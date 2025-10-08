Zu Gast bei Anthony De Longis – Hollywoods Stunt-Ikone

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories Zu Gast bei Anthony De Longis – Hollywoods Stunt-Ikone

Lea Oetiker

8.10.2025

Zu Gast bei Anthony De Longis – Hollywoods Stunt-Ikone

Zu Gast bei Anthony De Longis – Hollywoods Stunt-Ikone

Simone Bargetze traf den Schauspieler und Stunttrainer Anthony De Longis auf seiner Ranch in den USA. Dort sprach sie mit ihm über seine Arbeit mit Stars wie Michelle Pfeiffer und Harrison Ford.

06.10.2025

Simone Bargetze traf den Schauspieler und Stunttrainer Anthony De Longis auf seiner Ranch in den USA. Dort sprach sie mit ihm über seine Arbeit mit Stars wie Michelle Pfeiffer und Harrison Ford.

Lea Oetiker

08.10.2025, 17:16

08.10.2025, 17:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Simone Bargetze besuchte den US-Schauspieler, Stuntman und Trainer Anthony De Longis auf seiner Ranch.
  • Dort berichtete er von seiner Arbeit mit Stars wie Michelle Pfeiffer und Harrison Ford, die er für Rollen in Hollywoodfilmen vorbereitete.
  • Bargetze erlebte das Training selbst, probierte Messerwerfen und Bogenschiessen und sprach mit De Longis über seine Karriere.
Mehr anzeigen

Simone Bargetze hat Anthony De Longis in seiner Ranch in den USA besucht. Der Amerikaner ist Schauspieler, Stuntman und Kampftrainer – und seit Jahrzehnten arbeitet er mit den Grössen der Filmwelt zusammen.

De Longis bereitete unter anderem Michelle Pfeiffer auf ihre Rolle als Catwoman vor oder trainierte Harrison Ford für die Abenteuer von Indiana Jones. Regelmässig reisen Schauspielerinnen und Schauspieler aus aller Welt zu seiner Ranch, um von seiner Erfahrung zu profitieren.

Auch Bargetze tauchte in diese Welt ein: Sie übte sich im Werfen von Messern, zog mit Pfeil und Bogen wie einst in «Avatar» die Sehne zurück und sprach mit De Longis über seine Karriere. Dabei erzählte der Coach, wie intensiv er etwa Pfeiffer trainierte.

Neben seiner Arbeit als Trainer hat De Longis selbst zahlreiche Auftritte als Schauspieler und Stuntman absolviert. In Hollywood ist er dafür bekannt, Körperbeherrschung mit Schauspielkunst zu verbinden – eine Kombination, die seit Jahren Regisseure wie Stars gleichermassen beeindruckt.

Simone Bargetze besucht Eddie Perez – der Mann, der die Queen, den Papst und Hollywood traf

Simone Bargetze besucht Eddie Perez – der Mann, der die Queen, den Papst und Hollywood traf

Eddie Perez ist ein Mann mit vielen Talenten: vom Stuntman und Schauspieler bis hin zum Sicherheitschef weltberühmter Bands. Simone Bargetze begleitet ihren alten Kollegen für einen Tag in seinem Leben.

26.06.2025

Mehr «L.A. Calling»

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Deshalb nimmt diese Schweizer Schauspielerin immer Schoggi mit nach L.A.

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesDeshalb nimmt diese Schweizer Schauspielerin immer Schoggi mit nach L.A.

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesSo lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Mr. Brainwash – der bunte Provokateur der Streetart

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesMr. Brainwash – der bunte Provokateur der Streetart

Meistgelesen

Tochter soll Bürgermeisterin niedergestochen haben
Geheimpapier sorgt im Bund für Nervosität auf höchster Ebene
Beatrice Egli zeigt sich emotional – und packt über ihr Liebensleben aus
Xhaka-Familie lässt historischen Villagarten in Liestal roden
Pendler tappt fünfmal in Birsfelden-Falle