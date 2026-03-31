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Nach fünf Jahren ist Schluss «Zivadiliring» gibt Trennung bekannt

Lea Oetiker

31.3.2026

Zivadiliring sind Yvonne Eisenring, Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji (v.l.).
Zivadiliring sind Yvonne Eisenring, Maja Zivadinovic und Gülsha Adilji (v.l.).
SRF

Nach fünf Jahren beenden Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic ihren Podcast «Zivadiliring».

Lea Oetiker

31.03.2026, 11:05

31.03.2026, 11:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach fünf Jahren beenden Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic ihren Podcast «Zivadiliring».
  • rund dafür sind unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft des Formats.
  • Die anstehende Frühlingstour findet noch statt, allerdings ohne Adilji, die aus persönlichen Gründen ausfällt.
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Nach fünf erfolgreichen Jahren haben die drei Hosts von Zivadiliring, Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic, entschieden, ihr Podcast-Projekt zu beenden. Das teilen sie am Dienstagvormittag auf Instagram mit.

Der Grund dafür: «Wir haben festgestellt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von der Weiterentwicklung des Podcasts haben, und darum gemeinsam entschieden, unser erfolgreiches Projekt abzuschliessen», heisst es auf Instagram.

Weiter schreiben sie: «Wir sind dankbar für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben und vor allem für die vielen Menschen, die uns begleitet und unterstützt haben. Jetzt steht für jede von uns eine neue Phase an, in der wir neue Projekte angehen möchten.»

Die Frühlingstour finde noch statt, jedoch ohne Adilji. «Gülsha kann leider aus persönlichen Gründen nicht auf der Tour dabei sein», heisst es auf Instagram.

Die erste Folge wurde im September 2021 ausgestrahlt. Im Podcast sprachen die drei über Alltägliches. Mal Ernstes, mal Heiteres, manchmal auch Banales.

Von September 2021 bis Ende 2024 erschien der Podcast beim SRF. Dann wurde bekannt, dass Zivadiliring dort nicht weiter produziert wird und die auslaufenden Verträge nicht verlängert werden. Kurzerhand entschieden sich die drei, den Podcast in Eigenregie fortzuführen.

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