«Zivadiliring»-Podcasterinnen wollen Sendung von Stefan Büsser übernehmen Nach dem Rauswurf bei SRF, planen Maja Zivadinovic, Yvonne Eisenring und Gülsha Adilji ihre Rückkehr. Die drei Podcasterin wollen die Show von Stefan Büsser übernehmen – und der scheint gesprächsbereit. 22.04.2025

Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic waren im April zu Gast bei «Late Night Switzerland». Sie machten klar: Wir wollen die TV-Show von Stefan Büsser übernehmen. Jetzt wird ihr Traum Wirklichkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Maja Zivadinovic, Yvonne Eisenring und Gülsha Adilji waren im vergangenen April zu Gast in der TV-Show «Late Night Switzerland» von Stefan Büsser.

Im Verlauf der Satiresendung wurde klar: Die drei «Zivadiliring»-Podcasterinnen wollen Büssers Job, also seine Show, übernehmen.

Nachdem sich das Schweizer Fernsehen SRF anfänglich nicht in die Karten blicken liess ist jetzt klar: Aktuell laufen konkrete Verhandlungen für ein «Zivadiliring Late Night». Mehr anzeigen

Die drei Macherinnen des Podcasts – Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic – treten am kommenden Sonntag, 26. Oktober, im ausverkauften Hallenstadion in Zürich auf. Ab kommenden Frühling steht zudem eine Tournee durch die Deutschschweiz an.

Sich damit zufriedenzugeben? Nein, danke.

Das erfolgreiche Trio will noch mehr. Entertainerin Adilji brachte es im vergangenen April in der TV-Show von Komiker Stefan Büsser auf den Punkt: «Mein nächstes Ziel ist eine Late Night Show.»

In der Folge legt Adilji Büsser ans Herz, dass er «endlich eine Pause machen» und «ein bisschen atmen und meditieren» soll. Adilji will sich «Late Night Switzerland» zusammen mit ihren Podcast-Kolleginnen Zivadinovic und Eisenring unter den Nagel reissen.

«Meint ihr, ihr könnt das?», wollte der überrumpelt wirkende Stefan Büsser in seiner Sendung wissen. Die Antwort vom Podcasterinnen-Trio erschallt synchron: «Ja, natürlich!»

«Zivadiliring Late Night» wird im Frühling 2026 Wirklichkeit

Er könne das nicht selber entscheiden, sagte Büsser weiter, weil er nur ein «einfacher Angestellter» sei – er werde aber bei SRF ein gutes Wort einlegen und zudem einen Brief schreiben.

Tage nach der Show liess das Schweizer Fernsehen SRF verlauten: «Ob und wie diese Idee umgesetzt wird, kann noch nicht gesagt werden. Die Planung der neuen Staffel ist noch nicht gestartet.»

Mitte September ist die neue Staffel von «Late Night Switzerland» gestartet, bisher war aber nichts davon zu hören, ob Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic die TV-Show der übernehmen werden und daraus eine «Zivadiliring Late Night» machen.

Bleibt die Frage: Was hält das SRF von den Plänen des erfolgreichen Frauentrios? blue News hat bei der Medienstelle nachgefragt und bekam eine positive Antwort – zumindest für alle «Zivadiliring»-Fans:

«Wir befinden uns aktuell in gemeinsamen Gesprächen zu einem einmaligen Takeover von Late Night Switzerland durch Zivadiliring – dies für die kommende Staffel des Formats im Frühjahr 2026.»

