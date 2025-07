ZDF-«Fernsehgarten» auf Mallorca muss nach wenigen Minuten evakuiert werden

Während dem ZDF «Fernsehgarten» am Sonntagmorgen braute sich ein Gewitter zusammen. Screenshot

Der ZDF-«Fernsehgarten» musste seine Mallorca-Ausgabe am Sonntag wegen eines drohenden Unwetters unterbrechen. Nach nur zehn Minuten wurde das Freigelände evakuiert und die Sendung ins Studio verlegt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ZDF-«Fernsehgarten» musste am Sonntag wegen eines Gewitters bereits nach zehn Minuten unterbrochen und ins Studio verlegt werden.

Moderatorin Andrea Kiewel zeigte sich überrascht und entschuldigte sich mehrfach beim Publikum.

Die rund 6000 Zuschauer*innen wurden in eine nahegelegene Halle gebracht.

Es war nicht das erste Mal, dass die Mallorca-Ausgabe der Sendung wegen Unwetter abgebrochen werden musste. Mehr anzeigen

Der ZDF «Fernsehgarten» wurde am Sonntagmittag wegen eines drohenden Gewitters bereits nach zehn Minuten unterbrochen. Moderatorin Andrea Kiewel (60) begrüsste das Publikum zunächst bei gutem Wetter, doch während der Show konnten die Zuschauer*innen mitverfolgen, wie der Himmel über dem Studiogelände auf dem Lerchenberg in Mainz, Deutschland, immer dunkler wurde.

Auf die Anweisung der Regie, das Gelände zu räumen, reagierte Kiewel überrascht: «Wir haben doch gerade erst angefangen. Oh nein. Ist das euer Ernst? Ich muss weinen.»

Die Sendung wurde in ein kleines Studio verlegt. Auf dem Weg dorthin entschuldigte sich Kiewel mehrmals bei den 6000 anwesenden Zuschauer*innen. Das Publikum wurde in einer nahegelegenen Halle untergebracht. «Ihr Lieben, das tut mir wahnsinnig leid», sagte Kiewel. «Ist das schade, die Zuschauer sind alle hierhergekommen.»

Es ist nicht das erste Mal, dass der «Fernsehgarten» von einem Unwetter betroffen ist. Bereits 2019 musste die Sendung, die ganz unter dem Motto Mallorca stand, evakuiert werden. «Da ist ein Fluch über der Mallorca-Show!», sagte Kiewel. Auch 2024 musste die Sendung, die normalerweise unter freiem Himmel stattfindet, unterbrochen werden.

Für Kiewel ist es schon die zweite Enttäuschung für die Sendung dieser Woche. Zuvor haben die Musiker die Atzen ihren Auftritt in der Sendung kurzfristig abgesagt. «Wir müssen leider krankheitsbedingt unsere Auftritte fürs Wochenende absagen.», schrieben sie am Samstag in ihrer Instagram-Story.

