Zoë Pastelle ist schwanger. Nun hat die Influencerin und Schauspielerin Fragen zu ihrer Schwangerschaft beantwortet. Dabei verrät sie, weshalb sie sich wochenlang nur von Pizza, Pasta und Pommes-frites ernährt hat.

«Ich habe schon als Kind gesagt, dass ich mit 24 schwanger werden will.» Vor zwei Wochen gab Zoë Pastelle bekannt, dass sie ein Kind erwartet.

Jetzt spricht die Influencerin, die auch als Model und Schauspielerin tätig ist, im «Blick» über ihre Schwangerschaft. «Es war immer mein grösster Traum, zwischen 24 und 26 Mutter zu werden. Ich könnte nicht dankbarer darüber sein, dass mich das Universum erhört hat.»

Alles will Pastelle aber nicht verraten. Auf die Frage, wer der Kindsvater sei, sagt sie: «Ich habe die letzten zehn Jahre mein Liebesleben privat gehalten und will das weiterhin so handhaben, weil ich das Gefühl habe, dass es für das Baby am besten so ist.»

Pastelle will auch nicht sagen, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet. «Das verrate ich frühestens an meiner Babyshower.»

Zoë Pastelle: «Sehr müde, ständig hungrig»

Gesprächiger zeigt sich Zoë Pastelle bei Fragen nach ihrem Gesundheitszustand. «Grundsätzlich bin ich sehr müde, ständig hungrig und mir ist mehrheitlich schlecht», so die Influencerin.

Das Glück über das neue Leben in ihrem Bauch sei trotzdem sehr gross. Sie sei dankbar, dass sie diese Reise machen und ein Kind austragen dürfe. «Diese Schwangerschaft fühlt sich wie das kreativste Projekt an, an dem ich je gearbeitet habe.»

In welchem Schwangerschaftsmonat sie ist, will Pastelle auch nicht sagen. Sie habe jedoch «mehr zugenommen, als laut Internet normal ist». Für die 24-Jährige scheint dies kein Problem zu sein. «Ich vertraue darauf, dass der Körper macht, was er machen muss, und dass jede Schwangerschaft anders ist.»

Zoë Pastelle: «Von Pizza, Pasta und Pommes ernährt»

Auf die Frage, ob sie sich auch während ihrer Schwangerschaft vegan ernähre, antwortet Pastelle: «Die meiste Zeit ja. Ich verbiete mir nichts und esse, worauf ich Lust habe.»

Die vergangenen Monate seien allerdings hart gewesen. «Mir wurde von grünen und gesunden Speisen speiübel. Ich habe mich deswegen einige Zeit vor allem von Pizza, Pasta und Pommes ernährt.»

Auf die Frage, ob sie ihr Kind vegan ernähren wird, sagt die werdende Mutter: «Ich werde daheim sicher vorwiegend vegan kochen. Das Kind darf aber überall alles probieren, worauf es Lust haben wird.»

