Stürmischer «Bachelor»-Final endet im Liebes-Chaos

Gefühlschaos im Gewittersturm: Der «Bachelor»-Final mit Danilo und seinen «Ladies» Céline (M.) und Cati (r.). Bild: CH Media

Der «Bachelor» war diese Staffel nicht nur Thailand-Trash, sondern auch Schlagzeilen-Garant: Polit-Petition, Trans-Kandidatin – und im Final eine Rosenübergabe, die wie eine Kriegserklärung wirkte. Amore gabs am Ende trotzdem – nach einem Streit, bei dem sogar die Deko die Flucht ergriff.

Lukas Rüttimann Lukas Rüttimann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach zwei Monaten «Rosenschlacht» stand heute der «Bachelor»-Final mit den «Dreamdates» an – und die letzten Entscheidungen.

Cassy (VS) und Cati (BS) gerieten in die übliche «Nur-eine-kommt-weiter»-Logik – und in kryptische Andeutungen mit Folgen.

Im Final sprengt eine Videobotschaft den Ablauf: Es gibt Vorwürfe gegen Finalistin Cati – und Streit statt Küsse.

Aussergewöhnlich war die Staffel auch neben der Show: Berichte über einen Gewaltschutzantrag lösten eine Juso-Petition zum Stopp der Staffel aus.

Am Ende erhält Cati die letzte Rose – allen Gerüchten zum Trotz. Mehr anzeigen

Ob Petrus es geahnt hat? Sicher ist nur: Thailand kann Postkarten. Aber Thailand kann auch Vorzeichen. Im «Bachelor»-Final hängt der Himmel nicht voller Geigen, sondern tief. Der Wind zerrt an Palmen und Deko – und die Rose wird gefühlt öfter vom Tischchen geweht als in den Händen gehalten. Es ist eine Symbolik, die 3+ nicht besser hätte erfinden können.

Grosse Aufregung um Bachelor Danilo

Dabei war der Plan zunächst ein anderer: Dreamdates, letzte Zweifel, letzte Rose, Küsse, Strahlen, Abspann, fertig. Nur: Diese Staffel war anders – nicht nur wegen des Liebeschaos, sondern weil sie ständig aus dem Format ausgebrochen ist – erst mit Julias Outing als Transfrau (und Danilos betont pragmatischer Reaktion), dann mit den Debatten neben dem Bildschirm.

«Dreamdates»: Julia (vorne) und Céline vor der Entscheidung, wer in den Final einzieht. Bild: CH Media

Céline und Julia bekommen im Halbfinale trotzdem die volle Danilo-Playlist: Jeep-Action, Pferderitt, Sonnenuntergang. Dazu dieses «Jetzt sind wir ganz bei uns»-Skript, das auch nach zwei Monaten Mikro-Tragen immer noch erstaunlich tapfer tut, als sei es voll privat.

Und dann der Schnitt, den «Bachelor»-Fans kennen und lieben: Eine muss sofort gehen – weil Danilo bei der anderen «einfach viel mehr» spürt.

Dass ausgerechnet Julia kurz vor dem Final rausfliegt, ist dramaturgisch sauber (Final = zwei Frauen), aber in dieser Staffel natürlich nicht einfach ein Abgang. Sondern nur der Startschuss für den nächsten grossen Knall.

Cassys Flüstern, Julias Video – und Cati in der Zange

Tatsächlich ist da schon vor dem Endspiel dieses Störgeräusch, das jeder kennt, der jemals in einer Dreiergruppe Ferien geplant hat: Andeutungen.

Cassy flüstert auf dem Boot sinngemäss: «Sie ist nicht, was du denkst – mehr sage ich nicht». Sozusagen ist die Reality-Variante vom alten Büro-Spruch «Ich will ja nichts Negatives über sie sagen, aber…» – nur mit Thailand-Kulisse statt Printer im Hintergrund.

Dramatische Videobotschaft: Julias Warnung sorgt für Chaos im «Bachelor»-Final. Bild: CH Media

Und dann kommt sie, die grosse Enthüllung. Kurz vor der letzten Rose erreicht Danilo eine Videobotschaft von Julia. Inhalt: Cati soll in der Schweiz «einen Typen warten» haben. Eine Warnung mit Seitenhieb – wähle mit Herz, aber richtig.

Der Effekt: Der sonst so souveräne Bachelor Danilo ist fassungslos, der Final kippt von der Love-Show zum Verhör-Krimi mit dunklen Wolken und stürmischen Böen als Soundtrack.

Rosen-Zoff statt Liebes-Geschwurbel

Danilo zieht sich zurück, sucht dann die Konfrontation. Er fragt direkt, will Klarheit. Cati explodiert: Nein, Lüge, nichts gewesen, wie kannst du nur.

Er? Bleibt streng, will Antworten. Sie will reden, er will Struktur. Sie will Emotion, er will Reihenfolge.

Und plötzlich läuft da kein Final mehr, sondern ein Dialog, den man aus vielen Küchen kennt – nur dass hier Kameras dabei sind, und der Wind die Rose wegschiebt. Als wollte er Danilo die Entscheidung abnehmen.

Der Zoff? Ungefähr so: «Was hast du mir zu sagen?» – «Ich will erklären!» – «Lass mich ausreden!» – «Ich hab dich nicht angelogen!» – «Verarscht du mich?» – «Nein! Ich schwör' bei Gott!»

Liebes-Zoff im Final: «Ich schwör bei Gott, da war nichts!», sagt Cati über die Gerüchte, sie habe einen Freund zuhause. Bild: CH Media

Das Niveau? Tropisch, schwül, tief. Und genau deshalb so effektiv: Denn der «Bachelor» tut ja gerne so, als ginge es um echte Gefühle.

In diesem Final ging’s aber endlich einmal ganz sichtbar um das, was solche Formate wirklich antreibt: Status, Kontrolle, Gesicht wahren – und die Follower bei Laune halten.

Céline wie bestellt, aber nicht abgeholt

Während Danilo und Cati also diskutieren, steht die zweite Finalistin Céline daneben wie die höfliche Erwachsene auf einem Kindergeburtstag, der komplett eskaliert ist.

«Das geht mich eigentlich nichts an, das ist zwischen euch», sagt sie. Was so viel heisst wie: Bitte lasst mich aus eurem Theater raus.

Tatsächlich ahnt sie wohl schon ziemlich früh, was das alles für sie bedeutet: Denn wenn sich Danilo im Final lieber mit Cati um Gerüchte zofft als seiner fortgewehten Rose hinterherzurennen, dann ist für grosse Romantik bei der bodenständigen Liechtensteinerin kein Platz mehr.

Und tatsächlich, es kommt, wie es kommen muss: «Du bist ein toller Mensch, eine grossartige Persönlichkeit» – yada yada, und tschüss.

Falsche Hoffnung für Céline: Trotz intimer «Dreamdate»-Nacht gabs für die Liechtensteinerin keine Rose. Bild: CH Media

Als Danilo sich am Ende für Cati entscheidet, ist Céline verständlicherweise nicht nur schwer enttäuscht – sie war «verknallt», hatte eine intime Nacht und echte Hoffnung –, sondern auch sichtbar wütend.

Deshalb lässt sie die Baslerin und den Basler wortlos stehen – und verzichtet auf ein versöhnliches Goodbye.

Amore total – inklusive erstem Streit

Und dann, fast schon frech: ein Happy End im Liebes-Sturm. Danilo gibt Cati die letzte Rose. Basel trifft Basel, Italo-Baseldeutsch trifft abenteuerliche Grammatik – und plötzlich wirkt das Matching so logisch, dass man sich fragt, warum einem das erst im Final auffällt.

Cati sagt sinngemäss, sie empfinde so etwas wie Liebe. Danilo wirkt erleichtert, als hätte jemand den Wind abgestellt. Und ja: Dass es gleich mit einem Streit beginnt, passt auch ganz gut.

Man kanns romantisch sehen («von Anfang an ehrlich») oder realistisch («wenn’s im Final so knallt, wird’s zuhause nicht leiser»). Gespannt sein darf man, ob die beiden heute noch zusammen sind – so oder so.

Ende gut, alles gut? Mit Danilo und Cati haben sich eine Baslerin und ein Basler, beide mit italienischen Wurzeln, gefunden. Bild: CH Media

Normalerweise ist der Schweizer «Bachelor» eine Art modernes TV-Lagerfeuer, an dem man über Leute lacht, die «Mon Chérie» sagen, als wäre es ein Glaubensbekenntnis.

Diese Staffel war anders, weil neben dem üblichen Klamauk Themen ins Bild gerutscht sind, die grösser sind als Rosenvergaben: Julias Outing als TV-Moment, und ausserhalb der Show die Berichte über einen Gewaltschutzantrag, die eine Petition zum Stopp der Staffel auslösten.

Und last but not least – die Quintessenz im Final: Nicht «Wen liebt er?», sondern «Wem glaubt er?».

Aussergewöhnlich? Irgendwie schon. Höchst unterhaltsam? Auf jeden Fall. Und das ist beim Schweizer «Bachelor» wichtiger als jedes Happy End.

Mehr Videos aus dem Ressort