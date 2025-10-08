Zu Gast bei Anthony De Longis – Hollywoods Stunt-Ikone Simone Bargetze traf den Schauspieler und Stunttrainer Anthony De Longis auf seiner Ranch in den USA. Dort sprach sie mit ihm über seine Arbeit mit Stars wie Michelle Pfeiffer und Harrison Ford. 06.10.2025

Simone Bargetze traf den Schauspieler und Stunttrainer Anthony De Longis auf seiner Ranch in den USA. Dort sprach sie mit ihm über seine Arbeit mit Stars wie Michelle Pfeiffer und Harrison Ford.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Simone Bargetze besuchte den US-Schauspieler, Stuntman und Trainer Anthony De Longis auf seiner Ranch.

Dort berichtete er von seiner Arbeit mit Stars wie Michelle Pfeiffer und Harrison Ford, die er für Rollen in Hollywoodfilmen vorbereitete.

Bargetze erlebte das Training selbst, probierte Messerwerfen und Bogenschiessen und sprach mit De Longis über seine Karriere. Mehr anzeigen

Simone Bargetze hat Anthony De Longis in seiner Ranch in den USA besucht. Der Amerikaner ist Schauspieler, Stuntman und Kampftrainer – und seit Jahrzehnten arbeitet er mit den Grössen der Filmwelt zusammen.

De Longis bereitete unter anderem Michelle Pfeiffer auf ihre Rolle als Catwoman vor oder trainierte Harrison Ford für die Abenteuer von Indiana Jones. Regelmässig reisen Schauspielerinnen und Schauspieler aus aller Welt zu seiner Ranch, um von seiner Erfahrung zu profitieren.

Auch Bargetze tauchte in diese Welt ein: Sie übte sich im Werfen von Messern, zog mit Pfeil und Bogen wie einst in «Avatar» die Sehne zurück und sprach mit De Longis über seine Karriere. Dabei erzählte der Coach, wie intensiv er etwa Pfeiffer trainierte.

Neben seiner Arbeit als Trainer hat De Longis selbst zahlreiche Auftritte als Schauspieler und Stuntman absolviert. In Hollywood ist er dafür bekannt, Körperbeherrschung mit Schauspielkunst zu verbinden – eine Kombination, die seit Jahren Regisseure wie Stars gleichermassen beeindruckt.