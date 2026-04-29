Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gerüchteküche brodelt Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein

dpa

29.4.2026 - 07:12

Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein
Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein. Seit Sommer vergangenen Jahres soll Zoë Kravitz mit dem Sänger Harry Styles liiert sein. 

Seit Sommer vergangenen Jahres soll Zoë Kravitz mit dem Sänger Harry Styles liiert sein. 

Bild: dpa

Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein. Dem Briten Harry Styles wurden schon einige Romanzen mit berühmten Frauen nachgesagt – mit seiner aktuellen Freundin Zoë Kravitz soll er verlobt sein. 

Dem Briten Harry Styles wurden schon einige Romanzen mit berühmten Frauen nachgesagt – mit seiner aktuellen Freundin Zoë Kravitz soll er verlobt sein. 

Bild: dpa

Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein
Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein. Seit Sommer vergangenen Jahres soll Zoë Kravitz mit dem Sänger Harry Styles liiert sein. 

Seit Sommer vergangenen Jahres soll Zoë Kravitz mit dem Sänger Harry Styles liiert sein. 

Bild: dpa

Zoë Kravitz und Harry Styles sollen verlobt sein. Dem Briten Harry Styles wurden schon einige Romanzen mit berühmten Frauen nachgesagt – mit seiner aktuellen Freundin Zoë Kravitz soll er verlobt sein. 

Dem Briten Harry Styles wurden schon einige Romanzen mit berühmten Frauen nachgesagt – mit seiner aktuellen Freundin Zoë Kravitz soll er verlobt sein. 

Bild: dpa

Verliebt, verlobt – vielleicht bald schon Eltern? Die Gerüchteküche brodelt hoch um eine Beziehung von Harry Styles und Zoë Kravitz, die offenbar keine Zeit miteinander verlieren.

DPA

29.04.2026, 07:12

29.04.2026, 08:46

Nach der Sichtung eines imposanten Juwels am Ringfinger von Zoë Kravitz (37) berichten US-amerikanische Medien über eine Verlobung mit dem Popstar Harry Styles (32).

Die Schauspielerin («Batman») und der britische Sänger («Watermelon Sugar») hätten die Kunde im «kleinen Kreis» geteilt und Kravitz habe den Ring Freunden präsentiert, berichtete das «People»-Magazin mit Verweis auf eine eigene Quelle.

Im Freundeskreis soll niemand überrascht sein

Einige Tage zuvor hatte das britische Boulevardblatt «The Sun» Fotos der beiden in London veröffentlicht und die Spekulationen über den auffälligen «gewaltigen Diamantring an der linken Hand» von Kravitz losgetreten.

Die Nachricht der Verlobung nach nur acht Monaten Dating habe «niemanden in ihrem Freundeskreis überrascht», berichtete daraufhin das Promiportal «Page Six». Die Klatschseite will zudem schon im Januar aus dem Umfeld des Sängers erfahren haben, dass Styles sich baldigst eigenen Nachwuchs wünsche. 

Bötschi fragt Pointenschreiber André Küttel. «Den Schreibpartner unter den Bus zu werfen, zeugt von wenig Anstand»

Bötschi fragt Pointenschreiber André Küttel«Den Schreibpartner unter den Bus zu werfen, zeugt von wenig Anstand»

Der frühere One-Direction-Sänger Styles und Kravitz, Tochter von Rockstar Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet, haben hingegen bisher nicht einmal eine Beziehung offiziell bestätigt. Innig und liebevoll gemeinsam unterwegs abgelichtet wurden sie erstmals im Sommer 2025. 

Bis zum Vorjahr war Kravitz mit dem Schauspieler Channing Tatum liiert und Berichten zufolge auch verlobt. Zu Styles' früheren Partnerinnen gehört die Schauspielerin Olivia Wilde. Eine Romanze soll es auch mit US-Megastar Taylor Swift gegeben haben.

Mehr Videos aus dem Ressort

Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.

26.03.2026

Meistgelesen

Mann wollte Ex-Frau umbringen lassen – wie es dazu kam, und warum der Plan scheiterte
Trump und Milei avancieren zum diplomatischen Pulverfass – und plötzlich zittern die Briten
Weisses Haus krönt Trump neben Charles zum König +++ Riesige, goldene Trump-Statue in Florida
Trump-Regierung greift Migros und Coop an
Irres Fussball-Spektakel im Prinzenpark: PSG gewinnt Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern 5:4

Mehr aus dem Ressort

Jawort vor 15 Jahren. Diese Frau rettete die Liebe zwischen Kate und William

Jawort vor 15 JahrenDiese Frau rettete die Liebe zwischen Kate und William

Kampf gegen KI-Fakes. Taylor Swift beantragt Markenschutz auf ihre Stimme und Aussehen

Kampf gegen KI-FakesTaylor Swift beantragt Markenschutz auf ihre Stimme und Aussehen

WC-Papier und geklaute Handtücher. Günther Jauchs Ersatz sorgt für Stirnrunzeln und viel Fremdscham

WC-Papier und geklaute HandtücherGünther Jauchs Ersatz sorgt für Stirnrunzeln und viel Fremdscham