • In Norwegen warten derzeit rund 600 Menschen auf ein Spenderorgan.
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Die Zahl der potenziellen Organspender in Norwegen ist seit der Aufnahme von Kronprinzessin Mette-Marit (52) auf die Warteliste für eine Lungentransplantation massiv gestiegen. Das berichtet die norwegische Nachrichtenagentur NTB unter Berufung auf die Stiftung Organspende in dem Land.

Am 5. Juni hatte der Palast in Oslo bekanntgegeben, dass Mette-Marit auf die Warteliste gesetzt wurde. Seitdem registrierten sich in Norwegen rund 12'000 Menschen als Organspender. Das entspricht etwa dem 180-fachen des Vergleichswerts zuvor – ein Anstieg von rund 17'900 Prozent.

Mette-Marit ist unheilbar krank

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat im Rikshospitalet in Oslo eine Lungentransplantation erhalten. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist der Eingriff bislang erfolgreich verlaufen. Die Operation wurde notwendig, nachdem sich ihre seltene und unheilbare Lungenfibrose in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert hatte.

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Die Krankheit führt dazu, dass das Lungengewebe vernarbt und die Atmung zunehmend erschwert wird. Mette-Marit war deshalb im Alltag zuletzt auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Bereits Anfang Juni hatte der norwegische Königshof bekanntgegeben, dass die Kronprinzessin auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt worden war. Voraussetzung dafür ist, dass Betroffene ohne ein Spenderorgan voraussichtlich nur noch eine begrenzte Lebenserwartung haben.

Laut der Stiftung Organspende warten in Norwegen derzeit etwa 600 Patientinnen und Patienten auf ein Spender-Organ. Die Warteliste für Lungentransplantationen ist nach Angaben des Lungenfacharztes Are Holm momentan relativ kurz.

In Norwegen gilt bei der Organspende grundsätzlich die Widerspruchslösung, das heisst, eine gestorbene Person wird automatisch zum Organspender oder zur Organspenderin, wenn sie zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. Allerdings werden die Angehörigen stets mit in die Entscheidung einbezogen – diese können die Organentnahme ablehnen.

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