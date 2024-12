«Zivadiliring»: SRF-Podcasterinnen Yvonne Eisenring, Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji (v. l. n. r.). SRF/Oliver Bräm

Mit einem Mega-Event im Zürcher Hallenstadion setzt der SRF-Podcast «Zivadiliring» neue Massstäbe: Im Oktober 2025 tritt das Trio um Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring als erster Schweizer Podcast an diesem ikonischen Ort auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Podcast «Zivadiliring» wird am 26. Oktober 2025 als erster Schweizer Podcast im Zürcher Hallenstadion auftreten, nachdem er zuvor alle Tickets für kleinere Events in Rekordzeit verkauft hatte.

Der Vorverkauf für das Mega-Event, das von Kaufleuten-Kultur organisiert wird, beginnt am 11. Dezember 2024 und markiert den einzigen Liveauftritt des Trios im nächsten Jahr.

Die Podcasterinnen betonen ihre enge Verbindung zur Community, während sie sich überwältigt und freudig auf den Auftritt in der riesigen Halle vorbereiten. Mehr anzeigen

Die Podcasterinnen Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring treten als erster Schweizer Podcast im Zürcher Hallenstadion auf. «Zivadiliring» wird am Sonntag, 26. Oktober 2025, auf der Bühne stehen – und sitzen.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 11. Dezember 2024, veranstaltet von Kaufleuten-Kultur.

Dieses Jahr konnten die Frauen des Podcasts schon das Verkaufssystem des Zürcher Kaufleuten lahmlegen: Innerhalb von fünf Minuten klickten insgesamt 80'000 Menschen auf den Link, um ein Ticket zu kaufen. Marc Brechtbühl vom Kaufleuten sagte dazu: «Ich bin seit 32 Jahren im Kultur-Business. So was habe ich noch nie erlebt.»

Von daher wäre es die richtige Entscheidung gewesen, für 2025 ein Mega-Event im Hallenstadion in Angriff zu nehmen.

«Ich bekomme Schnappatmung»

Yvonne Eisenring lobt in der entsprechenden Medienmitteilung zum Grossevent ihre Community, sie sei die «allerbeste». Sie freue sich, so viele im Hallenstadion begrüssen zu dürfen. Auch Gülsha kann es kaum fassen: «Wenn ich daran denke, bekomme ich sofort Schnappatmung und werde hibbelig. Alleine die Vorstellung, in einer riesigen Halle aufzutreten, macht mir schwitzige Hände.»

Die Show im Hallenstadion ist der einzige Liveauftritt des Trios von «Zivadiliring».

Der SRF-Podcast «Zivadiliring» wurde im September 2021 lanciert und erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Dienstag. Im Dezember 2022 fand der erste Liveauftritt in Zürich im Kaufleuten statt. Im Herbst/Winter 2023 tourte das Trio durch sechs Schweizer Städte und in diesem Jahr finden Ende Dezember drei Liveshows in Zürich, veranstaltet von Kaufleuten-Kultur, statt. Alle Anlässe waren innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft.

