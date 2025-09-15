  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Streaming-Hit «The Alto Knights» Zeitlos brutal – Robert De Niro perfektioniert die Mafia-Rolle

Von Christian Thumshirn

15.9.2025

«The Alto Knights»: Das Mafia-Epos mit Robert De Niro (rechts) kannst du jetzt im Streaming auf blue SuperMax sehen.
«The Alto Knights»: Das Mafia-Epos mit Robert De Niro (rechts) kannst du jetzt im Streaming auf blue SuperMax sehen.
Bild: WarnerBros

Robert De Niro zeigt in «The Alto Knights», wie Mafia-Filme auch heute noch elektrisieren. Sein Spiel als alternder Boss voller Loyalität, Macht und Verlusten fesselte mich von der ersten Szene an.

Von Christian Thumshirn

15.09.2025, 18:52

15.09.2025, 18:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Robert Niro spielt in «The Alto Knights» gleich zwei alternde Mafiabosse: Frank Costello und Vito Genovese. Sie müssen sich einer neuen Welt stellen und reflektieren im Film ihr Leben, ihre Schuld und ihre Vergänglichkeit.
  • Seit den 1970ern prägt De Niro das Mafia-Genre mit Rollen in «Mean Streets», «Der Pate II», «Goodfellas» und «Casino». Der US-amerikanische Schauspieler zeigt dabei komplexe Figuren zwischen Loyalität, Familie und Macht.
  • Den Mafia-Film «The Alto Knights» kannst du jetzt im Streaming auf blue SuperMax sehen.
Mehr anzeigen

1993 sorgt «A Bronx Tale» beim Filmfest München für Furore – Deutschlandpremiere! Robert De Niro stand nicht nur vor der Kamera, sondern wagte sich erstmals selbst auf den Regiestuhl.

Der Film erzählt die Geschichte eines Jungen, gefangen zwischen dem strengen Vater und der verlockenden Welt der Mafia in der Bronx – brutal, aber zugleich überraschend warmherzig.

Mafia-Filme mit Herz: Väter, Söhne und Loyalität

Ich erinnere mich noch gut: Damals war ich Student und besuchte das Filmfest München gemeinsam mit ein paar WG-Kollegen. Es war der Moment, in dem ich verstand, dass Mafia-Geschichten mehr sein können als blutige Schiessereien und finstere Hinterzimmer.

In «A Bronx Tale» geht es um Väter und Söhne, um Loyalität und um die Frage, welchen Weg man im Leben einschlägt. Der Film ist rau, aber zugleich voller Wärme – ein Paradox, das De Niro wie kaum ein anderer Schauspieler verkörpert.

Organisiertes Verbrechen. Die «Bluewin»-Auswahl der besten Mafia-Filme aller Zeiten

Organisiertes VerbrechenDie «Bluewin»-Auswahl der besten Mafia-Filme aller Zeiten

Nach der Premiere passiert das Unfassbare: Robert De Niro selbst betritt die Bühne, um über seinen Film zu sprechen. Der damalige Festivalleiter Eberhard Hauff hatte es tatsächlich geschafft, den Hollywood-Star nach München zu lotsen.

Ich erinnere mich, wie ich mit offenem Mund da sass – plötzlich steht Robert De Niro leibhaftig vor mir, seine Präsenz im Raum überwältigend. Ein Moment, der schlicht atemberaubend war.

Von «Mean Streets» bis «Casino»: De Niro prägt ein Genre

Die Geschichte der Mafia-Filme reicht natürlich weiter zurück. Schon in den 1970er Jahren hat De Niro das Genre geprägt: «Mean Streets» unter Martin Scorsese brachte die fiebrige Energie der New Yorker Strassen ins Kino.

Dann kam «Der Pate II» (1974), wo De Niro den jungen Vito Corleone spielt – ein Auftritt, der ihm nicht nur einen Oscar als bester Nebendarsteller brachte, sondern auch ein ganzes Genre in eine neue Dimension hob.

Plötzlich waren Gangster keine Karikaturen mehr, sondern Menschen mit Herkunft, Sehnsucht und Familiengeschichte. De Niro gab dem Mafia-Film Tiefe, eine Seele – und eine Tragik, die bis heute nachhallt.

Italien. Camorra-Schreck Roberto Saviano: «Die Mafia vergisst nie»

ItalienCamorra-Schreck Roberto Saviano: «Die Mafia vergisst nie»

In den 1980er und 1990er Jahren wurde dieses Genre fortgeführt. «Once Upon a Time in America» ist ein melancholisches Epos über Freundschaft, Verrat und verlorene Zeit. «Goodfellas» – vielleicht der ultimative Mafia-Film – zeigt die schillernde Faszination und den brutalen Abgrund des Gangsterlebens.

«Casino» aus dem Jahr 1995 ist eine Oper über Gier, Glanz und Gewalt in Las Vegas.

In jedem dieser Filme steht De Niro im Zentrum: mal schweigsam und berechnend, mal explosiv und unkontrollierbar. Er spielt keine Gangster im Klischeesinn, sondern Männer, die im eigenen System gefangen sind. Genau das macht die Figuren so zeitlos.

Warum De Niros Gangster zeitlos bleiben

Warum altern De Niros Mafia-Filme so gut? Vielleicht, weil sie nicht auf Mode setzen, sondern auf Archetypen. Die Anzüge, die Musik, die Orte – all das mag sich ändern.

Doch die Fragen bleiben: Wem kann ich vertrauen? Was bin ich bereit für Macht oder Familie zu opfern? Und was bleibt von mir, wenn die Gewaltspirale sich geschlossen hat?

Robert De Niro verkörpert diese Fragen nicht wie ein Schauspieler, der Text aufsagt, sondern wie jemand, der die innere Logik dieser Männer versteht – ohne sie jemals zu entschuldigen. Vermutlich können wir uns «Goodfellas» deshalb auch noch 35 Jahre später ansehen und fühlen uns unmittelbar hineingezogen.

Interview. Robert De Niro: «Das verlängert meine Karriere um 30 Jahre»

InterviewRobert De Niro: «Das verlängert meine Karriere um 30 Jahre»

Mit «The Irishman» schliesst sich 2019 ein Kreis. Martin Scorsese, Al Pacino, Joe Pesci, Robert De Niro – ein Wiedersehen der alten Riege. Es ist ein Film über Vergänglichkeit, Reue und das leise Sterben von Männern, die einst dachten, sie könnten alles kontrollieren.

De Niro spielte Frank Sheeran, einen Auftragskiller, der am Ende mit der eigenen Einsamkeit konfrontiert wird. Da war nichts mehr von der Verherrlichung des Gangsterlebens – nur noch ein Echo von Schuld.

Zurück in der Mafia-Welt: De Niro 32 Jahre später

32 Jahre nach «A Bronx Tale» taucht Robert De Niro erneut in die Welt der Mafia ein – diesmal in «The Alto Knights». Der Film ist jetzt im Streaming auf blue SuperMax erhältlich. De Niro spielt gleich zwei alternde Mafia-Bosse, die sich einer neuen Welt stellen müssen.

Kritiker*innen sprechen davon, dass er hier endgültig die Summe all seiner Rollen zieht: Ein Mann, der auf sein Leben zurückblickt.

Vaterglück mit 80 Jahren. Robert De Niro kümmert sich nicht um die Kindeserziehung

Vaterglück mit 80 JahrenRobert De Niro kümmert sich nicht um die Kindeserziehung

Für mich ist «The Alto Knights» mehr als ein weiterer Mafia-Film – es ist eine Meditation über Zeit, über Kino und über die Art, wie ein Schauspieler seine Rolle so verkörpert, dass jeder Moment echt wirkt und die Grenze zwischen Film und Leben verschwindet.

«The Alto Knights» – und da schliesst sich der Kreis zu «The Bronx Tale» – war ebenfalls ein sehr persönliches Erlebnis: Ich sah den Film zum ersten Mal nicht auf der grossen Leinwand, sondern auf einem Langstreckenflug – auf einem winzigen Bildschirm, mit miserabler Tonqualität und den Nebengeräuschen einer ganzen Kabine.

Trotzdem hat mich der Film in seinen Bann gezogen, so sehr, dass ich ihn gleich zweimal ansah, auf dem Hinflug und dann nochmals auf der Heimreise.

Mehr Videos aus dem Ressort

Von Taxi Driver zum Paten: Hollywoods «Chamäleon» Robert de Niro wird 80

Von Taxi Driver zum Paten: Hollywoods «Chamäleon» Robert de Niro wird 80

Er ist seit 50 Jahren einer der beständigsten Charakterdarsteller Hollywoods und fährt trotzdem ungern nach L.A. Robert de Niro ist ein Mann der Widersprüche. Zeit für eine Hommage im Video.

02.02.2023

Mehr zum Thema

«Zero Day». So will Robert De Niro als Ex-US-Präsident Amerika retten

«Zero Day»So will Robert De Niro als Ex-US-Präsident Amerika retten

Tod mit 19. Robert De Niro trauert um Enkelsohn

Tod mit 19Robert De Niro trauert um Enkelsohn

Aus 9 Metern Höhe. Robert De Niros Meeres-Sprung läuft völlig schief

Aus 9 Metern HöheRobert De Niros Meeres-Sprung läuft völlig schief

Meistgelesen

Medwedew droht Europa – «das bedeutet Krieg mit Russland»
Ausrüstung gestohlen, Polizei auf dem Berg – am Mont Blanc geht nichts mehr
Jetzt spricht Michelle Hunziker erstmals über ihre neue Liebe
Gold in Tokio: Ditaji Kambundji schreibt Schweizer Leichtathletik-Geschichte
Das sind alle Schweizer Medaillen an Leichtathletik-Weltmeisterschaften