«The Alto Knights»: Das Mafia-Epos mit Robert De Niro (rechts) kannst du jetzt im Streaming auf blue SuperMax sehen.

Robert De Niro zeigt in «The Alto Knights», wie Mafia-Filme auch heute noch elektrisieren. Sein Spiel als alternder Boss voller Loyalität, Macht und Verlusten fesselte mich von der ersten Szene an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Robert Niro spielt in «The Alto Knights» gleich zwei alternde Mafiabosse: Frank Costello und Vito Genovese. Sie müssen sich einer neuen Welt stellen und reflektieren im Film ihr Leben, ihre Schuld und ihre Vergänglichkeit.

Seit den 1970ern prägt De Niro das Mafia-Genre mit Rollen in «Mean Streets», «Der Pate II», «Goodfellas» und «Casino». Der US-amerikanische Schauspieler zeigt dabei komplexe Figuren zwischen Loyalität, Familie und Macht.

1993 sorgt «A Bronx Tale» beim Filmfest München für Furore – Deutschlandpremiere! Robert De Niro stand nicht nur vor der Kamera, sondern wagte sich erstmals selbst auf den Regiestuhl.

Der Film erzählt die Geschichte eines Jungen, gefangen zwischen dem strengen Vater und der verlockenden Welt der Mafia in der Bronx – brutal, aber zugleich überraschend warmherzig.

Mafia-Filme mit Herz: Väter, Söhne und Loyalität

Ich erinnere mich noch gut: Damals war ich Student und besuchte das Filmfest München gemeinsam mit ein paar WG-Kollegen. Es war der Moment, in dem ich verstand, dass Mafia-Geschichten mehr sein können als blutige Schiessereien und finstere Hinterzimmer.

In «A Bronx Tale» geht es um Väter und Söhne, um Loyalität und um die Frage, welchen Weg man im Leben einschlägt. Der Film ist rau, aber zugleich voller Wärme – ein Paradox, das De Niro wie kaum ein anderer Schauspieler verkörpert.

Nach der Premiere passiert das Unfassbare: Robert De Niro selbst betritt die Bühne, um über seinen Film zu sprechen. Der damalige Festivalleiter Eberhard Hauff hatte es tatsächlich geschafft, den Hollywood-Star nach München zu lotsen.

Ich erinnere mich, wie ich mit offenem Mund da sass – plötzlich steht Robert De Niro leibhaftig vor mir, seine Präsenz im Raum überwältigend. Ein Moment, der schlicht atemberaubend war.

Von «Mean Streets» bis «Casino»: De Niro prägt ein Genre

Die Geschichte der Mafia-Filme reicht natürlich weiter zurück. Schon in den 1970er Jahren hat De Niro das Genre geprägt: «Mean Streets» unter Martin Scorsese brachte die fiebrige Energie der New Yorker Strassen ins Kino.

Dann kam «Der Pate II» (1974), wo De Niro den jungen Vito Corleone spielt – ein Auftritt, der ihm nicht nur einen Oscar als bester Nebendarsteller brachte, sondern auch ein ganzes Genre in eine neue Dimension hob.

Plötzlich waren Gangster keine Karikaturen mehr, sondern Menschen mit Herkunft, Sehnsucht und Familiengeschichte. De Niro gab dem Mafia-Film Tiefe, eine Seele – und eine Tragik, die bis heute nachhallt.

In den 1980er und 1990er Jahren wurde dieses Genre fortgeführt. «Once Upon a Time in America» ist ein melancholisches Epos über Freundschaft, Verrat und verlorene Zeit. «Goodfellas» – vielleicht der ultimative Mafia-Film – zeigt die schillernde Faszination und den brutalen Abgrund des Gangsterlebens.

«Casino» aus dem Jahr 1995 ist eine Oper über Gier, Glanz und Gewalt in Las Vegas.

In jedem dieser Filme steht De Niro im Zentrum: mal schweigsam und berechnend, mal explosiv und unkontrollierbar. Er spielt keine Gangster im Klischeesinn, sondern Männer, die im eigenen System gefangen sind. Genau das macht die Figuren so zeitlos.

Warum De Niros Gangster zeitlos bleiben

Warum altern De Niros Mafia-Filme so gut? Vielleicht, weil sie nicht auf Mode setzen, sondern auf Archetypen. Die Anzüge, die Musik, die Orte – all das mag sich ändern.

Doch die Fragen bleiben: Wem kann ich vertrauen? Was bin ich bereit für Macht oder Familie zu opfern? Und was bleibt von mir, wenn die Gewaltspirale sich geschlossen hat?

Robert De Niro verkörpert diese Fragen nicht wie ein Schauspieler, der Text aufsagt, sondern wie jemand, der die innere Logik dieser Männer versteht – ohne sie jemals zu entschuldigen. Vermutlich können wir uns «Goodfellas» deshalb auch noch 35 Jahre später ansehen und fühlen uns unmittelbar hineingezogen.

Mit «The Irishman» schliesst sich 2019 ein Kreis. Martin Scorsese, Al Pacino, Joe Pesci, Robert De Niro – ein Wiedersehen der alten Riege. Es ist ein Film über Vergänglichkeit, Reue und das leise Sterben von Männern, die einst dachten, sie könnten alles kontrollieren.

De Niro spielte Frank Sheeran, einen Auftragskiller, der am Ende mit der eigenen Einsamkeit konfrontiert wird. Da war nichts mehr von der Verherrlichung des Gangsterlebens – nur noch ein Echo von Schuld.

Zurück in der Mafia-Welt: De Niro 32 Jahre später

32 Jahre nach «A Bronx Tale» taucht Robert De Niro erneut in die Welt der Mafia ein – diesmal in «The Alto Knights». Der Film ist jetzt im Streaming auf blue SuperMax erhältlich. De Niro spielt gleich zwei alternde Mafia-Bosse, die sich einer neuen Welt stellen müssen.

Kritiker*innen sprechen davon, dass er hier endgültig die Summe all seiner Rollen zieht: Ein Mann, der auf sein Leben zurückblickt.

Für mich ist «The Alto Knights» mehr als ein weiterer Mafia-Film – es ist eine Meditation über Zeit, über Kino und über die Art, wie ein Schauspieler seine Rolle so verkörpert, dass jeder Moment echt wirkt und die Grenze zwischen Film und Leben verschwindet.

«The Alto Knights» – und da schliesst sich der Kreis zu «The Bronx Tale» – war ebenfalls ein sehr persönliches Erlebnis: Ich sah den Film zum ersten Mal nicht auf der grossen Leinwand, sondern auf einem Langstreckenflug – auf einem winzigen Bildschirm, mit miserabler Tonqualität und den Nebengeräuschen einer ganzen Kabine.

Trotzdem hat mich der Film in seinen Bann gezogen, so sehr, dass ich ihn gleich zweimal ansah, auf dem Hinflug und dann nochmals auf der Heimreise.

