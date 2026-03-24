  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

60 Millionen Dollar Schadensersatz Zivilklage gegen Bill Cosby – Jury verhängt Millionenstrafe

dpa

24.3.2026 - 06:54

Dutzende Frauen werfen dem US-Komiker Bill Cosby Missbrauch vor. (Archivbild)
Dutzende Frauen werfen dem US-Komiker Bill Cosby Missbrauch vor. (Archivbild)
dpa

Dutzende Frauen haben dem US-Entertainer Bill Cosby sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er sass knapp drei Jahre in Haft. In einem Zivilprozess verhängt eine Jury nun eine Millionenstrafe.

DPA

24.03.2026, 06:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Jury in Kalifornien sprach eine Frau in einem Zivilprozess gegen Bill Cosby schuldig und verurteilte ihn zu insgesamt knapp 60 Millionen Dollar Schadenersatz und Strafzahlung.
  • Die Klägerin hatte Cosby beschuldigt, sie 1972 unter Drogen gesetzt und missbraucht zu haben. Cosby weist die Vorwürfe weiterhin zurück und will Berufung einlegen.
  • Trotz aufgehobener Strafverurteilung von 2021 sieht sich Cosby weiterhin mit zahlreichen Missbrauchsvorwürfen und Zivilklagen konfrontiert.
Mehr anzeigen

Der US-Komiker und Schauspieler Bill Cosby (88) ist erneut des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden und zu einer hohen Entschädigung verurteilt worden.

Geschworene in Kalifornien sahen es in dem Zivilprozess als erwiesen an, dass Cosby vor mehr als 50 Jahren eine heute 84 Jahre alte Frau missbraucht hatte. Die Jury sprach der Klägerin in einer ersten Entscheidung Schadenersatz von mehr als 19 Millionen Dollar (über 16 Millionen Euro) zu, wie US-Medien berichteten. 

In einem weiteren Schritt verhängten die Geschworenen eine zusätzliche Strafzahlung in Höhe von 40 Millionen Dollar. Derartige «Punitive Damages» sind im US-Rechtssystem gebräuchlich, um zusätzlich zu einer Entschädigung auch eine Bestrafung oder Abschreckung zu erwirken. Damit liegt die Gesamtsumme nun bei knapp 60 Millionen Dollar. 

Cosby war in dem Verfahren nicht persönlich erschienen, hatte die Vorwürfe aber über seinen Verteidiger und in einer eidesstattlichen Aussage zurückgewiesen.

Schwere Vorwürfe

Laut der Klageschrift soll Cosby 1972 die damals als Kellnerin tätige Frau zu einer seiner Shows eingeladen, sie mit Alkohol und Tabletten wehrlos gemacht und missbraucht haben. Ein neues kalifornisches Gesetz ermöglicht Schadenersatzklagen wegen sexuellen Missbrauchs ohne Einschränkung durch eine Verjährungsfrist. 

Es habe 54 Jahre gedauert, um Gerechtigkeit zu erfahren, sagte die Klägerin nach Bekanntwerden des Urteils laut der «New York Times». Sie hoffe damit, auch anderen Frauen ein wenig zu helfen. Cosbys Anwaltsteam kündigte an, in Berufung zu gehen. 

Dutzende Frauen haben der TV-Ikone, bekannt durch die Sitcom «Die Bill Cosby Show», im Rahmen der MeToo-Bewegung Missbrauch vorgeworfen. Er hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. 

Knapp drei Jahre im Gefängnis

Der Komiker war 2018 in einem Strafprozess wegen sexueller Nötigung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, doch nach knapp drei Jahren im Gefängnis kam er 2021 frei. Wegen eines Verfahrensfehlers war die Verurteilung überraschend gekippt worden.

Cosby, der einst als Amerikas Vorzeige-Vater gegolten hatte, wurde danach weiter mit Zivilklagen konfrontiert. 2022 befand ihn eine Jury in Los Angeles des sexuellen Missbrauchs einer 16-Jährigen im Jahr 1975 für schuldig und sprach der Klägerin 500 000 Dollar zu.

Meistgelesen

Baume-Schneider war dagegen – doch musste schweigen
Iran-Experte warnt Trump vor «gefährlicher Illusion»
Mainz 05 schreibt unter Urs Fischer Klub-Geschichte
Warum selbst Republikaner Trumps Kandidatin Casey Means bremsen
Kommt ein Abkommen? Widersprüchliche Signale aus Washington und Teheran – und Angriffe gehen weiter

Mehr zum Thema

Nach Mobbing. Viel Unterstützung für «Bill Cosby Show»-Star, der im Supermarkt jobbt

Nach MobbingViel Unterstützung für «Bill Cosby Show»-Star, der im Supermarkt jobbt

Wegen sexueller Belästigung. Muss er hinter Gitter? Cosby-Prozess geht in die zweite Runde

Wegen sexueller BelästigungMuss er hinter Gitter? Cosby-Prozess geht in die zweite Runde

Mehr aus dem Ressort

Prorussischer Kurs. Zehntausende demonstrieren in Prag gegen Regierung Babis

Prorussischer KursZehntausende demonstrieren in Prag gegen Regierung Babis

Wankender Superstar bei Festnahme 2024. Dieses Video zeigt Justin Timberlake bei Alkoholtests

Wankender Superstar bei Festnahme 2024Dieses Video zeigt Justin Timberlake bei Alkoholtests

Mehrere Helikopter im Einsatz. Mindestens zwei Tote durch Lawine in Südtirol

Mehrere Helikopter im EinsatzMindestens zwei Tote durch Lawine in Südtirol