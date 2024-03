Influencerin und Schauspielerin Zoë Pastelle wurde am 29. Februar Mutter eines Sohnes. Bild: Keystone

Die Zeit des Wartens ist vorbei: Zoë Pastelle ist vor zwei Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Nun veröffentlichte die Influencerin und Schauspielerin auf Instagram die ersten Bilder ihres Sohnes.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zoë Pastelle wurde am 29. Februar zum ersten Mal Mutter.

Nun hat die Schweizer Influencerin auf Instagram zum ersten Mal Bilder ihres neugeborenen Sohnes veröffentlicht.

«Du bist ein wilder Ritt», schreibt die 24-Jährige dazu. Mehr anzeigen

Die Schweizer Influencerin und Schauspielerin Zoë Pastelle wurde am 29. Februar zum ersten Mal Mutter.

Jetzt hat die 24-Jährige auf Instagram die ersten Bilder von ihrem neugeborenen Sohn veröffentlicht.

Den Namen des Kindes will Pastelle, zumindest sagte sie dies kurz vor der Geburt, ebenfalls demnächst öffentlich machen.

Zoë Pastelle wollte jung Mutter werden

«Es war immer mein grösster Traum, zwischen 24 und 26 Mutter zu werden», offenbarte sich Zoë Pastelle während ihrer Schwangerschaft auf Instagram. Umso dankbarer sei sie, «dass mich das Universum erhört hat».

Zur ersten Schwarz-Weiss-Bildstrecke, die die Mutter mit dem Baby zeigt, schreibt sie: «Mein kleiner Prinz, wir haben es geschafft. Ich bin so stolz auf uns.»

Zu den ersten ersten farbigen Bildern notiert Pastelle: «Wenn die Tage in die Nächte übergehen, die Natur wie ein anderer Planet erscheint und dein Körper sich nicht wie deiner anfühlt.»

Zoë Pastelle hält Name des Kindsvaters weiterhin geheim

Nur etwas will Zoë Pastelle auch künftig nicht verraten: den Namen des Kindsvaters. Sie verstehe zwar, dass ihre Follower*innen auf Instagram neugierig seien und gerne wüssten, wer ihr Lieblingsmann sei.

Sie habe jedoch die letzten zehn Jahre ihr Liebesleben privat gehalten und wolle das weiterhin so handhaben, «weil ich das Gefühl habe, dass es für das Baby am besten so ist».

