Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein Seit Sommer vergangenen Jahres soll Zoë Kravitz mit dem Sänger Harry Styles liiert sein. Bild: dpa Dem Briten Harry Styles wurden schon einige Romanzen mit berühmten Frauen nachgesagt – mit seiner aktuellen Freundin Zoë Kravitz soll er verlobt sein. Bild: dpa Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein Seit Sommer vergangenen Jahres soll Zoë Kravitz mit dem Sänger Harry Styles liiert sein. Bild: dpa Dem Briten Harry Styles wurden schon einige Romanzen mit berühmten Frauen nachgesagt – mit seiner aktuellen Freundin Zoë Kravitz soll er verlobt sein. Bild: dpa

Verliebt, verlobt – vielleicht bald schon Eltern? Die Gerüchteküche brodelt hoch um eine Beziehung von Harry Styles und Zoë Kravitz, die offenbar keine Zeit miteinander verlieren.

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Nach der Sichtung eines imposanten Juwels am Ringfinger von Zoë Kravitz (37) berichten US-amerikanische Medien über eine Verlobung mit dem Popstar Harry Styles (32).

Die Schauspielerin («Batman») und der britische Sänger («Watermelon Sugar») hätten die Kunde im «kleinen Kreis» geteilt und Kravitz habe den Ring Freunden präsentiert, berichtete das «People»-Magazin mit Verweis auf eine eigene Quelle.

Im Freundeskreis soll niemand überrascht sein

Einige Tage zuvor hatte das britische Boulevardblatt «The Sun» Fotos der beiden in London veröffentlicht und die Spekulationen über den auffälligen «gewaltigen Diamantring an der linken Hand» von Kravitz losgetreten.

Die Nachricht der Verlobung nach nur acht Monaten Dating habe «niemanden in ihrem Freundeskreis überrascht», berichtete daraufhin das Promiportal «Page Six». Die Klatschseite will zudem schon im Januar aus dem Umfeld des Sängers erfahren haben, dass Styles sich baldigst eigenen Nachwuchs wünsche.

Der frühere One-Direction-Sänger Styles und Kravitz, Tochter von Rockstar Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet, haben hingegen bisher nicht einmal eine Beziehung offiziell bestätigt. Innig und liebevoll gemeinsam unterwegs abgelichtet wurden sie erstmals im Sommer 2025.

Bis zum Vorjahr war Kravitz mit dem Schauspieler Channing Tatum liiert und Berichten zufolge auch verlobt. Zu Styles' früheren Partnerinnen gehört die Schauspielerin Olivia Wilde. Eine Romanze soll es auch mit US-Megastar Taylor Swift gegeben haben.

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