«Euphoria»-Star Angus Cloud starb am vergangenen Montag im Alter von nur 25 Jahren. Nun zollt ihm seine Schauspielkollegin Zendaya mit emotionalen Worten auf Instagram Tribut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin und Sängerin Zendaya trauert um ihren verstorbenen Kollegen Angus Cloud.

Der Schauspieler habe «grenzenloses Licht, Liebe und Freude» gegeben, schreibt die 26-Jährige auf Instagram.

Der aus der TV-Serie «Euphoria» bekannte Angus Cloud starb am 31. Juli im Alter von 25 Jahren. Mehr anzeigen

Schauspielerin und Sängerin Zendaya (26) trauert um ihren verstorbenen Kollegen Angus Cloud (25), mit dem sie gemeinsam die Fernsehserie «Euphoria» drehte.

Der Schauspieler habe «grenzenloses Licht, Liebe und Freude» gegeben, schreibt sie auf ihrem Instagram-Account. Sie werde jeden Moment davon schätzen.

«Worte reichen nicht aus, um die unendliche Schönheit von Angus zu beschreiben. Ich bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, ihn in diesem Leben zu kennen, ihn Bruder zu nennen, seine warmen, gütigen Augen und sein strahlendes Lächeln zu sehen oder sein ansteckendes Lachen zu hören», notiert Zendaya.

Und weiter: «Ich würde ihn gerne so in Erinnerung behalten. Für all das grenzenlose Licht, die Liebe und die Freude, die er uns immer zu geben vermochte. Ich werde jeden Moment in Ehren halten.»

Todesursache von Angus Cloud nicht mitgeteilt

Angus Cloud war nach Angaben seiner Familie am Montag im Alter von 25 Jahren im kalifornischen Oakland gestorben. Die Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Die Familie gab aber an, dass erst vergangene Woche Clouds Vater gestorben sei. Der Schauspieler habe sehr mit diesem Verlust zu kämpfen gehabt.

In der HBO-Serie «Euphoria», die von 2019 bis 2022 in zwei Staffeln lief, verkörperte Cloud den Drogendealer Fezco «Fez» O'Neill. Zendaya spielte in dem schonungslosen Teenager-Drama die Rolle der süchtigen Rue.

